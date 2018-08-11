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Dünyayı yedirip eğlendiriyoruz Türklerin açtığı mekanlar dünyanın tadı tuzu biberi oluyor. Amsterdamlı, dondurmalı irmik helvasının, Londralı ise katmerin sevdalısı... Nusret’in ününü duymayan kalmadı. Yabancılık çekmeyin yurtdışında da bizim mekanlarda yiyip içip eğlenin