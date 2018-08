Lüks markalar alev alev

TUTKUSU'NUN

Para biriktirip satın aldığınız ve gözünüz gibi baktığınız en pahalı çantanızı hayal edin. Ve o çantanın onlarcasının hatta yüzlercesinin sezon sonunda yok edildiğini düşünün. Moda endüstrisi acımasız diyoruz ya, gerçekten moda haftaları ile sınırlı ışıltılı anlar dışında moda endüstrisi çok acımasız. Ve milyar dolarlık endüstrinin yürümesi için size hissettirilen hiçbir duygunun bu endüstri içinde yeri yok.Lüks ve nadir bulunmanın kol kola olduğu bu dönemde lüks modaevleri ürünlerini indirimli satmamak ya da outlet'lerde değersizleştirmemek için sayısız yöntem deniyor. Bunların son dönemde en çok kafamıza kazınanı İngiliz modaevi Burberry ile ilgili olanı. İngiliz Guardian gazetesi markanın yaklaşık 28 milyon sterlinlik kıyafet ve kozmetik stoğunu eritmesi ile ilgili olarak "Lüks moda üreticileri markalarını korumak için tasarımlarını sezon sonunda yok ediyor. Bunun en büyük nedeni ürünün ucuzlamasını ve markanın gözlerimizde ucuzlamasını engellemek." diye yazdı. Business of Fashion dergisi ise geçtiğimiz yıl 18.8 milyon sterlinlik ürünü yok ettiğini ancak bu yıl bu rakamın 26.9 milyon sterline yükselmesinin manidar olduğunu yazdı. Bu yok edilme işleminin çevreye karşı duyarlı bir şekilde gerçekleştiğini ve atık miktarının her geçen gün daha da azalması için çaba sarfedildiğini dile getiren Burberry yetkilileri yine de çevreye duyarlı grupların tepkisini çekti. Ancak Burberry tabii ki bu konuda tek değil. Financial Times gazetesi 2010 yılında Phoebe Philo'nun Celine markasının kreatif direktörü olmasının ardından markanın eskiden kalan tüm tasarımları yok ettiğini yazmıştı.Tabii ki bu yöntemi sadece lüks moda evleri kullanmıyor. New York Times gazetesi de Nike'ın özellikle özel koleksiyon ürünü ayakkabılarının satılmayanlarını imha ettiğini ve bu sayede marka ve işbirliği kalitesini koruduğuna dair bir makale yayınlamıştı. Sayısız ünlü tasarımcı ile işbirliği yapan İsveçli H&M markası da satılmayan ürünlerinin Vasteras şehrinde yakılarak elektrik üretiminde kullanılmasını sağlamıştı.Tabii ki bu yok etme işlemlerinin herkesi düşündüren sayısız farklı yönü bulunuyor. Amsterdam Moda Enstitüsü (AMFI) kıdemli öğretim görevlisi ve M-ODE Vakfı müdürü Peter Lefernik, ünlü markaların imajını korumak için ucuza satış yapmak istemediğine işaret ediyor ve ürünlerini ucuza satmak yerine yok etmeyi tercih ettiklerini belirtiyor. Ancak bu işlemlerin doğaya hiç zarar vermeden gerçekleşmesi neredeyse imkansız. Markalar ürünleri yok ederken bir yandan da doğaya zarar veriyor.Eunomia Research&Consulting firması başdanışmanı Peter Jones, İngiliz Anayasası'na göre her firmanın minimum atık polikası çerçevesinde çalışması gerektiğini söylüyor, Buna göre firmalar ellerinde bulunan her şeyi geri dönüştürme yönünde adım atmak durumunda. Jones, "Burberry büyük ihtimalle İngiliz çevre yasalarını ihlal eden bir harekette bulundu. İşlem sonucunda bir kısmının geri dönüşüme verilmiş olması gerekiyordu. Oysa biz ne kadarının geri dönüşüme gittiğini