İlhamımız futbol

Yaklaşık bir aya damga vuran Dünya Kupası, yarın oynanacak final maçıyla sona eriyor. Bu bir ay boyunca erkekler maçlara odaklandı. Ancak moda dünyası ve modaseverler de spor giyimin, rengarenk formaların cazibesine kapıldı tam anlamıyla.

Bir anda takımların resmi forma renkleri, bayrak logoları, sporcu kıyafetleri günlük hayatımızın içine sızdı. Bir yandan da bu coşku ve renkler tasarımcılara ve modaevlerine ilham kaynağı oldu.

Louis Vuitton'un Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'ndan esinlenerek hazırladığı özel koleksiyon, Versace'nin forma çizgilerine sahip tişört koleksiyonu, Gucci'nin eşofman takımları ve spor ayakkabı markalarının takım renklerindeki özel koleksiyonları hepimizin kalbini çaldı.

Yazın enerjisiyle de uyumlu bu renkleri ve spor çizgileri kolaylıkla günlük kıyafet kombinlerimize de adapte etmeyi başardık.

Moda üzerine arama motoru Lyst, Dünya Kupası'nın başlamasından itibaren kadın futbol kıyafetlerinden esinlenen kıyafetlere olan ilginin açık ara arttığını açıkladı. Geçen yıl bu zamanlara göre moda, kadın ve futbol kelimelerini kullanarak yapılan kıyafet aramalarından yüzde 340'lık bir yükseliş olduğu tespit edildi.

Özellikle Rusya ve Almanya milli takımının formaları bu yıl kırmızının da popüler olması nedeniyle yoğun ilgi gördü. Ayrıca atkıların ve takım fularlarının satışları da yüzde 12 oranında arttı. Tabii ki tüm bu parçaların rahat bir şekilde kombinlenebildiğini ve günlük hayata adapte edilmesinin mümkün olduğunu bilmek de kadınların futbol esintileri taşıyan kıyafetlere yönelmesini sağladı. Moda editörlerinin, moda blogger'larının ve mankenlerin yaptıkları kombinlerin rahat, uyumlu ve şık görünmesi dünyanın dört bir yanındaki kadınlara da tam anlamıyla ilham kaynağı oldu.



MİLYON DOLARLIK ENDÜSTRİ

Forbes tarafından son yapılan bir açıklamaya göre FIFA World Cup, dünyanın en pahalı spor etkinliklerinden biri. Geçtiğimiz yılki hesaplara göre Dünya Kupası 229 milyon dolarlık bir değere sahip. Bu nedenle dünyanın dört bir yanındaki markalar bu etkinlikle ortak projeler yaratmanın peşinde. Özellikle lisanslı ürünler sayesinde firmalar bu etkinlik sırasında milyonlarca dolar kazanıyor.

***

Üyelikli alışveriş devri başlıyor



Moda dünyasının hızına ve aralıksız değişen trendlere adapte olmaya çalışmaktan eminim hepiniz yorulmuşsunuzdur. Hele bir de buna elinizde bulunan parçalarla yenilerini kombinlemeye çalışma çabası eklenince iş iyice içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Sosyal medya fenomenlerinin kusursuz fotoğrafları, her sezon dolabını baştan aşağıya yenileyen cemiyet hayatı simaları derken bizler elimizdekilerle ne yapacağımızı tam anlamıyla şaşırmış durumdayız.

Bu da ortaya bambaşka bir alışveriş tarzının çıkmasına yol açmış durumda. İngiliz The Guardian gazetesi son dönemde artan üyelikli özel alışveriş siteleri için "Alışverişin kavramı tamamen değişmek üzere" yorumunda bulunuyor. Peki ne mi bu üyelikli siteler? Bu sitelere aylık bütçenizden belli bir miktar yatırıyorsunuz. Öncesinde yaptığınız işi, gün içinde giymeniz gereken kıyafetleri, bedeninizi, size yakışan renkleri ve tarzları belirtiyorsunuz. Sonrası tamamen site yönetimine kalıyor. Bütçeniz içinde sezon trendleriyle, genel olarak dolabınızla ve sizin fiziksel özelliklerinizle uyumlu kıyafet kombinleri hazırlayıp size yolluyorlar. Böylece siz seçmek durumunda kalmıyorsunuz, alışverişte zaman harcamıyorsunuz ve bütçeniz dışına çıkıp sizi yoracak alışverişler yapmıyorsunuz. Glitzbox, StyleLyrical ve Elizabeth&Clarke bu sitelerin en popülerleri arasında gösteriliyor.

***

Moda kazanı



CEP TELEFONLARINI NE YAPACAĞIMIZI ŞAŞIRDIK







Teknoloji ve teknolojiyle birlikte değişen hayatlarımız moda dünyasına ilham veriyor.

John Galliano'nun Maison Margiela için tasarladığı iPhone kılıfı da bunun bir ispatı. Ayak bileğine takılan bu özel tasarım sayesinde tarzınıza farklı bir hava katabilirsiniz.



"Bir kadının yüzündeki ifade, üzerindeki giysiden çok daha önemlidir."

Jean Paul Gaultier



PERMA GERİ DÖNDÜ







80'li yıllara damga vuran perma trendi geri döndü. Londra ve New York'un ünlü saç stil salonları bu trendi günümüze uygun hale getirdi. Yani uygulanan kimyasallarla eskisi gibi sık dalgalar değil, daha doğal dalgalar yaratılıyor. İngiliz Guardian gazetesi aralarında Emma Stone'un da bulunduğu pek çok yıldızın bu trendi takip ettiğini yazdı



ONUN İSMİ ARANIYOR







Cambridge Düşesi Catherine'in giyim tarzı Pinterest'deki en çok arama yapılan konulardan biri. Özellikle yaz aylarında ne tür bir kıyafetle ofise gideceğine karar veremeyenler, Catherine'in trendleri zarif bir şekilde yorumlamasından ilham alıyor.



Yaprak Baltacı'nın tercihleri

Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Yaprak Baltacı, zarif ve sade tarzıyla beğeni topluyor. Baltacı ile alışveriş tüyolarını paylaştık:

Yeni sezon için çok alışveriş yaptığımı söyleyemem. Ama Zeynep Arcay'dan aldığım pamuklu tulum ile aşk yaşıyorum. In the Mood for Love, Nenuphar Aatelier ve Elif Mısırlı'dan yaz için elbiseler aldım.







Bu sezon sorbe renklerin anahtar parçalarda kullanımını çok sevdim.

Genel olarak renkleri kullanmayı çok seviyorum. Daha zamansız oldukları için pastel renkleri daha çok seviyorum ama.

Tamamlayıcı aksesuvar olarak çorap kullanmak benim için zor. Ne kadar moda olursa olsun bunu sanırım asla yapamayacağım.

Dolabımdaki en eski parça Burberry marka beyaz deri bir trençkot.

Beyaz gömlek ve blazer dolabımda en çok yer alan parçalar. Tabii birçok ayakkabıl da bulunuyor koleksiyonumda.