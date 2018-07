Kozmetiğin kraliçeleri bu dörtlüye dikkat

KURTULMUŞ'UN

Geçtiğimiz hafta dünyanın en prestijli haber dergilerinden Forbes, En Çok Kazanan Ünlüler Listesi'ni açıkladı. Listenin üçüncü sırasında 1997 doğumlu Kylie Jenner yer aldı. Bir yılda 166.5 milyon dolar kazanan Jenner, Beyonce'yi bile geride bırakıp 100 kişilik listenin üçüncü sırasına oturdu. Kısa süre içinde 1 milyar dolarlık servetiyle Forbes'un en genç milyarderi olmasına kesin gözüyle bakılan Jenner'ın bu noktaya gelmesini sağlayansa ne TV programı, ne marka işbirlikleri oldu. Jenner da 445 milyar dolarlık kozmetik endüstrisine el atmasıyla banka hesabı büyüyen genç kadınlar arasına girdi.Kozmetik, kadınlar için her zaman en çok takip edilen, en çok para harcanan alanlardan biri. Ancak 1940'larda kendi şirketini kuran Estee Lauder 'ın yakaladığı başarıyı yakalamak ya da 1990'larda işini kuran Bobbi Brown gibi dünyaca tanınmak eskiden çok nadirdi. Bu endüstri L'Oreal gibi dev kozmetik firmaları ve modaevlerinin kozmetik koleksiyonları arasında bölünmüştü. Oysa bu endüstride başarılı olmanın dinamikleri çoktan değişti. Bu da özellikle arkasında şöhret ve sosyal medya gücü olan kadınların 20'lerinde milyar dolarlık şirketlere ya da kozmetik koleksiyonlarına sahip olmasının yolunu açtı.Forbes, "Dünyanın dört bir yanında kozmetik laboratuvarları var. Ünlüyseniz uzmanlarla kendi adınıza ürünler hazırlayabilirsiniz. Ambalajı bir başka firmaya, lojistiği bir başkasına delege edebilirsiniz. Medya gücünüzü kullanarak ürünü pazarlamak. Ya da bunun yerine dünyaca ünlü dev firmalar zaten genç nesli yanlarına çekmek için ünlülerle kapsül koleksiyonlar yapma ya da iş birlikleri hazırlama yoluna gidiyor" diye yazdı. Yeni süreçte Kylie Jenner kadar başarılı olan üç isim daha var. Marks&Spencer için kozmetik koleksiyonu hazırlayan 1987 doğumlu Rosie Huntington- Whiteley, Fenty Beauty ismiyle kendi markasını kuran 1988 doğumlu Rihanna ve Maybelline için özel bir kapsül koleksiyon hazırlayan 1995 doğumlu Gigi Hadid Guardian gazetesi markaların ön planda olmadığı ve insanların markalaştığı bu dönemle ilgili olarak, " Miranda Kerr 'in Kora Organics ve Jessica Alba 'nın Honest Company markalarının kurulduğu günler çok da eski değil. Ancak o zamanlar sadece ünlü olmanın kozmetik ürün markası sahibi olmaya ve ürünleri pazarlamaya ne tür bir etkisi olacağı çok da belli değildi. Oysa şimdi sadece ünlü olarak herhangi bir şeyin pazarlandığı bir dönemdeyiz" diye yazdı. Huffington Post gazetesi de, "Jenner kendisini güzel gösteren ürünler yaptı. Bunları belirli saatlerde belirli miktarlarda satışa sundu. Bu ürünlerin zor ve nadir olması da tüketici kitlesinin daha fazla ürüne yönelmesini sağladı. Rihanna ise en açık tondan, en koyu tona kadar farklı cilt tipindeki kadına ürünler üreterek diğer markaların bu zamana kadar girmediği bir riske girdi ve büyük başarı kazandı" yorumunda bulundu.Huffington Post gazetesi geçtiğimiz yıl gıda endüstrisinin yüzde 5.5 büyürken, kozmetik endüstrisinin yüzde altı oranında büyümesinin altını çizip, "Sosyal medyanın, selfie'lerin hayatımıza girmesi hepimizin daha güzel görünmeye önem vermemize neden oldu. Güzellik endüstrisinin bir dalı olan kozmetik endüstrisi bu kadar büyürken de ünlülerin bu işe