Haberler Cumartesi Sabah Haberleri Tehlikeyi yüzünden okuyun

Tehlikeyi yüzünden okuyun “Çocuğum telefon ve tableti çok seviyor, onun çağı da böyle, ne yapayım” diyorsanız, çocuğunuzun yüzüne bakın. Tehlikeyi yüzünden okuyabilirsiniz