Bak şu ergenlere

Büyümemiş erkekler meselesi biraz bu coğrafyaya özgü bir durum gibi algılansa da aslında erkek, dünyanın her tarafında erkek. Hemcinsleriyle bir araya gelince hele hele ilişkiler eskilere dayanıyorsa o içlerindeki ergen ruhu depreşiyor işte...Sinemada zaman zaman kimi filmlerde bu ruh hali kendini gösteriyor. Mesela 2009'da ortaya çıkan ve devamı da gelen Felekten Bir Gece/ The Hangover serisi son dönemdeki en kayda değer ergen erkek komedisi olarak hafızalardadır.Jeff Tomsic'in yönettiği Yakalandın! filmi de gerçek bir hikayeden yola çıkarak Felekten Bir Gece serisinin açtığı yoldan yürüyemeye çalışan bir ergen erken komedisi... İlk elden bu seriye atıfta bulunmamın sebebi Felekten Bir Gece'nin as oyuncularından Ed Helms'in Yakalandın! filminde de benzer bir ağırlıkta yer alması ve tematik olarak birbirlerine benzemeleri.Gerçi Yakalandın! gerçek hikayeye dayanan bir film. Amerika'da gazetelere de konu olan bu hikayede, bir grup çocukluk arkadaşı küçükken oynadıkları ebeleme oyununu hayatları boyunca sürdürmüşler. Ebe olan ummadık bir yerde (bazen maç izlerken tribünde, bazen alışveriş yaparken) bir diğerinin karşısına çıkıp onu ebeliyormuş.Yakalandın! bu hikayeden yola çıkıyor. Büyümüş, işinde gücünde olan bu beş adam, (kimisi işadamı, kimisi iyi bir veteriner, kimi spor tutkunu, kimi hayata tutunamamış...) mayıs ayı geldiğinde işi gücü bırakıyor ve birbirlerini ebelemeye çalışıyorlar... Filmde de bu arkadaş grubundan dördünün, hayatı boyunca hiç ebelenmeyen Jerry'i tam da evlilik süreci yaşarken faka bastırmaya çalışmaları anlatılıyor. Tabii Jerry zeki, arkadaşlarının böyle bir süreçte onu sıkıştıracaklarını sezdiği için önlemlerini alıyor. Tüm bu macerayı ise biraz da tesadüfen Financial Times muhabiri izliyor.Film temel olarak, büyüdüğümüz için oyun oynamayı bırakmıyoruz, oyun oynamayı bıraktığımız için büyüyoruz gibi ilk elden pek de itiraz edilemeyecek, naçizane oldukça romantik bir önermeye sırtını yaslıyor.Tamam köklü arkadaşların oyun oynamasına, birbirlerine sürprizler yapmasına, eğlenmesine kimsenin itirazı olmaz ama bu filmdeki oyunun erkeklerin içindeki o ergen duyguları açığa çıkaracak yavanlıkta olması ve şakaların çok da zekice olmaması hem filmin hem de bu önermenin elini zayıflatıyor... Açıkçası Yakalandın! insanın çocukluk dönemindeki saflığına, samimiyetine, kırılganlığına övgü yapar gibi gözüküp büyüklerin çocuklaşmasının macerasına dönüşen yani bir anlamda sağ gösterip sol vuran bir film. Ki senaryo da bu anlayışın esiri olunca, parıltılı bir oyuncu kadrosuyla kotarılmaya çalışılan (kadroda Ed Helms, Jake Johnson, Annabelle Wallis, Hannibal Buress, Isla Fisher, Rashida Jones, Leslie Bibb, Jon Hamm, Jeremy Renner var) Yakalandın! vasat bir yapım olarak kalıyor.Son yıllarda sinema endüstrisi içindeki cinsiyet ayrımcılığına ciddi itirazlar var. İstanbul Modern de bu itirazlardan yola çıkarak Bacağınızı Biraz Çeker misiniz? başlıklı bir programla sinemaseverleri selamlıyor. Etkinlikte Ava, Aşkın Gözü, Dokunma Bana, Gizemli Dil, İçimdeki Güneş, Karanlık Nehir, Pervane ve Western filmleri gösterilecek. 1 Temmuz'a kadar sürecek etkinlikte gösterimler saat 13.00'te başlıyor.2018'in ilk altı ayını geride bıraktık. 1 Ocak'tan itibaren 36 milyon 640 bin seyirci sinemanın yolunu tuttu. Geçen yılla kıyaslandığında seyirci sayısında yaklaşık 1.5 milyonluk bir düşüş var. (Hatırlanırsa 2017'in ilk altı ayında 38 milyon 324 bin seyirci sinemaya gitmişti.) Ama vizyona giren film sayısı 2018'de arttı. Yeni film sayısı geçen yıl ilk altı ayda 188 iken bu yıl 219.