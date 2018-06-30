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Bak şu ergenlere Felekten Bir Gece serisinin açtığı yoldan giden, bir grup çocukluk arkadaşı erkeğin hayatları boyunca oynadıkları ebeleme oyununu anlatan Yakalandın!, ergen erkek komedisi olarak eğlenceli olsa da vasat bir yapım