bilmiyoruz" diye konuşuyor.Bu alanda bilinen belki de hepimizin en içini acıtacak olan imha işlemini lüks saat ve mücevher dünyasının en iddialı gruplarından biri olan Richemont yapıyor. Bünyesinde Cartier, Piaget, IWC ve Jaeger-LeCoultre gibi markaları barındıran bu grup yaklaşık 421 milyon sterlinlik ürün imha ederek gazetelere konu oldu. Business Insider dergisi Louis Vuitton ve Chanel'in sezon sonunda sezona ait çantalarını yok ettiğini yazdı ve bu markaların bunu yapan sayısız modaevinden sadece ikisi olduğunu belirtti.Moda dünyasında son dönemde tam bir savaş etkisi var. Durum haki yeşilin hayatımıza girip geniş bir yer kaplamasının çoktan önüne geçmiş durumda. Askeri yelekleri aratmayan yelekler, yüz maskeleri, savaş pantolonları ve adeta talimden geri dönmüş gibi görünmenize neden olan hırpalanmış üstler ve ceketler çok moda. Martin Margiela, Comme des Garçons, Rick Owens ve Kanye West gibi markaların başını çektiği bu akım sonbaharda tüm ağırlığıyla kendini hissettirecek. Esquire dergisi dünyanın dört bir yanında yaşanan dramların ve savaşların tasarımcıların da psikolojisini etkilediğine vurgu yapıp, "Televizyonda savaşı gören ve farklı coğrafyalardaki kaostan haberdar olan bir tasarımcının buna duyarsız kalması imkansız. Onlar da aynı 1980'li yılların başında olduğu gibi yeniden savaştan esinlenen tasarımları hayatımıza soktu" yorumunda bulundu.Taşlı bir ayakkabıyı günlük stilinize uyarlamak oldukça zordur. Oysa Jennifer Lopez somon rengi bluz-pantolon takımıyla ve siyah krokodil Hermes çantasıyla bunu çok rahat bir şekilde yapmış. Ona baktığınız zaman sadece ışıltı görüyorsunuz. Ana rengin yumuşak olması nedeniyle bu sizi hiç de rahatsız etmiyor."Eşofmanlar bir başarısızlık göstergesidir. Hayatınızın kontrolünü kaybedersiniz ve bir bakarsınız ki kendinize eşofman takımları almaya başlamışsınız."Tek renk giyinmek ya da kombininizi ana rengin tonlarıyla tamamlamak genel olarak işinizi kolaylaştırır. Ortaya teknik olarak uyumlu bir görüntü çıkar. Ancak Chloe Grace Moretz resmen bu genel geçer yargının yanlış olduğunu kanıtlamak ister gibi. Geçtiğimiz günlerde bir davete kırmızı tonlarında bir pantolonceket takım giyerek katılan genç yıldız, kombinini yine kırmızı tonlarında bir gömlekle tamamlayınca ortaya korkunç bir görüntü çıkmış.Moda Tutkusu isimli blog'larıyla hayatımıza giren ve My Best Friends isimli bir de markaya imza atan Yasemin Öğün ve Ayşegül Afacan Köksal ile yaz sezonu için alışveriş tercihlerini konuştuk:Bu yaz en çok kocaman, hacimli ve fırfırlı karpuz kol kesimli parçaları sevdik. Omuzlar büyüdükçe büyüdü. Bakalım hacimler daha ne kadar genişleyecek?Pastel tonları sevdik. Nude ve beyaz renkler kahramanımız oldu. Yazın en sıcak günlerini yaşadığımız şu dönemde de kırmızıyla aşk yaşıyoruz.Tek parça hacimli altın aksesuvarlar yükselişte. Bu trend ilerleyen günlerde de devam edecek.İki moda tutkunu olarak tabii ki yaz başından bu yana pek çok markadan alışveriş yaptık. Dior, Hermes, Saint Laurent, Aldo ve Nine West en çok uğradığımız markalar.Yaz akşamının kurtarıcısı tabii ki elbiseler. Güzel bir elbiseyle hata yapma şansınız yok.