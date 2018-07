Müziğime ilk Türkiye kucak açtı

Müzik kanalında bir klip dönüyor. Genç bir kız, İstiklal Caddesi'nde yürüyor. Galata'nın sokaklarını arşınlıyor. Ardından Ortaköy'e geçiyor. Nefis Boğaz manzarası, sokak kedileri ve camiler... İstanbul denince aklımıza gelenlerin çoğu klipte adeta resmi geçit yapıyor.

YouTube'de 30 milyon kez izlenen klip Lost in Istanbul (İstanbul'da Kaybolmak) adlı şarkıya ait. Klipteki genç kız ise Romanyalı bir şarkıcı. Brianna, daha 18 yaşında. Ama sadece ülkesinde değil, Türkiye'de de seviliyor.

Radyoda da sık sık karşımıza çıkan şarkının hikayesini dinlemek ve Brianna'yı daha yakından tanımak için kendisine ulaşıp sorularımızı yönelttik.



- Türkiye'yi çok sevdiğinizi biliyoruz. Bu sevginin kaynağı nedir?

- Türkiye'nin kalbimde özel bir yeri var. Her şey orada başladı diyebilirim. 2015 yılında All I Need adlı şarkım ilk kez Türk radyolarında duyuldu ve ilk takdir edenler de Türklerdi. Bu yüzden size minnettarım. İstanbul'daki ilk konserimi hatırlıyorum da, gördüğüm ilgiden biraz yorgun düştüğümü itiraf etmeliyim. Kısacası Türkiye'ye aşkım sonsuz.



- Son single'ınız Lost in Istanbul'un ortaya çıkmasında da bu aşkın payı var mı?

- Siz müziğime kucak açtınız, ben de Lost in Istanbul'u Türkiye'ye şükranlarımı sunmak için yaptım.



ORTAKÖY'E BAYILDIM



- Şarkının sözlerine baktığımızda aşkın peşinden İstanbul'a gelen birini anlatıyor sanki. Arkasında gerçek bir hikaye var mı?

- Bu çok güzel bir teori. Ama bana göre şarkı sözleri açıklanmamalı. Sanatın en güzel yönü de bu değil mi? Herkes görmek istediğini görüyor ve şarkıyı kendi bakış açısıyla yorumluyor.



- Şarkının klibini çekerken özellikle etkilendiğiniz bir yer oldu mu?

- Evet. Ortaköy'e bayıldım. Geceleri büyüleyici oluyor.



- İstanbul dışında başka şehirleri görme şansınız oldu mu?

- Ankara, Konya, Kahramanmaraş, Çanakkale, Giresun ve Sakarya'yı gördüm. Denizi ve kumsalı olan yerleri sevdiğim bir sır değil. Bu yüzden favorilerimin Bodrum ve Antalya olduğunu söyleyebilirim.



- Türkiye'yı sık sık geliyorsunuz. Türk insanını nasıl tarif edersiniz?

- Çok misafirperver. Ne zaman Türkiye'ye gelsem kendimi evimde hissediyorum. Herkes bana çok nazik yaklaşıyor.



- Türkçe sözlü müzik dinliyor musunuz?

- Evet dinliyorum. Mustafa Ceceli'nin Es şarkısını gerçekten çok seviyorum.



KAÇIRDIĞIM PARTİLERİ ARTIK SAYMIYORUM

Brianna, müziğe erken yaşta adım atmasının olumlu ve olumsuz yönlerini şöyle anlatıyor: "Bugüne gelene kadar kaç parti kaçırdığımı, ne kadar çok fedakarlık yaptığımı saymayı bıraktım. Küçükken şan dersine gidebilmek için annemle haftasonu yollara düşerdik. Öte yandan müzik sektöründe uzun süre geçirdiğinizde kendiniz ve kariyeriniz için doğru adımların ne olduğunu daha net görmeye başlıyorsunuz."

***

148 DAKİKA DİNLİYORUZ

Online müzik platformi Spotify'ın 2 milyondan fazla çalma listesi ve 170 milyon aylık aktif kullanıcısı var. Platformu en çok kullanan ülkelerden biri de Türkiye. Günde ortalama 148 dakika Spotify üzerinden müzik dinliyoruz. Bu rakam dikkat çekmiş olmalı ki Spotify global ofisin üst düzey yöneticileri geçen hafta İstanbul'daydı. Adcolony ile reklamverenlere yeni ürünlerini tanıttıkları özel buluşmada Türk müzisyenlere yönelik çalışmalar içinde olduklarını da anlattılar. İşbirliği için seçtikleri ilk isim Melek Mosso. Sırada başka isimler de var.

Geçen ay Türkiyeli kullanıcıların Spotify'da en çok dinlediği ilk üç şarkı ise şöyle: Gazapizm Heyecanı Yok, Mabel Matiz Öyle Kolaysa ve Marshmello Friends.

***

30 BİN

Geçen hafta gerçekleşen ve 86 DJ'in performans sergilediği Big Burn Elektronik Müzik Festivali'ne katılan kişi sayısı