Kapılar onlardan soruluyor

Bir iş toplantısına eşofmanla gidebilir misiniz? Muhtemelen işinizin ne olduğuna göre değişir. Kimine takım elbiseyle gitseniz yadırganırsanız, kimisine spor kıyafetle. Gece kulüplerinde de durum farklı değil. Konsepte, çalan müziğe göre iş değişiyor. Dünyada farklı kulüplerin çok farklı tarzları var. Örneğin kimse farklı olmasın diye sadece siyah kıyafetlileri kabul eden kulüpler bile var. Ya da spor ayakkabı ve kot pantolon kabul etmeyenler... Çok fazla mail ve şikayet geliyor. "Şu kulüp beni almadı, burası kıyafetimi beğenmedi" diye. Defalarca bizzat kapılarda bekledim. Kimler neden alınmıyor gözlemledim. Çoğu zaman kapıdakileri suçlu buldum, kraldan çok kralcı oluyorlar diye kızdım. Hatta bunu defalarca yazdım. Ama bu kez söz hakkını onlara vermeye karar verdim. Ve İstanbul'un en iyi birkaç kulübünün kapısında duran ve içeri kimin alınıp kimin alınmayacağına karar verenlere sordum... "Sen benim kim dolduğumu biliyor musun?" tafrası başlıca sorun çıktı. Sonrası mı... Onu da başlıca kulüplerin kapısındakilerden dinleyelim...

NİSAN EKEN (KLEIN)

Takım elbise tarzımız değil



- Dress code (kıyafet zorunluluğumuz) var. Şort, terlik, şapka, ceket, gömlek, kravat, takım elbise ile gelenlere yardımcı olamıyoruz. Ne çok spor, ne de çok şık kıyafetler tarzımız değil. Bunun dışında sert tavırlar, argo konuşmalar, diğer müşterileri rahatsız edecek davranışta bulunan ya da ayakta duramayacak kadar sarhoş olan müşterilere hizmet vermeyi tercih etmiyoruz.

- Rezervasyonu olup da içeri almak istemediğimiz misafirimiz olduğunda kendisine gerekli açıklamayı tüm içtenliğimizle yapıyoruz. Ama her zaman anlayışla karşılanmıyoruz. Sırf içeri alınmadığı için yüzüme bir şeyler fırlatan da oldu, arkasını dönüp pantolonunu indiren de... Neyi protesto ettiğini hâlâ çözemedim.

- Biz dans edilen, rahat bir kulübüz. Çok abartı kıyafetler, payetli elbiseler de bizim konseptimizle uyuşmuyor.

TARIK SAĞSÖZ (RUBY)

Eşofmanla almıyoruz

- Ruby yabancıların geldiği, iş yemeklerinin yoğun olduğu bir işletme. Yemek saatinde eşofmanla, kafasında şapkayla gelen misafirleri içeri almıyoruz. Bunlar bize işletme tarafından bildirilen kriterler.

- Kulüp saatinde şapkayı görmemezlikten geliyoruz. Eşofman giyen ülkemizin önemli sporcularına ve sanatçılarına ayrıcalık tanıyoruz.

- Kimi zaman "Onlar da eşofmanlı bizi niye almıyorsunuz?" eleştirilerine maruz kalıyoruz. Bazen kıyafetinden ötürü almadığımız kişiler üstlerini değiştirip geri geliyor. O zaman onları içeri alıyoruz.

- İçeri girmek adına para teklif eden müşteriler de oluyor. Kesinlikle kabul etmiyoruz. Kapıdan içeri girmek için para vermeye çalışmak işe yaramaz.

TANER TEMİZEL (MİTTE )

Şifrelerimiz var

- 29 senedir bu piyasanın içindeyim. İçeri alınma konusunda her mekanın kendine has ayrı bir tarzı vardır. Örnek vermek gerekirsem Lucca'da beş sene çalıştım. Oranın kendi müdavimleri vardır, bu biraz olsun işimizi kolaylaştırır. Genelde tanımadıkları yabancı kişileri almazlar. Rezervasyon önemlidir, zaten tanıdık değilseniz rezervasyon da yaptıramazsınız.

- Emirgan Gizli Kalsın'da dört yıl çalıştım. Hem müşteri hem çalışan için çok zor bir mekandır. Beş kişi rezervasyon yaptırıp altı kişi gelirseniz bir kişi dışarıda kalır, alınmaz.

- Mekan sahibi kapıda bile olsa müşteriler, patronun arkadaşı olduğunu iddia ediyor. Mekanın sahibiyle göz göze geliyoruz ve 'Ben bu adamı tanımıyorum' diye işaret ediyor.

- İçeri alınmasını istemediğimiz kişiler için 'dışarısı soğuk', alınmasına onay verdiğimiz kişiler için ise 'içerisi sıcak' şifresini kullanıyoruz.

- Eşofmanla gelen kimseyi kesinlikle almıyoruz. Kadınlarda çok makyaj ve abartılı kıyafetlere dikkat ediyoruz. Kocaman halka küpeler takan kadınlar, kalabalık erkek grupları ve alkollü kişileri almıyoruz.

- Rezervasyon yaptırmış fakat uygun görmediğimiz kişileri rencide etmemek için rezervasyon bile yaptırmış olsa yoğunluktan ötürü almayacağımızı söylüyoruz. Ama maalesef içeri almadığımız kişilerden tehdit, küfür, hakaret içeren sözleri fazlaca duyuyoruz. Karşılığında bırakın mekanı, tüm sokağı alacağını söyleyenler bile oluyor.

AYHAN BUMİN (SESS)

Kapıda para geçmiyor

- Rezervasyonla yapılan girişler dışında işletme müdürümüzün istediği şekle uygun konseptteki misafirlerimiz içeri girebiliyor. Yedi yıllık bir mekanız ve müdavimlerimiz var. Müdavimler dışında da elbette içeri aldığımız misafirlerimiz var. Alamadığımız kişiler ise tavırlarından dolayı içerideki müşterilere rahatsızlık vereceğini düşündüğümüz kişiler.

- Elbette kılık kıyafet politikamız da var. Örneğin çok spor, eşofmanla gelenleri alamıyoruz. Onlara bunu bir şekilde anlatıp geri çeviriyoruz.

- Bir de kapıda para teklif edenler oluyor. İşletme politikası olarak bunu kabul etmiyoruz. Kibar bir dille onları da geri çeviriyoruz.