el atmaması imkansızdı. Kozmetik üreticisi Kendo'nun Rihanna ile iş birliği yapması, Spatz Laboratuvarları'nın Kylie Jenner için malzeme üretmesi de bundan. Rosie Huntington-Whiteley'nin Marks&Spencer için hazırladığı özel koleksiyon, Gigi Hadid'in Maybelline için çıkardığı seri ve Kim Kardashian West'in KKW ismini verdiği kozmetik markası da son dönemin en başarılıları arasında gösteriliyor. Glamour dergisi "Dior çanta alamadığı için Dior'un ışıltısını bir olsa hissetmek için Dior makyaj malzemeleri kullananlar vardı. Aynı şey tüm modaevleri için de geçerliydi. Bu ürünlerin iddialı ambalajları vardı. Oysa şimdi tüm kozmetik trendi değişti. İnsanlar açık pembe tonlarında, plastik ve iddiasız ambalajları olan ve hayatlarını Instagram'da takip ettikleri, yaşam zevkini bildikleri bir ünlünün kozmetik ürünlerini kullanmayı tercih ediyor" yorumunda bulunuyor.Uzun yıllar sonra en kadınsı, en çiçekli ve en iddialı yazı yaşıyoruz. Ancak ayakkabılarda bu duruma inat daha farklı, daha çılgın, daha kaba çizgiler öne çıkıyor. Bunun son örneği spor ayakkabıları tabii ki. Platform topuklu, aşırı süslü, eskitilmiş gibi görünen, yazılı derken son olarak da Nike, Louis Vuitton ve Balenciaga'nın başını çektiği çirkin spor ayakkabıların dönemini yaşıyoruz. Yoğun ilgi nedeniyle listeler oluşturulan bu çirkin ayakkabılar gibi moda dünyasında özellikle son iki yılda markaların ve tasarımcıların çok konuşulmasına neden olan tasarımlar var. D'squared'in spor ayakkabısı, Gucci'nin topuklu ayakkabı görünümlü çizmesi ve Saint Laurent'in paten görünümlü ayakkabısı bunların sadece birkaçı. Markalar kadınların farklı olma ve dikkat çekme isteğini nasıl manipüle edeceklerini çok iyi biliyor.Ünlü basketbol oyuncusu Dwyne Wade stiliyle en beğenilen erkeklerden biri. 1982 doğumlu sporcu sayısız marka ile iş birliği yaptı. Wade son olarak Away Luggage ile bir iş birliğine gitti. Sık sık şehirler arası seyahatlere çıkmak durumunda olan Wade, bundan dolayı valiz tasarlamanın kendisi için en kolay şey olduğunu söylüyor.Moda haftası 1991 yılında yapılmaya başlanmış olsa da genç tasarımcıları ve modaya olan merakıyla Portekiz yeni moda başkenti olarak görülüyor. Forbes dergisi 2017 yılında Vogue dergisinin ülkede yayınlanmaya başlamasına dikkat çekip, "Yerel atölyeler modaevlerinin yeni ilgi odağı. Rengarek ve ilham verici. Moda başkenti olmak için gerekli olan genç nüfusa da sahip. Avrupa'nın yeni yıldızı Portekiz olacak" diye yazdı.Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Sabiha Kurtulmuş ile yaz dolabını konuştuk.Bu yaz tam bir beyaz hakimiyeti altındayız. Ben de beyaz her şeyden dolabıma kattım. Özellikle de beyaz jean'leri...Yaz denince benim aklıma beyaz, lavanta ve mavi tonları geliyor. Hepsini de kombinlemeyi ve beraber kullanmayı çok seviyorum.Aksesuvarlar yaz kombinlerinin olmazsa olmazı. Şapka ve takı kullanmayı çok seviyorum. Yunan Adaları'na sık sık gidiyorum. Hatta en son oralardan bir hasır şapka satın aldım. Ayrıca Mers markasının tasarımlarını çok beğeniyorum.Citizen of Humanity'nin jean'lerini çok beğeniyorum. Bu yaz başında satın aldım yine birkaç tane. Son İspanya seyahatimden espadril satın aldım. Alexander Wang 'in uzun saplı çantalarından da aldım.Yazın bence her ortamda en kurtarıcı kombin beyaz jean ve V yaka tişört kombini.Tarzını en beğendiğim isim Derin Mermerci.