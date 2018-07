7/24 şehirde yaşam

BUGÜN NELER OLDU

Sakıp Sabancı Müzesi Resim Koleksiyonu'nda yer alan Osman Hamdi Bey 'e ait altı tablo, bu sergide karşılaştırmalı olarak inceleniyor. Sanatçının üretimi ile eserlerine dair detaylar bilimsel yöntemlerle ortaya çıkarılıyor. Sergi, sanatçının üretim sürecini gözler önüne seriyor. Hatta çalışmalarına dair ayrıntılı bir anlatı ve gelecek projeler için de bir yol haritası niteliği taşıyor. Görünenin Ötesinde adlı sergiyi 31 Aralık'a kadar Sarıyer'deki müzede ziyaret edebilirsiniz.20. yüzyılda sürrealizmin en güzel örneklerini veren Joan Miro 'nun 300'ü aşkın orijinal eseri dünyada ilk kez bir araya getirildi. Sürrealizm, özgürlük, renk ve sadelik gibi kavramlar eserlerin temasını oluşturuyor. Sergi sanatçının suluboya, baskı ve çizimlerini barındırıyor. Koleksiyon litografi ve gravür ağırlıklı en büyük grafik sanatı koleksiyonu olarak biliniyor. Sergiyi 2 Aralık'a kadar Uniq Expo'da ziyaret edebilirsiniz. İstanbul Modern Fotoğraf Galerisi'nin koleksiyon sergisi Bakış Açısı, 1960'lı yıllardan itibaren fotoğraf alanında yapılmış deneysel üretimleri içeriyor. Sergi, müze koleksiyonunda yer alan farklı kuşaklardan altı sanatçının çalışmalarına yer veriyor. Ali Alışır, Ani Çelik Arevyan, Orhan Cem Çetin, Murat Germen, Şahin Kaygun, Boris Mikhailov isimlerinin toplandığı sergide 25 çalışma bulunuyor. Günümüz fotoğraflarında dünü ve bugünü ele alıyorlar. Sergiyi 11 Kasım'a kadar İstanbul Modern'de ziyaret edebilirsiniz.Uniq Açık Hava Film Festivali'nde 19 Temmuz'da ünlü film Loving Vincent gösterilecek. Film, Vincent Van Gogh 'un hayat hikayesini ressamın tablolarını bir araya getirerek anlatıyor. Filmde 65 bin kare yer alıyor ve her biri 125 profesyonel yağlıboya ressamı tarafından çizildi. Bu filmde Van Gogh'un gizemli ölümünü de izleme olanağı bulacaksınız. Festival 11 Eylül'e kadar devam edecek. Genel giriş fiyatı 27.50 TL.Türkiye'nin en büyük değerlerinden Selami Şahin 'in ölümsüz şarkıları 20 Temmuz akşamı düzenlenecek bir müzikalle sevenleriyle buluşacak. Canlı orkestra ve güçlü oyuncu kadrosu eşliğinde Bir Selami Şahin Müzikali Seninle Başım Dertte adı altında seyirci ile buluşacak. Başrollerinde Toprak Sağlam, Lider Şahin, Suna Keskin ve İsmail Düvenci gibi isimler yer alıyor. Müzikal Küçükçiftlik Park'ta 21.30'da başlayacak. Bilet 50 TL.Dünyaca ünlü sanatçı Inna 18 Temmuz Çarşamba günü İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Sahnesi'nde konser verecek. Nirvana, Yalla, Ruleta gibi şarkılarıyla listelerde adını yukarı sıralara yazdıran sanatçı İstanbul'u sallamaya geliyor. Konser 21.15'te başlayacak, bilet 60TL.Sinan Akçıl bugün İzmir Optimum AVM'de sevilen şarkılarını seslendirecek. AVM bahçesinde, çimlerin üzerinde açık havada sevenleriyle buluşacak. Konseri 18.30'da başlıyor. Akçıl'ın Şarttır, Tabi Tabi, Demesinler gibi şarkılarını dinleyebileceğiniz eğlenceli yaz konserini kaçırmayın.