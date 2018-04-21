7/24 şehirde yaşam

SERGİ Londra'dan İstanbul'a Kemal İskender
'in 40 yıl boyunca ürettiği işleri içeren Londra 1977-İstanbul 2017 sergisi açıldı
Kemal İskender'in 11. kişisel sergisi Londra 1977-İstanbul 2017, sanatçının, üniversite eğitimi sonrası devlet burslusu olarak gittiği Londra'da başlayan ve halen İstanbul'da devam etmekte olan çalışmalarından bir seçki.
Eserlerde desen, sulu boya, guaj ve yağlı boya olmak üzere birçok farklı teknik kullanılmış durumda. 35 eserin yer aldığı sergi, sanatçının tüm gelişim aşamalarını örneklerle içeriyor. Sergiyi görmek için bugün son gün. Akademililer Sanat Merkezi'nde 11.00-19.00 arasında ziyaret edebilirsiniz. Epic Fair 2018
Geçen yıl büyük ses getiren İzmir'in ilk ve bağımsız müzik festivali Epic Fair, bugün Kültürpark Kübana ve Ada Gazinosu'nda tüm müzikseverleri coşturacak.
İki farklı alanda gerçekleşecek olan festival, müziğin alternatif ve iddialı isimlerini ağırlayacak.
Başarılarıyla adını yurtdışında da duyuran caz müziğin sevilen ismi İlhan Erşahin, doğunun oryantalist tınılarını elektronik müzikle kendine has biçimde harmanlayan Oceanvs Orientalis'le birlikte sahne alacak. Halk kahramanları bu sergide
Minyatür, tezhip, hat, ebru, çini, kırkyama gibi geleneksel sanatların en önemli dallarında, 46 ilden 276 sanatçının katılımıyla bir sergi düzenleniyor. Destanlarımız, Masal ve Halk Kahramanlarımız Sergisi, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nde 27 Nisan-04 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek. TİYATRO
Elektra'ya Yas Yaraşır
Eugene O'neill'in yazdığı Doğan Keçin'in yönettiği Elektra'ya Yas Yaraşır insanın kendisini aydınlatmak için gösterdiği gayret ve karanlığın içinde var olma çabasını anlatıyor. Ceren Koç, Sezer Arıçay, Dilşah Demir gibi isimlerin rol aldığı oyunu bu akşam saat 20.30'da Beşiktaş Ezop Sahnesi'nde izleyebilirsiniz. Bilet fiyatı 50 TL. Vicdan muhasebesi
Tiyatro Yan Etki'nin sahnelendiği Medet adlı tiyatro oyunu mesleğiyle vicdanı arasında kalan bir doktorun öyküsünü konu alıyor. Deniz Madanoğlu'nun yazıp, Serkan Üstüner'in yönettiği oyunu bu akşam Beyoğlu Asmalı Sahne'de izleyebilirsiniz. KONSER
Alternatif rock gecesi
Ankara çıkışlı indie rock grubu Son Feci Bisiklet yeni albümleri Kötü Şeyler'le konser turnesine devam ediyor. Grubu 25 Nisan Çarşamba akşamı saat 22.00'de Beylikdüzü Bamya Rock Sahnesi'nde izleyebilirsiniz. Bilet fiyatı 45 TL, biletler Biletix'te. Riff Cohen Beşiktaş'ta
Çıkış albümünü 2012 yılında yayınlayan Riff Cohen
'in müzikal anlayışı Sudan, Fas, Fransa ve Amerikan müziklerinin popüler altyapısına dayanıyor. 31 yaşındaki İsrailli müzisyeni bu akşam If Performance Hall Beşiktaş Sahnesi'nde izleyebilirsiniz. Bilet fiyatı 77 TL. 90'lardan günümüze
Uzun yıllardır birlikteliklerini sürdüren ve birçok başarılı şarkıya imza atan Ezginin Günlüğü, konserlerinde
