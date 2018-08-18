Kim Kardashian West
dünyanın en ünlü kadınlarından biri. Ailesi, çocukları, giyimi, sosyal medyayı kullanış biçimiyle tam bir fenomen. Instagram
'da 115 milyon kişi tarafından takip ediliyor. Rap sanatçısı Kanye West
ile evlenerek şöhretine şöhret katan Kardashian şimdi de İtalyan modaevi Fendi'nin dijital bir projesinde yer alarak adından söz ettiriyor. Markanın Peekaboo modeli çantasının tasarımının 10'uncu yılı nedeniyle annesi Kris Jenner ve kızı North West
ile birlikte bir kısa film için kamera karşısına geçti. Instagram üzerinden #MeAndMyPeekaboo hashtag'i ile yayınlanan filmin müzikleri de Kanye West tarafından hazırlandı. Biz de bu proje vesilesiyle dünyanın en çok konuşulan kadını ve annesi ile annelik ve moda üzerine konuştuk. - Üç nesil özel bir dijital proje için bir araya geldiniz. Los Angeles'taki çekimler nasıl geçti bize biraz anlatabilir misiniz?
- Los Angeles
'ta büyüdüm biliyorsunuz. Benim için ev demek Los Angeles demek. Belki de bu yüzden benim için dünyanın en ilham verici yerlerinden biri. Çok keyifli bir çekim günüydü. Bunda tabii ki kızımın yanımızda olması ve onunla oyunlar oynayarak çekimleri gerçekleştirmemiz de etken. Annem ve kızımla hem çalıştığım hem de çok eğlendiğim unutulmaz bir gündü. Unutulmaz anlar oldu benim için diyebilirim. - Kızınız henüz çok küçük. Her ne kadar kamera ve çekimlere alışık olsa da böyle bir projede onun da yer almasını sağlamak çok da kolay olmamıştır tahmin ediyorum.
- Jelibon ayıcıklar vardı sette. Bir şekilde zorlandığımız anlarda ona rüşvet olarak bu şekerlerden vermeyi planladık. Ancak sandığımız gibi zorlayıcı olmadı. Çünkü yeşillikler arasında gördüğü uğurböceklerine bayıldı. Onlarla oynarken ve onların peşinden giderken de çekimleri çok rahat bir şekilde gerçekleştirebildik. - 2013 yılında anne oldunuz. Üç çocuğunuz var, annelik sizi genel olarak nasıl değiştirdi?
- Annelik tüm hayatımı değiştirdi. Tüm önceliklerim değişti. Yeni ailem hayatımdaki her şeyin önüne geçti. AİLE BENİM İÇİN HER ŞEY DEMEK - Nedir annelik sizin için peki?
- Anne olmayı çok sevdim. Dünyanın
en güzel duygusu diyebilirim. Her
anını seviyorum. Çocuklarımla güldüğüm
her an çok kıymetli benim için.
Ve onlarla hayatın küçük detaylarına
şükretmeyi öğrendim. - Kızınız North'a duyduğunuz sevgiyi nasıl tanımlarsınız?
- Tek bir kelime ile ifade etsem sanırım
bu saf olurdu. North benim için
saflık demek. - Projede üçünüzün çok iyi bir ilişkisi olduğu anlaşılıyor. Siz nasıl tanımlıyorsunuz onlarla olan ilişkinizi?
- İkisi de benim en yakın arkadaşım.
Hayatımda onların olmasından
çok mutluyum. Her ikisine de çok yakınım.
Benim için dünyada en önemli
şey aile. - Annenizi bir kelimeyle tarif etmenizi istesem peki...
- Sevgi. Sonsuz, tarifsiz bir sevgi. - Gelelim bu projenin olmasını sağlayan çantaya... Neler vardır Kim Kardashian West'in çantasında?
- Tabii ki cep telefonum, şeker ve
kendi kozmetik markam olan KKW Beauty'nin
ürünleri. ?KRIS JENNER: AİLEMLE GURUR DUYUYORUM
- Kızınız ve torununuzla ortak bir projede yer aldınız.
- Kim ve North ile zaman geçirmek eşsizdi. Aile benim için herşeyden önce geliyor. - İkisini düşündüğünüzde ne geliyor aklınıza?
- Sevgi. Kim benim kalbim. Onunla olmaktan, onunla zaman geçirmekten her zaman çok büyük keyif alıyorum. Beraber olmamızı sağlayan her vesileye de sımsıkı tutunuyoruz. - Dünyanın en tanınmış ailelerinden birine sahipsiniz. Ne düşünüyorsunuz bir anne olarak aileniz hakkında?