İpek Göztepe Quartet yarın 15.00'te, şehrin ilk gündüz caz serisi Morning Jazz Sessions'da. Katıldığı caz vokal yarışmasında derece alan İpek Göztepe, repertuvarındaki caz, latin, neo-soul parçaları yanı sıra dikkat çeken doğaçlamalarını; saksofonda Barış Ertürk, gitarda Sinan Altıparmak ve kontrbasta Özgür Salıcı eşliğinde seslendiriyor. Konser Uniq İstanbul Maslak'ta. Girişler ücretsiz.Ümit Besen ve Pamela bugün Beyoğlu Sanat Performance'da sahne alacak. Besen, konserde diğer enstrümanlara olan hâkimiyetini de sergileyecek. Yeni albümü Başka ile beğeniyle dinlenen rock şarkılarını ustaca yorumlayan Besen ve Pamela'nın konseri bugün 22.00'de. Bilet 59.50 TL.Yazı hafif tatlılarla geçirmek isteyenler için yaz tatlıları atölyesi bugün başlıyor. Yazın taze meyveleriyle evde kolayca hazırlayabileceğiniz lezzetleri bu atölyede öğrenebilirsiniz. Kahveli rokoko, kızarmış dondurma ve çilekli parfe tariflerini şeflerin yönlendirmeleriyle yapacaksınız. Atölye bugün 16.00'da Levent Intema Yaşam Akademi'de yapılacak. 16.00'da başlayıp, 19.00'da bitecek. Bilet 160 TL.Bize göre geleneksel Türk kahvaltısıyla hiçbir lezzet yarışamaz. Ama farklı tatlar denemek ve farklı kültürleri yakından tanımak isteyenler için bir Amerikan kahvaltı atölyesi başlıyor. Atölye bugün Mecidiyeköy Uluslararası Servis ve Lezzet Akademisi'nde 11.00'de yapılacak. Amerikan omlet, ızgara sosis ve pancake gibi lezzetleri yapmayı öğreneceksiniz. Atölye yaklaşık üç saat sürecek. Biletler Biletix'te.Oyunun başrol oyuncusu Canan maddi sorunlardan kendini bir türlü kurtaramayan bir kadın. Bu yüzden performans sanatına yönelen fakat beklediği ilgiyi göremeyen Canan farklı bir şeyler yapma arayışına girer. Nefertiti Silifke'de adlı tiyatro oyunu yarın 21.30'da Caddebostan Evde Tiyatro'da sahnelenecek. Bilet 56.50 TL.Oyun Karıştı, başarılı bir tiyatro kariyerinin ardından ünleri sönen ve bir türlü Hollywood'da hedefledikleri başarıyı yakalayamayan karı koca arasındaki olayları ele alıyor. Charlotte ve George Hay buna rağmen tiyatrodan vazgeçmiyorlar. İki perdelik komedi oyununu Eraslan Sağlam yönetiyor. Oyun Karıştı bugün 20.30'da Beyoğlu Tatava Sahnesi'nde. Bilet 56 TL.Elektronik müzik festivali Elemental Sound, bugün Muğla Xuma Village'da. Festival 12.00'de başlayacak. Bilet 220 TL.Erdem Kınay ve Merve Özbey bu akşam Antalya Mai Tai Beach Club'ta sahne alacak. Konser 16.00'da başlıyor. Bilet 50 TL.3- Sibel Can 17 Temmuz Salı akşamı Balıkesir Ayvalık Amfi Tiyatro'da sevilen şarkılarını seslendirecek. Konser 21.15'te başlıyor. Bilet 66.50 TL.4- Nami Esatgil'in yönettiği Can Erik oyunu 17 Temmuz'da İzmir Bornova Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu'nda sahnelenecek. Oyun 21.30'da başlıyor. Bilet 56 TL.5- Truffle çikolata atölyesi 18 Temmuz'da İzmir Çeşme Köy'de düzenlenecek. Atölye 19.30'da başlıyor. Bilet 200 TL.