Bir oyuncak hikayesi

BUGÜN NELER OLDU

Popüler kültürün en önemli etkinliklerinden biri olarak kabul edilen çizgi roman fuarı Comic-Con, kısa süre önce dünyanın dört bir yanından gelen çizgi romanseverleri San Diego 'da bir araya getirdi. Bu etkinliğin en dikkat çeken aktivitesi The Toys That Made Us (Bizi Şekillendiren Oyuncaklar) isimli belgesel serisinin üçüncü sezonunun tanıtımıydı. Hafızalarımıza ve gönüllerimize kazınan oyuncakların hikayelerini anlatan belgeselin ilk iki sezonu Netflix'de yayınlanmaya başlamışken biz de oyuncakların hikayesine bir göz atalım istedik. Hello Kitty ya da gerçek ismiyle Kitty White belki de dünyanın en çok ilgi gören ve tanınan kedisi. Bu kedinin hikayesi 1960'lı yılların Japonya 'sına dayanıyor. Yuko Yamaguchi, bu çizgi karakteri yarattığı zaman büyük ihtimalle üzerinde bu karakterin bulunduğu eşyaların satışından yılda 6 milyar dolar kazanılacağını tahmin etmiyordu. Londra 'da ailesiyle yaşayan ve altıncı sınıfa giden Hello Kitty, tatil dönemlerinde yeni arkadaşlarla tanışıyor, zarif, modaya meraklı ve dünyaya dair yepyeni şeyler öğreniyor.Oyuncak firması Mattel Inc. Barbie'yi 1959'da yarattı. İlham kaynağı Alman gazetesi Bild için 1955'te yaratılan ve ardından oyuncakları üretilen Lili isimli çizgi karakter. Mattel'in ortaklarından birinin karısı olan Ruth Handler'ın Avrupa seyahatlerinden birinde bu oyuncaklardan kızı Barbara için satın aldı. Ve çizgi karakterin kaderi tamamen değişti. Oyuncağa Barbara isminden türetilen Barbie ismi verildi. Barbie en baştan itibaren kızlara istedikleri her şey olabileceklerini ve yapmak istedikleri her şeyi yapabileceklerini gösterdi.Yıldız Savaşları filmleri bugüne kadar yaklaşık yedi milyar dolar kazandı. Oyuncaklar ise bu miktarı ikiye katladı. Nesiller boyu hayranlık yaratan 14 milyar dolar değerinde bir çocukluk eğlencesi... 1977 yılında serinin ilk filmi yayınlandığı zaman popüler kültürde yer alan bilim kurgu algısı sonsuza kadar değişti. Filmin yayınlanmasından bir yıl sonra piyasaya çıkan oyuncaklar da oyuncak dünyasını değiştirdi. Oyuncaklar kısa sürede koleksiyon parçalarına dönüştü. Yıldız Savaşları hayranları bu oyuncakları toplamaya başladı. Lucas ve Kenner Toys firması artan talebe yetişemedi ve karşılamak için boş oyuncak kutularını 16 dolara sattı. Oyuncaklar size kendi galaksinize sahip olma imkanı tanıdığı için her yaş grubu tarafından sevildi.Lego 2014'ten beri dünyanın en büyük oyuncak şirketi. Lego kelimesi Danca'da 'güzel oynamak' anlamına gelen 'leg godt' kelimelerinin ilk iki harflerinin birleşmesiyle ortaya çıkıyor. Hikaye Danimarka 'nın Billund kasabasında başlıyor. Marangoz Ole Kirk, çiftçiler için bol bol ev yaparken 1929'da Büyük Buhran tokat gibi yüzüne çarpıyor. İşleri küçülen marangoz, inşa ettiği şeyleri de küçültmeye başlıyor. Ve 1932 yılında çocuklar için oyuncak üretmeye başlıyor. Bir marangozdan oyuncağa dair ne üretmesini beklersiniz? Birbirine tutunan tuğla formunda oyuncaklar. Almanya 'nın Danimarka'ya savaş açtığı o dönemde çocuklarda savaş algısını silmek için de Lego tuğlaları rengarenk yapıldı. 1947 tarihinde de bizlerin de bildiği ilk plastik legolar üretildi.