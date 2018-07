Hidrojenle serinliyor peçete atıp eğleniyoruz

BUGÜN NELER OLDU

Yazın dışarı çıkmak, gece kulübüne gitmek eğlenceli olduğu kadar bunaltıcı da olabiliyor. Nem ve sıcak birleşince buna yüksek sesli müzik ve kalabalık da eklenince durum çekilmez bir hal alabiliyor. Bunun için kulüpler, restoranlar farklı farklı çözümler üretiyor. Soğuk su üfleyen makineler koyuyorlar örneğin. Biraz ıslanıyoruz, saçımız makyajımız birbirine karışıyor ama "Terlemekten iyidir" diyoruz. Bir de vantilatör koyanlar var. Ertesi gün kaç kez boyunumun tutuk kaldığını bilirim. Son teknoloji serinleme yöntemi ise XO adını verdikleri hidrojen üfleme. Defalarca dünyanın en iyi barı seçilen SkyBar Beirut şovları, DJ line-up'ı, konsepti kadar teknolojiye harcadığı parayla da fark yaratıyor. Sahibi Chafik El Khazen tam bir gece kulübü dehası. Hidrojen olayını şova döndürmeyi de başarmış. Geçen hafta Kıbrıs 'ta Sky Kyrenia'yı açtılar. Kıbrıs havası malum 40 derece ve yapış yapış. Ama bunu Sky Bar'da hissetmiyorsunuz. Bir anda hidrojen püskürtülüyor ve ortalığı rengarenk bulut dumanı kaplıyor. Püskürtme esnasında farklı bir ses de çıkıyor. Hem serinliyorsunuz hem de eğlence tavan yapıyor. Kulübü Kıbrıs'a getiren Doruk ve Burak Kaya kardeşlerden öğrendim ki bu hidrojen sisteminin maliyeti 100 bin dolarmış. Dünyada özellikle çok sıcak yerlerde servis veren kulüpler bu sisteme geçmiş. Bakalım bizden kimler pamuk eller cebe yapacak ve XO sistemiyle müşterisini ferahlatacak!Işık robotları eğlence dünyasının yeni trendi. Hatta pek çok eğlence mekanında bunun için bir görevli bulunuyor. Gece boyunca müziğin ritmine göre ışıkların rengini ve şeklini yönetiyor. Mor, pembe, mavi ışıklar müzikle birlikte değişiyor. Zaman zaman bu değişim çok hızlı oluyor. Öyle ki müziğe değil de bazen ışığa kendinizi kaptırıyorsunuz ve dans etmeye başlıyorsunuz. Bir dönem özellikle de tavernalarda tabak kırma ve havaya peçete atma modası vardı. Çok eleştirdik "İsraftır, yazıktır" dedik. Bu peçete modası şimdi tavernalardan dünyaca ünlü kulüplere kaymış. Dansçılar ellerine peçeteleri alıyor ve müşterilerden de almasını istiyor. Geri sayımla birlikte havaya peçeteler fırlatılıyor. Ortaya oldukça eğlenceli bir görüntü çıkıyor. Yine de "Gerek var mı bu israfa?" diyorum. "Show must go on" (Şov devam etmeli) yanıtını alıyorum. Neyse ki daha bilinçliler, gecede sadece bir kez havaya peçete atıyorlar.Büyük ve kalabalık kulüplerde stant ya da masa sorduğunuzda genellikle garson elindeki lazer ışığı ile size ilerde bir yer işaret ediyor. Siz de kalabalığı geçip oraya ulaşmaya çalışıyorsunuz. Onlar da kendilerince haklı, pratik bir çözüm bulmuşlar. Diyorum ki aynı lazer ışıktan müşterilere de versinler. Biz de sipariş vermek istediğimizde onları daha kolay çağırabiliriz. Bazen bir garson yakalayacağız da sipariş vereceğiz de şekilden şekle giriyor, el kol sallıyor hatta havaya zıplıyoruz.Haziran sonu açıldı ama ben yeni keşfedebildim. Nişantaşı'nın en yeni İtalyan'ı Glens Nişantaşı Nish Palas Oteli'nin girişinde ve roof'unda hizmet veriyor. Bar Cevat Yıldırım'a, işletme Egemen İskender'e emanet. Bence semtin yeni buluşma adresi yeni sezonda burası olacak. Pizzaları ve ızgaraları çok iyi. Yakında ünlü şeflerle 'Chef's table' (şefin masası) etkinlikleri de gerçekleştireceklermiş. Yemeğe ya da akşamüstü bir şeyler içmek için uğrayabilirsiniz.Kabataş Setup yaza özel Meksika lezzetleri eklemiş menüsüne. Biraz kalorili ama lezzetli. Sonrasında dans eder eritirsiniz. Ne mi yemeli? Kaburgalı burrrito, sosili rachero ya da son iki yılın trendi yemeği kokoreç bun.Lucca hem kokteyl hem yemek menüsünü yeniledi. Kase trendi buraya da sıçramış. Hawaii mutfağından acılı tunalı poke enfes.Geçen hafta 'İyi Şefler Nerede Yer?' konusu yapmıştım. Bu hafta Fairmont Quasar'ın şefi Umut Karakuş ile devam ediyorum. İşte Karakuş'un favori mekanları:"Galata'daki Privato Caffe favori kahvaltıcım. Şahkulu Mahallesi'nin en sakin sokaklarından birinde. Bölgenin sakinliği içine yansımış. Rahat, huzur veren bir yer. Her sabah dolu ve nereden bulmuşlar bilmiyorum ama turistler oluyor.Her yolum düştüğünde mutlaka uğrarım Kalkanoğlu Pilavcısı'na. Kavurması, pilavı ve kuru fasulyesi enfes."Paylaşmak istiyoruz da bazen bölmeye üşeniyoruz. Yeni çıkan adisyon aletinde ise tüm bu sorun ortadan kalkıyor. Hesabın altında '2 kişi', '3 kişi', '4 kişi', '5 kişi' bölümleri yazıyor. Her bölümde de kişi başına düşen rakam belirtiliyor. Pratik ve hesap paylaşmayı özendiren cinsten.