hem geleneksel halk türkülerine hem de çeşitli Türk ve dünya şairlerinin şiirleri üzerine bestelenen şarkılarına yer veriyor. Grubu 25 Nisan Çarşamba akşamı Jolly Joker Vadistanbul Sahnesi'nde izleyebilirsiniz. Konser saati 22.00. Bilet fiyatı ayakta 45 TL. Meditasyon ve müzik
Amsterdam menşeli dünyaca ünlü etkinlik serisi The Gardens of Babylon ilk kez bu akşam İstanbullularla buluşacak. Erken saatlerde meditasyonla başlayacak festivalde ilerleyen saatlerde Timujin, Ali Kuru, Monality, Headwaters, Holger Hecler, Geju ve Amentia gibi isimler performans sergileyecek. Etkinlik Klein ve Flamme'da. ATÖLYE
Fırından taze taze
Levent Intema Yaşam Akademi bu kez mutfaklarını Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerine açıyor. Fırından çıkan taze taze poğaçalar, açmalar ve sizi mis gibi kokularıyla mutfağa çağıran bütün lezzetleri Fırın Lezzetleri atölyesinde öğreneceksiniz. Simit, zeytinli ve peynirli açma, patatesli ve kaşarlı poğaçalarını şeflerin yönlendirmesiyle ellerinizle yapacaksınız. Atölye yarın saat 10.00'da başlayacak. Bilet 180 TL. İkigai hakkında her şey
Nazife Şekerkıran Sevdiğin İşi Yarat - İkigai'ni Yaşa! atölyesi ile 26 Nisan Perşembe Şişli Yaşam Atölyesi'nde. Son zamanlarda oldukça popülerleşen ikigai anlayışı hakkında her şeyi bulabilirsiniz bu atölyede. Hayat amacınıza uygun, ilerlemek istediğiniz yol hangisi... Tüm bu sorulara cevap almak için 19.30'da başlayacak bu keyifli atölyeye davetlisiniz. Bilet 55 TL. Bırakın hayal gücünüz konuşsun
Masterpiece'ten yepyeni bir atölye başlıyor. Yarın saat 17.30'da gerçekleşecek atölyede kendi sanat eserlerinizi oluşturacaksınız. At konseptli temasıyla Masterpiece Heykel atölyesi Galata'da. Heykeltıraşların adım adım tüm süreç hakkında bilgi verip yönlendireceği atölyede birbirinden ilginç heykeller yapabilirsiniz. Tamamen sizin hayal gücünüze kalmış. Yarın Beyoğlu atölyesi kil ve formlarla dolu ekipmanlara ev sahipliği yapacak. Bilet 75 TL. OPERA
İlk kurumsal trio
2011 yılında kurulan ve Türkiye'deki ilk kurumsal trio olan Arkas Trio 23 Nisan Pazartesi akşamı Kadıköy Süreyya Operası Sahnesi'nde. Tuncay Yılmaz, Gustav Riviniu ve Emre Elivar'dan oluşan grubun konseri saat 20.00'de başlıyor. NOT DEFTERİ 1-
İzmir Çikolata Festivali ikinci gününde. Çikolata ve eğlenceye doyamayacağınız festival size ünlü şeflerle tanışma imkanı da sunuyor. Festival bugün 12.00'de İzmir Arena'da. Bilet 30 TL. 2-
Bülent Ortaçgil sevilen şarkılarıyla yarın 19.30'da Rize İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde sahne alacak. Bilet 45 TL. 3-
Ankara MEB Şura Salonu 23 Nisan'da özgün yorumları ve sevilen parçalarıyla İncesaz'ı ağırlayacak. 20.00'de başlayacak konserin bileti 45 TL. 4-
1951 yapımı Avare filminin müzikal uyarlaması Türkiye turnelerine başladı. 24 Nisan'da Adana'ya gelecek müzikal, 20.30'da Adana Doğal Park Amfi Tiyatrosu'nda. Bilet 78.50 TL. 5-
Dans denince ilk akla gelen grup Anadolu Ateşi 24 Nisan'da Antalya
Aspendos Arena'da sahne alacak. 21.15'te başlayacak gösterinin bileti 120 TL.