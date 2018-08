KRIS

Kim Kardashian West dünyanın en ünlü kadınlarından biri. Ailesi, çocukları, giyimi, sosyal medyayı kullanış biçimiyle tam bir fenomen. Instagram 'da 115 milyon kişi tarafından takip ediliyor. Rap sanatçısı Kanye West ile evlenerek şöhretine şöhret katan Kardashian şimdi de İtalyan modaevi Fendi'nin dijital bir projesinde yer alarak adından söz ettiriyor. Markanın Peekaboo modeli çantasının tasarımının 10'uncu yılı nedeniyle annesi Kris Jenner ve kızı North West ile birlikte bir kısa film için kamera karşısına geçti. Instagram üzerinden #MeAndMyPeekaboo hashtag'i ile yayınlanan filmin müzikleri de Kanye West tarafından hazırlandı. Biz de bu proje vesilesiyle dünyanın en çok konuşulan kadını ve annesi ile annelik ve moda üzerine konuştuk. Los Angeles 'ta büyüdüm biliyorsunuz. Benim için ev demek Los Angeles demek. Belki de bu yüzden benim için dünyanın en ilham verici yerlerinden biri. Çok keyifli bir çekim günüydü. Bunda tabii ki kızımın yanımızda olması ve onunla oyunlar oynayarak çekimleri gerçekleştirmemiz de etken. Annem ve kızımla hem çalıştığım hem de çok eğlendiğim unutulmaz bir gündü. Unutulmaz anlar oldu benim için diyebilirim.- Jelibon ayıcıklar vardı sette. Bir şekilde zorlandığımız anlarda ona rüşvet olarak bu şekerlerden vermeyi planladık. Ancak sandığımız gibi zorlayıcı olmadı. Çünkü yeşillikler arasında gördüğü uğurböceklerine bayıldı. Onlarla oynarken ve onların peşinden giderken de çekimleri çok rahat bir şekilde gerçekleştirebildik.- Annelik tüm hayatımı değiştirdi. Tüm önceliklerim değişti. Yeni ailem hayatımdaki her şeyin önüne geçti.- Anne olmayı çok sevdim. Dünyanınen güzel duygusu diyebilirim. Heranını seviyorum. Çocuklarımla güldüğümher an çok kıymetli benim için.Ve onlarla hayatın küçük detaylarınaşükretmeyi öğrendim.- Tek bir kelime ile ifade etsem sanırımbu saf olurdu. North benim içinsaflık demek.- İkisi de benim en yakın arkadaşım.Hayatımda onların olmasındançok mutluyum. Her ikisine de çok yakınım.Benim için dünyada en önemlişey aile.- Sevgi. Sonsuz, tarifsiz bir sevgi.- Tabii ki cep telefonum, şeker vekendi kozmetik markam olan KKW Beauty'ninürünleri.- Kim ve North ile zaman geçirmek eşsizdi. Aile benim için herşeyden önce geliyor.- Sevgi. Kim benim kalbim. Onunla olmaktan, onunla zaman geçirmekten her zaman çok büyük keyif alıyorum. Beraber olmamızı sağlayan her vesileye de sımsıkı tutunuyoruz.- Ailemle gurur duyuyorum.- Yemek yapmak. Eğer zamanım varsa yemek yaparak rahatlarım.Ülkemiz kısa süre içinde fason tekstil üreticiliğinden dünyanın dört bir yanında marka ve tasarımcılarıyla konuşulan bir ülkeye dönüştü. Ama son iki yıldır çanta tasarımı konusunda büyük yol katettik. Mehry Mu, Misela, Manu Atelier çoktan dünyanın dört bir yanında satılan markalar haline geldi. Ve bu markalara büyük tasarım yarışmalarından ödülle dönen başka markalar ekleniyor. Şimdi bu tasarım markalarına bir yenisi daha eklendi. Gizem Yücelen dünyanın en önemli çanta tasarım yarışmalarından biri olan The Independent Handbag Designer Award (Bağımsız Çanta Tasarımcısı Ödülleri) isimli yarışmadan birincilik ödülüyle geri döndü. 2012 yılında Hoop the Bag isimli kendi markasını kuran ve bir yandan da Okan Üniversitesi 'nde tasarım dersleri veren Yücelen, "Markamın en büyük özelliği, geleneksel kasnak malzemesinden yola çıkılması ve her bir tasarımın el yapımı olması... Yarışmaya katıldığım tasarım Magical Circus Tour isimli koleksiyonumdan. Çantam sirk çadırından ilham alınarak tasarlandı" diye anlatıyor. Ödülü sayesinde tasarımları dünya çapında pazarlanmaya ve satılmaya başlanacak olan Yücelen'in tasarımları 125-325 dolar aralığında.Kalın ve hatta kaba görünümlü terlikler son birkaç yıla damga vurdu. Bu iş öyle bir noktaya geldi ki en zarif kıyafetlerimizin altına bile bu tarz terlikler giyiyoruz. Ama yavaş yavaş o dönem kapanıyor. Dünyanın dört bir yanındaki moda editörleri incecik parmak arası terliklerle özel etkinliklerde fotoğraflanmaya başladı bile."Moda ve müzik birbirine çok benzer. Her ikisi de çağının aynasıdır."Yıllar önce Kate Moss 'un elinde görmeye alıştığımız işli, süslü ve zarif kese çantalar sonbahar-kış sezonundan itibaren tam bir geri dönüş yaşıyor. Birçok modaevi, bu çantalara yeni yorumlar katarak modaseverlerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor.Moda dünyasının şu anki en büyük sorunu kesinlikle geri dönüşüm. Her sezon üretilen ve çevreye zarar veren tonlarca eşyayla baş etmek oldukça zor. Stella Mccartney bu durumla baş etmek için ilk kez kendi makası altında geri dönüştürülen malzemeden üretilen spor ayakkabıları piyasaya çıkardı.?BEGÜMTERCİHLERİModa ve yaşam portalı Uniq Magazine'in kurucusu Begüm Eyilik ile yaz sezonu üzerine sohbet ettik.Bu yaz en çok çiçek desenli elbiseleri, pastel renkleri ve sırt dekoltesinin farklı kullanım alanlarını sevdim.Dolabımda beyaz, sarı, fuşya ve yeşil renklere ağırlık veriyorum.Sezon başında ilk olarak büyük geometrik küpeler, retro gözlükler ve hasır çantalar satın aldım.Yunan Adaları'na özgü orijinal taşlı veya ipli sandaletler bu yaz favorim.Bu yaz için kurtarıcı kombinim spor ayakkabı, şort ve mini üst üçlüsü. Bir de tabii ki mini elbiselerle hata yapmanız imkansız.Bence bu yazın stilini en iyi yorumlayan isim Kendall Jenner . Ayrıca Kaia Gerber ve Hailey Baldwin de kombinleriyle çok iddialı.