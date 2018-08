Hedefim beni geride bırakacak gençler yetiştirmek

GENCEBAY

BUGÜN NELER OLDU

Baş döndürücü bir yükseliş hikayesi! DJ -prodüktör Mahmut Orhan 'la iki yıl önce yaptığımız röportaj bu başlıkla yayınlanmıştı. Genç DJ, geçen zaman içinde başarılarına yenilerini ekledi, yurtdışında saygın bir isim haline geldi. Geçen ay da EXIT Festival'deydi. Festivalin en gözde saat dilimlerinden birinde, Martin Garrix'ten sonra, David Guetta'dan önce çaldı. Orhan'la festival sonrası evinde bir araya geldik. Yeşillikler içindeki müstakil evin bahçe kapısından içeri girdiğimizde bizi köpeği Riko karşıladı. Riko'yu, Orhan'ın sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarından tanıyorduk. İşte o kapkara boncuk gözler karşımızdaydı. Ama tahmin ettiğimizden daha cüsseli olması bizi şaşırttı. İçeri girdiğimizde de evin en yeni üyesi, iki aylık kedisi Miço ile tanıştık. Mahmut, "Burası salon ve mutfak. Bir üst katta yatak odalarımız var. En üst katta da stüdyomuz..." diyerek başladı anlatmaya. "Yatak odalarımız" derken açıklayalım. Ailesi Bursa'da yaşayan Orhan, evi kendi gibi başarılı DJ-prodüktörler Sezer Uysal ve Aytaç Kart ile paylaşıyor. Uzun yıllara dayanan ilişkileri, dostluktan kardeşlik aşamasına geçmiş belli ki. Zaten Mahmut Orhan'ın ekibinin çoğunluğu da çocukluk arkadaşlarından oluşuyor. Bursalı olmaktan gurur duyuyorlar: "Aytaç Edirneli ama o da artık 'Ben Bursalıyım' diyor. Enteresan bir durum var Bursalı olmakla ilgili... Bursaspor tribününde de bunu hissedersiniz." Stüdyoya geçip prodüksiyon masasının önünde oturuyoruz. Fonda müzik, yanımızda Miço söyleşimize başlıyoruz.- İnanılmazdı. Bu işe ilk başladığımda bu günlerin hayalini kurardım. Garrix, Guetta gibi DJ'lerin videolarını izler, nasıl hazırlanıyorlar, o noktaya gelene kadar neler yaptılar, sahnede ne hissediyorlar anlamaya çalışırdım.- Geçen yıl Budva'da EXIT'ın bir alt festivali sayılan Sea Dance Festival'de Sean Paul'ün ardından sahneye çıktım. Normalde Paul gibi büyük isimlerin ardından seyircilerin bir kısmı dağılır. Tam tersi oldu, çalmaya başladığımda alan daha da kalabalıklaştı. Sahneden inerken beni menajerim Çağlar'dan önce EXIT'in CEO'su karşıladı. "Harikasın. Sen EXIT'i hak ettin. Gelecek yıl çok iyi bir sahnen olacak" dedi. Hangi saat aralığında çalacağımı ise festivalden bir-bir buçuk ay kadar önce öğrendim. Şaka yapıyorlar sandım önce. Meğer iki DJ de benim çalmamı istemiş. Festival günü çok heyecanlandım. Çıkmadan önceki son 10 saniye karanlık. Bir baktım sahnedeyim.- Ne kadar profesyonel olursan ol,tedirgin oluyorsun. 50-60 bin kişiyeenerjini geçirmen gerekiyor. Performansöncesi kuliste DJ'lerin kimivolta atıyor, kimi tırnağını yiyor. SahnedeGame of Thrones'un remix'iniçalmaya başladığım sırada yere düşeceğimisandım. 60 bin kişinin çıkardığıses, uğultu inanılmazdı. "Bir şeyoluyor herhalde" dedim. Öyle bir seski, seni de bastırıyorlar. Tedirgin edicive enteresan bir histi. O gece sabahakadar uyuyamadım.