Gıda israfına karşı teknoloji

Mutfakta ne ararız? İşlevsellik mi? Yoksa tasarım mı? Kullandığımız elektrikli aletlerin doğaya duyarlı olması ne kadar önemli peki?Az yer mi kaplamalı mutfak aletleri yoksa geniş alanlara mı yayılmalı?Doğaya dönsün, ahşap mı olsun malzemeler... Yoksa rengarenk, cıvıl cıvıl tasarımlar mı süslesin mutfaklarımızı?İşte tüm bu soruların yanıtını almak ve mutfaktaki teknolojik gelişmelerden haberdar olmak için düşüyoruz Milano yollarına.İki yılda bir düzenlenen ve yüz binlerce insanın ziyaret ettiği EuroCucina Fuarı 17 Nisan'da başladı, yarın sona erecek. Yaklaşık 150 markanın son ürünlerini ilk kez sergiledikleri fuarda mutfak dışında banyo aksesuvarları da sergileniyor.Milano sokakları her zamankinden daha kalabalık yılın bu haftası. Şehirde EuroCucina dışında Design Week de var. Tasarım meraklısı yüz binler şu anda Milano'da anlayacağınız. Gündüzleri görsel şöleni andıran vitrinleri, tasarımdaki son gelişmeleri takip ediyor, akşamları after partilerde eğleniyorlar.Her yıl Design Week yani Tasarım Haftası'na katılmak için giderdim Milano'ya. İlk kez EuroCucina'yı geziyorum.Fuar alanına ayak basar basmaz harika kokular geliyor burnunuza. Birçok marka son ürünleri tanıtırken yemek pişirmeyi de ihmal etmiyor. Dünyaca ünlü şeflere farklı markaların standlarında rastlıyor ve kimisiyle sohbet etme imkanı yakalıyoruz.Hotpoint'in standında Jamie Oliver çıkıyor karşımıza. Bir taraftan yemek pişirirken diğer taraftan gıda israfı konusuna dikkat çekiyor. Zaten fuarın bu yılki en önemli teması israf.Nasıl olmasın? İnsan tüketimi için üretilen yemeklerin üçte biri ya kayboluyor ya da israf oluyor. 2020'ye geldiğimizde bu oranın yüzde 40 olması bekleniyor. Sadece Avrupa'da her yıl 88 milyon ton gıda çöp oluyor.Sektör bu durumun önüne geçmeye çalışıyor. Örneğin sebze ve meyvelerin daha uzun süre dayanabilmesi için bakteri oluşumunu yüzde 99.9 azaltan buzdolabı yapmışlar.Jamie Oliver bir taraftan leziz makarna ve salata hazırlarken diğer taraftan doğrudan dondurucudan çıkartıp pişirmeyi mümkün kılan fırınlara malzemeyi atıp yemek yapıyor. Bu yeni nesil fırınlar da hem israfı azaltmak hem de hayatımızı kolaylaştırmak için geliştirilmiş.Home Net yani uzaktan kumandayla evdeki elektrikli aletleri kontrol edebilme özelliği özellikle kadınların en çok ilgisini çekenler arasındaydı. İşte, alışverişteyken telefonunuzdaki uygulama sayesinde bulaşık makinenizi, fırınınızı çalıştırabiliyorsunuz.Elbette tasarım da ön plandaydı. Doğal malzemeler kadar uçuk fikirler de fuarın öne çıkanları arasındaydı. Smeg markasının Fiat otomobillerin ön kaportasından yaptıkları dolap ve fırınlar sanırım en çok fotoğrafı çekilen ürünlerdi. Yine aynı markanın Dolce&Gabbana tasarımı buzdolapları ve fırınları da epey ilgi gördü.İsraf gibi sağlık da bir diğer öne çıkan temaydı. Jamie Oliver bir taraftan yemek pişirirken diğer taraftan sağlıklı beslenmenin de önemine vurgu yapıyordu. Malum fast food 'a karşı bir kampanya başlattı şef. Çocukların fast food reklamlarında oynamasına karşı olduğunu her fırsatta dile getiriyor. Tüm besin değerlerinin korunduğu buharda pişirme tekniği sanırım önümüzdeki yıllarda daha çok karşımıza çıkacak. Buharlı fırınlar da fuarda epey ilgi gören ürünler arasındaydı..Küçük alanda harikalar yaratan mutfaklar ön plandaydı. Ernestemoda'nın şık, ufak ama işlevsel mutfağı iyi bir örnek.Molteni&C Dada'nın mutfak tasarımları bizi geleceğe götürdü. Sade olmasına rağmen bu zamana ait değil hissi yaratıyorlardı.Doğa dostu olmak önemli. TEAM7 markası ürünlerinde kullandığı ahşap ve doğadan malzemelerle de şık olmayı başarmıştı.Ahşap dışında camın da ağırlığı hissedildi. Pek çok marka tasarımlarında cama yer vermişti.Seramiğin yükselişi de devam ediyor. Özellikle mutfak tezgahlarında ve yemek masalarında ahşabın en dişli rakibi seramik malzemeydi.Yaz geliyor hepimizi zayıflama telaşı aldı. Spor salonları doldu taştı, fit menüler de restoranlardaki yerini aldı. Etiler'deki Japon restoranı Miyabi, diyetisyen Ayşegül Bahar danışmanlığında dört farklı menü hazırlayıp koymuş menüye. Son dönemin popüler diyetlerinden 'ketojenik' baz alınarak hazırlanmış menüler.Ton, somon, levrek sashimi'ler, et, balık teppanyaki gibi seçenekler var.Akmerkez Grandma menüsünü yenilemiş. Buradaki şubesinde diğer yerlerden farklı olarak pek çok yemek seçeneği var. Yeni menü hem uygun fiyatlı hem lezzetli. Ciğer tavası efsane... Kuzu kokoreç, dana külbastı gibi seçenekler de eklenmiş menüye. Bunlar ağır diyorsanız salatalarına göz gezdirin.Bu arada mekanda her şey organik. O yüzden ıslak mendil bile vermiyorlar.Thassos'tan Bebek'e transfer bir marka Masabuka. Türkçesi 'tıka basa' demek. Bebek'te Upper Crust Pizza'nın hemen yanında açıldı. Burada tabak yok. Her şey yağlı kağıtların üzerinde servis ediliyor. Şişte mantarını yemek için bile gitmeye değer. Ama kuzu şiş, tavuk ve sosis gibi seçenekler de var. Kaç tane şiş yiyeceğinizi siz seçiyorsunuz.Sosların hepsi de ev yapımı ve nefis. Tıka basa atıştırmak için tavsiye ederim.