- Ailemle gurur duyuyorum. - Bir büyükannesiniz, kızlarınızın menajerliğini yürütüyorsunuz ve oldukça yoğun bir sosyal hayatınız var. Ve tüm bunlar milyonlarca insanın gözleri önünde gerçekleşiyor. Nedir sizin kurtuluş noktanız?
- Yemek yapmak. Eğer zamanım varsa yemek yaparak rahatlarım. KASNAKLI TASARIMIYLA ÇANTA ÖDÜLÜ ALDI
Ülkemiz kısa süre içinde fason tekstil üreticiliğinden dünyanın dört bir yanında marka ve tasarımcılarıyla konuşulan bir ülkeye dönüştü. Ama son iki yıldır çanta tasarımı konusunda büyük yol katettik. Mehry Mu, Misela, Manu Atelier çoktan dünyanın dört bir yanında satılan markalar haline geldi. Ve bu markalara büyük tasarım yarışmalarından ödülle dönen başka markalar ekleniyor. Şimdi bu tasarım markalarına bir yenisi daha eklendi. Gizem Yücelen dünyanın en önemli çanta tasarım yarışmalarından biri olan The Independent Handbag Designer Award (Bağımsız Çanta Tasarımcısı Ödülleri) isimli yarışmadan birincilik ödülüyle geri döndü. 2012 yılında Hoop the Bag isimli kendi markasını kuran ve bir yandan da Okan Üniversitesi
'nde tasarım dersleri veren Yücelen, "Markamın en büyük özelliği, geleneksel kasnak malzemesinden yola çıkılması ve her bir tasarımın el yapımı olması... Yarışmaya katıldığım tasarım Magical Circus Tour isimli koleksiyonumdan. Çantam sirk çadırından ilham alınarak tasarlandı" diye anlatıyor. Ödülü sayesinde tasarımları dünya çapında pazarlanmaya ve satılmaya başlanacak olan Yücelen'in tasarımları 125-325 dolar aralığında. ?Modakazanı PARMAK ARASI TERLİKLER GERİ GELDİ
Kalın ve hatta kaba görünümlü terlikler son birkaç yıla damga vurdu. Bu iş öyle bir noktaya geldi ki en zarif kıyafetlerimizin altına bile bu tarz terlikler giyiyoruz. Ama yavaş yavaş o dönem kapanıyor. Dünyanın dört bir yanındaki moda editörleri incecik parmak arası terliklerle özel etkinliklerde fotoğraflanmaya başladı bile.
"Moda ve müzik birbirine çok benzer. Her ikisi de çağının aynasıdır." Karl Lagerfeld KESELERİN ZAMANI
Yıllar önce Kate Moss
'un elinde görmeye alıştığımız işli, süslü ve zarif kese çantalar sonbahar-kış sezonundan itibaren tam bir geri dönüş yaşıyor. Birçok modaevi, bu çantalara yeni yorumlar katarak modaseverlerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor. ?GERİ DÖNÜŞÜM
Moda dünyasının şu anki en büyük sorunu kesinlikle geri dönüşüm. Her sezon üretilen ve çevreye zarar veren tonlarca eşyayla baş etmek oldukça zor. Stella Mccartney
bu durumla baş etmek için ilk kez kendi makası altında geri dönüştürülen malzemeden üretilen spor ayakkabıları piyasaya çıkardı.
?BEGÜM EYİLİK'İN
TERCİHLERİ
Moda ve yaşam portalı Uniq Magazine'in kurucusu Begüm Eyilik ile yaz sezonu üzerine sohbet ettik.
Bu yaz en çok çiçek desenli elbiseleri, pastel renkleri ve sırt dekoltesinin farklı kullanım alanlarını sevdim.
Dolabımda beyaz, sarı, fuşya ve yeşil renklere ağırlık veriyorum.
Sezon başında ilk olarak büyük geometrik küpeler, retro gözlükler ve hasır çantalar satın aldım.
Yunan Adaları'na özgü orijinal taşlı veya ipli sandaletler bu yaz favorim.
Bu yaz için kurtarıcı kombinim spor ayakkabı, şort ve mini üst üçlüsü. Bir de tabii ki mini elbiselerle hata yapmanız imkansız.
Bence bu yazın stilini en iyi yorumlayan isim Kendall Jenner
. Ayrıca Kaia Gerber ve Hailey Baldwin de kombinleriyle çok iddialı.