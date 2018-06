7/24 şehirde yaşam

BUGÜN NELER OLDU

Uniq Açık Hava Film Festivali, 5 Haziran-11 Eylül tarihleri arasında devam ediyor. Başrollerini Hugh Jackman, Michelle Williams, Zac Efron ve Zendaya'nın paylaştığı The Greatest Showman bu akşam Uniq Açıkhava Sahnesi'nde gösterimde. Film, sıfırdan başlayarak dünya çapında sansasyona sebep olan bir gösteriyi yaratan vizyonerin öyküsünü konu alıyor. Gösterim saati 21.15, bilet fiyatı 27.50 TL. Antalya vsimsel döngünün en uzun günü olan 21 Haziran'da, dört sanatçı çizgiyi ve rengi kağıtla buluşturdu. Sergi alışılmışın dışında da nefes alabilen bir sanat anlayışını yansıtıyor. Kağıt işlerin sadeliği ve naifliği üzerine odaklanan Gündönümü sergisini 21 Temmuz'a kadar Maslak Noramin İş Merkezi'ndeki DDesign Gallery'de ziyaret edebilirsiniz. İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü öğrencilerinin, zanaat atölyelerinde ustalarla birlikte tasarladıkları ürünlerden oluşan Objects of Şişhane isimli sergi, Yapı Kredi Kültür Sanat Merkezi, Beyoğlu Sineması ve Suriye Pasajı'nda bulunan SUPA/Manzara İstanbul'da, 12 Ağustos tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.Breaking, hip hop, popping, house dance gibi türleri içeren sokak dansı turnuvası Red Bull Dance Your Style 1 Temmuz'da Türkiye'ye geliyor. İzleyicinin jüri olduğu yarışmada kadın ve erkek dansçılar birer dakikalık performanslar sahneleyerek kozlarını paylaşacak. Dans edecekleri şarkıyı piste çıktıkları anda öğrenen 16 dansçıdan, kazanan izleyicilerin oylarıyla belirlenecek. Yarışma saat 18.00'de Antalya Konyaaltı Olbia Meydanı'nda başlayacak.2004 yılından bu yana, sanatın birçok alanında çalışmalar yapan Kozmoz Alfabeler Kumpanyası, 14 yıldır her sezon tekrar sahnelediği Uçak adlı sezonun ilk oyunuyla, tiyatroseverlerle buluşuyor. Oyun, İstanbul'dan Londra'ya sefer yapan bir uçağın içindeki yabancıların birbirleriyle olan ilişkilerini ele alıyor. Oyunu 1 Temmuz Pazar günü saat 15.30'da Şişli Profilo Kültür Merkezi Büyük Salon'da izleyebilirsiniz. Bilet fiyatı 28.50 TL.Giuseppe Verdi'nin 165 yıllık ihtişamlı eseri La Traviata farklı dekor anlayışıyla Uluslararası Opera Festivali'nde. Özellikle ayna ve projeksiyon kullanılarak uygulanan dekoru ve kostümleriyle ilgi çeken prodüksiyon La Traviata, festival için İtalya'dan geliyor. Türk Soprano Burcu Uyar'ın başrolünü üstlendiği operayı 3 Temmuz Salı akşamı saat 20.00'de Zorlu PSM'de izleyebilirsiniz.Kilyos Suma Beach'te gerçekleşecek etkinlikte müzisyen Christian Smith'le birlikte Alman ikili 2pole, Ferhat Akbayrak ve Alan Cutt setin başında olacak. Elektronik müzik sevenler için Tronic Music Showcase bu akşam Suma Beach'te. Sertab Erener 'in 90'lar ve 2000'ler adını verdiği iki bölümden oluşan müzikalde, şark��lar, yedi kişilik profesyonel dansçı ekibinin şovuyla sergileniyor. Sertab Erener gösteri boyunca 10 farklı kostüm ile 37 sarkı seslendiriyor. Gösterinin koreografileri ise Beyhan Murphy'ye ait. Müzikali 6 Temmuz Cuma akşamı saat 21.00'de Harbiye Cemil Topuzlu Sahnesi'nde izleyebilirsiniz. Bilet fiyatları 98-264 TL arasında, biletler Biletix'te.Taburcu, İzmirli, Gel Gel gibi şarkılarıyla başarıyı yakalayan Berkay, bu akşam sevenleriyle buluşacak. Konseri saat 22.00'de Jolly Joker Vadistanbul Sahnesi'nde izleyebilirsiniz. Bilet fiyatı ayakta 56 TL, biletler Biletix'te.Ege'nin o meşhur zeytinyağlı yemeklerini öğrenmek isterseniz 3 Temmuz Salı günü Mecidiyeköy'deki Uluslararası Servis ve Lezzet Akademisi (USLA)'daki Ege Otları atölyesine katılabilirsiniz. Atölyede Ege lezzetlerini daha yakından tanıyacak ve cibez kulesinde enginar, Arapsaçlı levrek sarma ve portakallı şevket-i bostan salatası yapmayı öğreneceksiniz. Atölye 19.00'da başlıyor. Bilet 170 TL.Koçluk ve eğitmenlik yapan Yeliz Rüzgar ile Yaşam Amacını Keşfet atölyesi 4 Temmuz'da Joint Idea Kanyon'da gerçekleşecek. Sevdiğin işi yapabilmek, yaşam amacını bulmak, doğal noktaya odaklanmak gibi alanların birleştiği anlayışa Japonlar Ikigai diyor. Bu felsefe doğrultusunda siz de kendinizi keşfetmek istiyorsanız, Ikigai atölyesi 19.30'da başlıyor. Öğrenci bilet 50, tam 250 TL.Uluslararası Fitness ve Egzersiz Beslenmesi Eğitimi bugün 9.30'da Divan Hotel Gayrettepe'de başlıyor. Eğitimde beslenme tekniklerini, düzenli egzersiz yöntemlerini, ideal menüleri öğreneceksiniz. Eğitmenlerin bilgi ve deneyimlerini aktardığı eğitimin sonunda katılan herkese dünyanın 56 ülkesinde geçerli fitness ve egzersiz beslenmesi sertifikası verilecek.Farklı pop art ikonlarını tuvale aktaracağınız Pop Art atölyesi bugün saat 17.00'de İzmir Artimprojects'te başlıyor. Bilet 65 TL.Sedat Demirsoy'un yazdığı tek perdelik oyun Ünsüz Kadınlar bu akşam 20.00'de Ankara Garaj Sahne'de oynanacak. Bilet 56 TL.Yıldız Tilbe sevilen şarkılarıyla yarın akşam İzmir Jolly Joker Alaçatı'da konser verecek. Sanatçının performansını 23.00'ten itibaren izleyebilirsiniz. Bilet 85 TL.Bir Gece Yarası albümüyle dönüş yapan Zakkum, 2 Temmuz'da Bodrum Mandalin'de konser verecek. 23.30'da başlayacak konserin biletleri Biletix'te.Tapas Atölyesi 5 Temmuz Perşembe TheChef4U mutfağında gerçekleşecek. Atölyede İspanyol mutfağını yakından tanıyacaksınız. 19.30'da başlıyor. Bilet 60 TL.