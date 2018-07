Louvre’da Beyonce ve Jay-Z’nin izinde

BUGÜN NELER OLDU

Görselliğin çok önemli olduğu günümüzde müzik piyasası, kitlelerle klipler aracılığıyla buluşuyor. Üstelik yıldızlar bu klipleri ilgi çekici hale getirmek için ellerinden geleni yapıyor. Kuşkusuz son dönemlerin en çok konuşulan kliplerinden biri Beyonce ve Jay-Z'nin Paris'teki Louvre Müzesi 'nde yeni albümleri Everything is Love'ın en çok dinlenen şarkısı Apesh*t şarkısına çektikleri klip oldu.Beyonce ve Jay-Z bu video klibi çektiklerinde dünyada bazı şeyler değişti. Louvre Müzesi ünlüler aracılığıyla düzenlediği ilk rehberli turu hayata geçirdi. Bay ve Bayan Carter karakterleriyle karşımıza çıkan iki sanatçı aynı zamanda eserlerin bilinirliğini arttırdı.Mona Lisa tablosunun ününü hepimiz biliyoruz. Klibin başında Bay ve Bayan Carter tablonun önünde kıpırdamadan duruyor. Peki ya diğerleri? Klip sayesinde 350 binden fazla esere ev sahipliği yapan müzenin sadece Mona Lisa'dan ibaret olmadığını tüm dünya görmüş oldu.Klip bittiğinde tablo ve heykellerden oluşan 17 sanat eserini görmüş oluyorsunuz. Yunan mitolojisindeki zafer tanrıçası Nike'nin Heykeli, Alexandros of Antioch'un ünlü heykeli Milo Venüsü, Jacques Louis David'in Napolyon'un Tahta Çıkışı ve Madam Recamier'nin Portresi adlı eserler göze en çok çarpanlardan. Marie Guillemine Benoist imzalı 20. yüzyıla kadar yapılmış tek siyahi kadın portresi de ilerleyen dakikalarda karşınıza çıkıyor. Eserin adı Zenci Portresi.Klipte şarkının kendisi kadar hayranlık uyandırıcı birçok detay var. Giydikleri ten rengi mayolarla bir grup dansçı bembeyaz sanat eserlerinin önünde dans ediyor. Bu senkronize dans gösterisinde ten rengi mayolar siyahi insanları temsil ediyor. Dikkat çekilmek istenen nokta ise, siyahi insanların toplum içindeki görünmezliği ve dışlanışı. Altı dakikalık klipten yola çıkan tur çarşamba, perşembe, cumartesi ve pazar günleri düzenleniyor. Tur şu an için yalnızca Fransızca. Ancak yakında yeni dil seçenekleri de eklenecek. Turun yetişkinler için ücreti 110 TL.