7/24 şehirde yaşam

Doğuş Çay'ın En Güzel Çay Nerede İçilir projesi ile Türk kültürünün vazgeçilmez bir parçası olan çay ile Türkiye 'nin en güzel manzaraları bir araya geliyor. Projede Türkiye'nin en güzel köşelerinde çay keyfi yapan sosyal medya kullanıcılarının paylaştığı fotoğraflar En Güzel Çay Nerede İçilir web sitesinde ve Instagram sayfasında buluşuyor. Proje bir yılın sonunda dönüşeceği özel sergi ile sanatseverlerle buluşacak ve Türkiye'nin tanıtımına katkıda bulunacak.Antalyattps://isbh.tmgrup.com.tr/sbh/2018/07/27/724-sehirde-yasam-1532725137097.jpeg&mw=450" width="450">Nişantaşı Ayşe Takı Galerisi'nde balık temalı sergi Balığa Çıkıyoruz devam ediyor. Sergide takı, heykel, resim, baskı, fotoğraf, mozaik, kukla ve cam işleri sergileniyor. Deniz ve etrafındaki canlı, parıltılı ve karanlık, karmaşık ve renkli dünyayı takı, resim ve mozaikle yorumlanıyor. Figen Oğuztaş, Gülden Atamer, Handan Orhon ve Işıl İpekçi gibi isimlerin eserlerini görücüye çıkardığı sergi 17 Ağustos'a kadar devam edecek.Köy enstitülerine odaklanan Düşünen Tohum Konuşan Toprak: Cumhuriyet'in Köy Enstitüleri - Aksu Köy Enstitüsü (1940- 1954) adlı sergi 5 Ağustos'ta sona eriyor.Sergi 1940'larda Türkiye'de kurulan köy enstitülerinin insan yetiştirme sürecini mercek altına alıyor. Dönemi arşiv belgeleri, fotoğraflar, kişisel eşyalar ve tanıklıklarla anlatıyor.Sergiye özel koleksiyonlar ve Antalya İl Milli Eğitim Tarihi Müzesi'nden seçilen dönem eserleri de eşlik ediyor.Sergiyi Antalya Kültür Sanat'ta pazartesi hariç her gün 11.00-19.00 arasında ziyaret edebilirsiniz.Moda'daki şirin mekanında misafirlerini ağırlayan Bubble Wrap İstanbul dondurmayı yeniden yorumluyor. Mutfak sanatları ve pastacılık konusunda eğitimli şef Pelin Görpe'nin özel soslarla tatlandırdığı kaymaklı, çikolatalı ve meyveli dondurmalar, yine özel tariflerle hazırlanan kabarcıklı wrap hamuru içinde rengarenk şekerlemelerle servis ediliyor. Gitmişken ünlü pembe limonatasını denemeden dönmeyin!Türkiye'nin gençlik festivali Gezgin Fest Kilyos dün başladı. Üç gün sürecek festivalde 78 sanatçı ve grup sahne alacak. Big Beach Kilyos Gümüşdere sahilinde 10 bin kişilik bir alanda gün boyu eğlenceli aktiviteler ve görsel şovlar yapılacak. Bu yıl festival, Teoman, Gazapizm, Feridun Düzağaç, Cem Adrian, Kurtalan Ekspres, Sena Şener gibi müzik efsanelerine ev sahipliği yapacak. Festival her gün 10.00'da başlayacak. Günlük bilet 90 TL.DJ Mari Ferrari 30 Temmuz Pazartesi günü İzmir Kafe Pi Beach Club sahnesinde. Avrupa'da yaptığı TV ve radyo programlarıyla tanınan Ferrari İzmir'i eğlendirmeye geliyor. Etkinlik 14.00'te başlayacak. Bilet 60 TL.Sıla ON'dan Kalan Şarkılar ile sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor. Kendi şarkılarının yanı sıra geçmişten bugüne biriktirdiği efsane şarkılarla sevenleriyle buluşacak. Sanatçı 31 Temmuz Salı günü Ayvalık Amfi Tiyatro'da konser verecek. 