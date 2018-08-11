Zorba ile başladı Frida ile bitiyor

Bodrum Müzik Festivali ile aynı günlerde sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği bir başka etkinlik de Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera
ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından ATV ve SABAH ana medya sponsorluğunda düzenlenen 16. Uluslararası Bodrum Bale Festivali
oldu. Festival, bu yıl Bodrum Kalesi'ndeki tadilat nedeniyle Bodrum Antik Tiyatro'da gerçekleşiyor. Perdeyi Zorba ile açan festivalde bu akşam İstanbul Devlet Opera ve Balesi bale sanatçıları tarafından Don Kişot balesi sahnelenecek. Festivalin kapanışını ise 15 Ağustos
çarşamba günü Ankara Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu, Frida ile yapacak. Festivalin ilk günlerinde sohbet etme fırsatı bulduğumuz Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan, yeni yerlerini başta yadırgadıklarını ama gösterilen ilgiden memnun olduklarını söyledi. Festivalde yerli topluluklarımızın yanında Viyana Devlet Opera ve Balesi Birliği gibi dünyaca ünlü isimlerin yer alması mutluluk vericiydi. Bu isimlerin yer almasında Karahan'ın uluslararası arenada saygın bir tenor olarak tanınmasının payı büyük elbette. Karahan güçlü bir festival programı hazırlanmasını sağlamış: "Normalde bu tür anlaşmaları iki yıl öncesinden yapmak gerekiyor. Biz altı-yedi ayda hallettik. Elbette tanınıyor olmam işleri kolaylaştırdı. Kişisel bağlantılarımı kullandım. Viyana Devlet Opera ve Balesi Birliği gibi toplulukların festivalde yer alması marka değerimizi yükseltiyor. Gelecek yıllar için de referans oluyor." 4 Eylül'de başlayacak Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde de ünlü Bolşoy Balesi
'ni izleme fırsatı bulacağız. Karahan, söz Bolşoy Balesi'nden açılınca güzel bir haber daha veriyor. Bolşoy Tiyatrosu Genel Direktörü Vladimir Urin ile bir anlaşma imzaladıklarını, Türk balerin ve baletlerin Bolşoy Balesi'nde derslere katılacaklarını söylüyor. "Oranın dokusunu, kültürünü görmelerini istiyorum" diyor. Karahan son olarak uzun süredir hazırlıkları süren Troya gösterisinde 45 kişilik bale topluluğunun da yer alacağını belirterek "Çok büyük bir proje. Dünyada yüz akımızı olacak" açıklamasını yapıyor.