- EXİT'te sunucu beni anons ederken"Türklerin yıllardır beklediği, oparlayan yıldız" dedi. Benden bu şekildebahsedilmesi çok hoşuma gitti.Yurt dışında Mahmut olarak, Türk,Müslüman ismimle tanınıyorum. Banasaygı duyduklarını hissediyorum.Her performans sonrası ülkeme döndüğümdede kendimi çok iyi hissediyorum.- Çok güzel. İsviçre'de doktor birçift, kızlarıyla beni izlemeye geldi.10 dakika kadar sohbet ettik. SaveMe adlı parçamın klibini izlediktensonra Kapadokya'ya gelmişler. "BizTürkiye'yi böyle bilmiyorduk. Klipbizi büyüledi, önyargımızıkırdı. Kapadokya'dan sonraİstanbul'a geçtik. Bir günkalmayı planlıyorduk, birhafta kaldık. Bize Türkiye'yikazandırdığın içinsana çok teşekkür ederiz"dediler.- Şirketimiz Riko Disco'nun ekibi. Çoğu çocukluk arkadaşım. Haftada bir-iki kez toplantı yaparız. Çok güvenirim onlara. Daha en başından beri yanımdalardı. Sabaha kadar oturup yaptığım, bittiğinde mutluluktan tavana zıpladığım parçaları vasat bulduklarında hiç düşünmeden sildim. "Tamam olmuş" dedikleri şarkılar da inanılmaz yerlere gitti.- Birçok hayalim gerçekleşiyor. Bundan sonrası için de hedefim beni de geride bırakacak isimler yetiştirmek. Filmimin finali sanırım böyle olacak. Ülkeme bir şeyler katmadan çekip gitmek istemiyorum. Birçok genç benden sonra müzik yapmaya başladı. Onların umudunu kırmak istemiyorum. Yetiştirdiğimiz yedi-sekiz genç arkadaşımız var.- Hepsinin hikayesi çok güzel. Efendi olmayan, dürüst olmayan, abi, abla, anne, baba algısını bilmeyen biri yanımızda beş dakika duramaz. Mümkün değil. Bu gençler de zamanında ben nasıl yürüyeceğim yolu kendim bulduysam onlar da öyle buldu. Aslında onları bana kendi inançları getirdi.- Ayda bir stüdyoda toplanıyoruz. Hepsinin ödevleri oluyor. Biri ödevini anlatıyor, yedisi birden öğreniyor. Ben bu müziği tek başıma yapmadım. Onlara da bunu aşılıyorum, "Paylaşarak büyürsünüz" diyorum. Gözlerindeki enerjiyi görmek bana yetiyor.- Anlıyorlar. Çünkü yıllarca benim evdeki müzik yapma çabama yakından tanık oldular. Çoğu zaman yanıma oturup "Nasıl yapıyorsun?" diye sordular. Ben de anlatmayı severim. "Baba bak, bunu şöyle yapıyorsun parça oluyor" diyordum. Tabii ki şaşırdılar. Onların döneminde kaset bile yokken çocuklarının müziği direkt bilgisayardan yapması şaşırtıcı geldi.- Onlar için sanatçı demek, Zeki Müren, Orhan Gencebay demek. Babam bana "Artık sen sanatçısın. Zeki Müren, Orhan Gencebay gibi ol. Halk seni her zaman sevsin. Hiçbir zaman kötü bir noktada gözükme" diyor.- Ben Türküm. Karadenizliyim. Babam Samsunlu, annem Balıkesirli. Bursa'da doğdum. İnanılmaz bir mahallede büyüdüm. Kürt, Laz hep bir arada... Ailem bana karşımdaki kim olursa olsun paylaşmayı öğretti. Belki de bu yüzden abici, anneci, babacı oldum. Öte yandan çok yaramaz bir çocuktum ama beni hiç sıkmadılar. Sadece yanlış bir hareket yaptığım noktada uyardılar. Bir gün eve geldim, 19 yaşımdayım, "Ben İstanbul'a yerleşiyorum" dedim. Babam "Biz sana güveniyoruz. Senin arkandayız. Sen zaten doğrusunu bilirsin" dedi. Hâlâ bir şey yapmadan önce 10 kez düşünme sebebim onların bana yükledikleri bu sorumluluk. Onlara kötü laf gitmesin diye her ne yapacaksam iyice düşünüyorum. Bana güvenmeleri önemli.