Her yer çocuk her yer bayram

Çocukluğumun en renkli hatıraları arasında 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
'nda okul bahçelerindenc izlediğim gösteriler var. Şimdiki gibi profesyonel gösteriler izleme şansımız olmadı. TV kanallarının sayısı azdı. Bizden birkaç sınıf büyük çocukların hazırladığı danslı gösteriler, giydikleri kıyafetler harikalar diyarına düşmüş gibi hissettiriyordu. En çok da beşinci sınıfa gelince bando takımına girip o kırmızı beyaz kıyafetleri giyip elimde davulla okul bahçesinde dolaşmak istiyordum.
Bir de dünyanın pek çok ülkesinden gelen çocukların hazırladığı gösterileri izlerdik TRT
'de. Barış Manço
'nun bayrama özel programlarını günlerce konuşur, dişlerimizi fırçalayıp, süt içtiğimizi en çok ona söylemek isterdik.
Çocuktuk işte, babamın omzundan izlediğim gösteriler hâlâ aklımda. Eminim, yaşıtlarımla ortak yaşanmışlıklarımızdır bu yazdıklarım. Hangimiz o omuzda kalıp bize efsunlu gelen o anları dondurmak istemez ki?
Şimdi anne-babalık sırası bizde ve çocuklarımızın hatıralarının en güzel anları olacak 23 Nisanlar. Bu yüzden evde kalmayın, alın çocuklarınızı yurdun dört bir yanında düzenlenen gösterilere, eğlencelere götürün. Bu hafta onların bayramı, yaşasınlar her anını doya doya! İşte tam da bu yüzden size pek çok etkinlik, gösteri ve festival haberi vereceğim, okuyup çocuğunuzla 23 Nisan rotanızı çizebilirsiniz... Eyüpsultan'da festival var
Eyüpsultan'da Haliç'in kıyısında bugün ve yarın hem sanatın hem de güzel havanın tadını çocuğunuzla beraber çıkarabileceğiniz bir festival var: Eyüpsultan Çocuk Sanat Festivali. Eşsiz güzellikteki Haliç'in kıyısına kurulan eğlence çadırları, oyun parkurları ve sahneler çocuk sesleri ile buluşmayı bekliyor. Festival de neler yok ki; Hacivat-Karagöz, Kukla-İllüzyon- Jonklör-Akrobasi gösterisi, Maskot Mehter Konseri ve sürpriz hediyeli yarışmalar... Çocuğunuzla bienal deneyimi
Beşincisi gerçekleşen İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali 19 Nisan'da kapılarını açtı. 23 Mayıs'a kadar devam edecek bienal kapsamında 7 bin öğrencinin resim, heykel, enstalasyon, fotoğraf, yeni medya, video, müzik ve dans performansı izleyici ile buluşuyor. Bienal'de 80 atölye çalışması yapılacak, 200 rehberli tur, 20 söyleşi, 60 konser, dinleti ve performans gerçekleştirilecek. Etkinlikler, MKM Beşiktaş Çağdaş Akatlar, Şişhane metro İstasyonu, Şehir Hatları vapurları ve Ortaköy Meydanı'nda kurulan sahnede gerçekleşiyor. Bienal, İstanbul'un yanı sıra Gaziantep, Erzincan, Hatay ve Urfa başta olmak üzere Anadolu'dan okulların ve dünyanın 10 ülkesinden çocuk ve sanatçıların katılımıyla yapılıyor. Müzede şenlik var Sakıp Sabancı
Müzesi çocuk bayramını, yarın gerçekleştireceği ritim atölyeleri ile kutlamaya hazır. Dünyanın farklı yerlerinden toplanan enstrümanların tanıtılıp çalınacağı atölyede çocukların; özgüven gelişimi, grup çalışması, vücut koordinasyonu, kendini ifade edebilme ve problem çözme yeteneği gibi ruhsal ve bedensel gelişimlerinin olumlu yönde etkilenmesi amaçlanıyor. Saat 11.00-12.15 ve 14.00- 15.15 saatleri arasında ücretsiz olarak gerçekleştirilecek etkinliğe çocuğunuzla birlikte siz de katılabilirsiniz. Minik çikolata ustaları
23 Nisan'da Mövenpick Hotel 5-10 yaş çocuklar için çok tatlı bir etkinlik düzenliyor: Çikolata yapımı kursu. Çocuklar çikolata yapmanın sırlarını keşfedip, kendi yaptıkları çikolataların tadına bakacaklar. Minik çikolata ustalarını palyoçalar eşliğinde hem eğlenceli hem de yaratıcı bir gün bekliyor.