21.15'te başlayacak konserin bileti 66.50 TL.Merve Özbey 2 Ağustos Perşembe günü Jolly Joker Alaçatı'da sahne alacak. Konser 22.00'de başlıyor. Bilet 56.50 TL.Maslak Uniq İstanbul Tamirane'de, yazın şehirde kalanlar için bugün ve yarın orman manzaralı terasında Bazaar Sessions etkinliği yapılacak. Etkinlikte alışveriş, DJ performansı ve caz konseri, yemek ve birbirinden leziz ikramlar yapılacak. Etkinlik 12.00'de başlayacak. Giriş ücretsiz.sinemaUNIQ Açık Hava Film Festivali tüm hızıyla devam ediyor. 2 Ağustos Perşembe günü The Greatest Showman adlı film gösterilecek. Film gösteri dünyasının doğuşunu ve o müthiş duyguyu anlatıyor. Aynı zamanda yoktan başlayarak dünya çapında sansasyona sebep olan bir gösteriyi yaratan vizyonerin öyküsüne odaklanıyor. Gösterim saat 21.00'de. Bilet 27.50 TL.Game Night filmi Gaggenau ile Boğaz'da Sinema Keyfi kapsamında 31 Temmuz Salı günü Sait Halim Paşa Yalısı'nda gösterilecek. Film öncesinde yalının ödüllü şefleri atıştırmalıklar hazırlayacak. Bilet fiyat 175 TL. Gösterim saat 19.30'da başlayacak.Enfes tartları uzmanlarından öğrenmek ve kendi mutfağınızda yapmak için Uluslararası Servis ve Lezzet Akademisi (USLA)'nin tart atölyesi bugün 11.00'de başlıyor. Atölyede çilekli ve pastacı kremalı tart, snickers tart ve cherry domatesli ve lor peynirli kiş yapmayı öğreneceksiniz. Bilet 170 TL.Yeni trend soğuk kahveler. Sıcak yaz günlerinde siz de buz gibi kahveler hazırlamak isterseniz, Maslak MSA mutfağında gerçekleşecek atölyeye katılabilirsiniz. Hem bol buzlu hem de bol kahveli tarifleri bu atölyede öğreneceksiniz. MSA Soğuk Kahve atölyesi bugün saat 10.00'da başlıyor. Bilet 210 TL.Masterpiece İzmir 1 Ağustos'ta yeni bir resim atölyesi başlatıyor. Yunanistan'ın Santorini adası temalı resim atölyesinde kendi sanat eserinizi çizeceksiniz. Sanatçıların adım adım yönlendirmeleri ile eserinizi tamamlayacak ve etkinlik sonunda evinize götürüp asabileceğiniz size ait bir yağlıboya tabloya sahip olacaksınız. Atölye saat 19.00'da başlıyor. Bilet 75 TL.Bir Gece Yarası albümüyle turnesine devam eden Zakkum, bugün Antalya Diesel Pub Kaleiçi'nde sahne alacak. Konser 20.00'de başlıyor. Bilet 45 TL.Japon mutfağının vazgeçilmezi Sushi atölyesi bugün 16.00'da İzmir Çeşme Köy'de yapılacak. Bilet 200 TL.Melek ?Mosso bugün Hayal Kahvesi Bursa sahnesinde sizlerle olacak. Konser 21.00'de başlıyor. BiletAli Poyrazoğlu'nun yazdığı Tamamla Bizi Ey Aşk tiyatro oyunu 1 Ağustos Çarşamba İzmir Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu'nda. Bilet 67 TL. Oyun 21.00'de başlıyor.Masterpiece Ankara'da 3 Ağustos'ta Bansky - Balonlar temalı heykel atölyesi yapılacak. Atölye 19.00'da başlıyor, bilet 75 TL.