- Bir noktaya gelip insanların seni tanıması değil başarı. Esas o noktadan sonra o kişiyi en az üç sene izlemek isterim. İşine, çevresine olan saygısıyla mı orada duruyor? Sahneye çıktığında hâlâ insanlara aynı heyecanla mı bakıyor? Popülerlik zor bir şey. İnsanın gözünü karartabiliyor. Bunlara aldırmadan yoluna devam edebiliyorsan başarı geliyor.- Geçen gün annemi ziyarete Balıkesir'e köye gittim. Oradan annemle bir fotoğrafımı paylaştım. Balıkesir ve civarı köylerden bir sürü insan geldi kapıya. Fotoğraf çektirdik. Anneannem şaşkınlıktan dona kaldı. Yorgunsunuzdur deyip, çay getirdi insanlara. Tabii ben o sırada ailemle özel vakit geçirmek istiyorum. Bazen darlanabiliyorum.- Sürekli gülmem, pozitif olmam gerekiyor. Öyle bir insanım ama sonuçta robot da değilim. Bazen canım sıkılabiliyor, bir derdim olabiliyor. 15 Temmuz 2016 darbe girişimi gecesi Bulgaristan'daydım. Dört bin kişi sahneye çıkmamı bekliyordu. Bense annemi babamı, yakınlarımı merak ediyordum. Menajerimin ailesi Ankara'daydı, onların durumundan endişe ediyordum. Orada çok zorlandım. "Çıkman gerekiyor" dediler. Çıkıp güle oynaya hiçbir şey olmamış gibi bir-iki saat geçirdim. İndiğimde hemen telefona sarıldım.- Dışarı çıkıp gezen biri değilim. Evci bir adamım. Evde kendimi mutlu hissediyorum. Kedim, köpeğim var. Müzik yapıyorum, bilgisayarda oyun oynuyorum.- Evde menü bir tane. Aytaç'ın tavuk sotesi vardır. Pilavı de Sezer yapar. Ben de yiyen tarafım. Ama odun keserim, şömineyi yakarım.- Annem ziyarete gittiğimde şov yapıyor. İki gün önceden yemekleri yapmaya başlıyor. Neleri sevdiğimi biliyor. Etçiyim ve hamur işi seviyorum. İstanbul'a da getiriyorum yemekleri. Dün köyden 10 kiloya yakın köy domatesi, karpuz, kavun salatalık getirdim. Yerken şaşırıyoruz. Nasıl böyle bir tadı olabilir diye...- Art arda otele bile gitmeden seyahat etmek zorunda kaldığım oluyor. O zaman şaşırıyorum. Uçak biletini arıyorum, "Nereye gidiyordum?" diye. Otel odalarının numaralarını karıştırıyorum bazen. Artık numarayı telefonuma kaydediyorum.- Benim meditasyonum köpeğim. İşe giderken hep ertesi günü düşünüyorum. Kendi kendime "Bu işi yapacağız, çok güzel geçecek ve ertesi gün eve gittiğinde seni Riko karşılayacak" diyorum. İçeri girmeden bavulumu kapıya koyup çitlerden onun yanına atlıyorum. Deli gibi uykum olsa bile onunla oturuyorum. Birlikte çimlere yatıyoruz.- Köpeğim de benim gibi Bursalı, Bir gün küçük abim Samet, görüntülü olarak aradı. Baktım yanında gri, tontiş bir şey. Arkadaşınınmış, askere gideceği için birine vermek istiyormuş. Ben bakarım, dedim. Riko yazları çoğunlukla eğitmeniyle Polonezköy'de geçiriyor. Koruma, arama kurtarma eğitimi alan, sertifikası olan bir köpek. Üç sene sonra yanımda güvenliğim gibi olacak.