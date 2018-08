Pistlerin kralı Abdo Feghalli! Hız istikrar getirmez

BUGÜN NELER OLDU

Mevzu ilk olarak 90'lı yılların başında Japonya 'da başlıyor. Ülkenin dağlık ve bol virajlı yollarından hızla inmeye çalışan maceracı sürücüler tarafından keşfediliyor drift sporu. Temelde otomobilin viraj dönme esnasında oluşan merkezkaç kuvvetine direnemeyip, arka kısmının kopması prensibine dayalı bir olay ve drift de buna verilen isim. Türkçe'ye 'yanlama' olarak geçmiş ama bütün dünya drift olarak kabul ettiği için biz de böyle diyoruz. Motorsporları içinde en gösterişli ve heyecanlı seyirlik sunan bir spor. Dedik ya, drift bir hareketin adı. Üstelik diğer otomobil sporlarından istenmeyen bir durum, bir hareket bu. Çünkü aracın aktarma organlarına büyük ölçüde zarar veriyor. Lastiği yıpratıyor, yol tutuşunu azaltıyor. O yüzden drift otomobillerinde araç jantları epeyce güçlü. Aksi takdirde lastik fırlayıp uzaya doğru yol alabilir! Özellikle Ortadoğu'da çok popüler olan bu uçuk otomobil sporu, saha üzerine konulan çeşit çeşit engeller arasında araç pilotlarının yanlama yaparak araçlarını fren marifetiyle kaydırmalarıyla nefes kesiyor. Yani drift'te mevzu uzun yolda hız yapmak değil, dar alanda, fena halde aracı kaydırmak. Amaç izleyeni engele vurdu vuracak heyecanıyla hop oturup hop kaldırmak... Bolca, acı acı inleyen fren sesi işitmek de cabası. İşte drift'in dünya şampiyonu, takipçilerinin tabiriyle 'kralı', Lübnanlı Abdo Fehgalli geçtiğimiz hafta bir gösteri yapmak için İstanbul 'daydı. Geliş nedeni sadece gösteri de değildi. 23 eylülde Beyrut'ta düzenlenecek Red Bull Car Park Drift Dünya Finali öncesi, yarışmaya katılacak Türk drift'çileri seçecek kadrodaydı. Gelmişken Bakırköy Sinan Erden Salonu otoparkında nefes kesici bir gösteriye de imza attı. Biz de Drift Dünya Şampiyonu Feghalli'yi yakalamışken, kendisi hakkında merak ettiklerimizi ve bu sporun felsefesini konuştuk.- Doğrudan motorsporlarıyla ilişkili bir ailede doğdum, babamın bir atölyesi vardı 1980'lerin başında. Aynı zamanda çok ünlü, geniş gövdeli BMW 2002 ile yarışlara da katılırdı. Hatırlıyorum, okuldan dönerdim. Atölye evin tam altındaydı. İlk yaptığımız şey ders çalışmak değil, doğru atölyeye gitmek olurdu. BMW'nin içinde oturur ve onu sürmeyi hayal ederdik. İşte her şey böyle başladı. Hepimizin bildiği gibi motorsporları dünyanın en pahalı sporu. Bazen keşke bir tenisçi ya da bu kadar masraflı olmayan başka bir şey olsaydım diyorum. Küçük bir sponsor bulup ilk yarışıma katılabilmek için 19 yaşıma, yani 1998'e kadar beklemem gerekti. Lübnan'daki yerel bir ralliydi ve bütün sürücüler aynı kategoride araçlar kullanıyorlardı. O zaman kurallar öyleydi. Neyse ki 30-40 civarı sürücü arasında üçüncü geldim. Bu yeteneğim olduğunu ve kazanmak istediğimi kanıtladı, böylece drift kariyerim başladı.- Biliyorsunuz, hep asfaltta drift yaparız. Bazen betonda, bazen başka kaygan zeminlerde. Türkiye 'de zemin çok kaygandı, ama sonra yarış sırasında sürekli temizlendi ve yol tutuşu arttı. Ama genellikle, Umman'dakiler gibi tamamen asfalt olan, örneğin 150 metreye 150 metrelik devasa bir park alanında en iyi yol tutuşu olur. Tamamen beton bariyerlerle çevrilidir ve tribünler parkurun çevresinde olur.Elbette güvenlik en çok önem verdiğimiz konu. Emniyet kemeri var, kask var ve bazen uygun araçlar olduğunda takla kafesi var, ki bu bir drift otomobili için olmazsa olmazdır. Ayrıca elbette yangın söndürme sistemi var. Drift'te normal yol otomobilinizi, arkadan çekişliyse, küçük modifikasyonlarla, dönüştürebilirsiniz. İsterseniz süspansiyon da ekleyebilirsiniz. Sonra çıkıp diğerleriyle yarışabilirsiniz, bu da çok pahalıya çıkmaz.- Otomobil sporları zordur, her saniye dikkatli olmak zorundasınız. Fren, gaz, vites ve direksiyon dengesini kurmalısınız. Terazi bir saniye bile dengesini yitirirse, siz de tehlikedesinizdir demektir. Hayat da aynı şekilde. Sevdiğin iş, hayallerin ve ailen arasında muazzam bir denge kurarsan, kafa olarak her zamankinden daha rahat yaşarsın. Drift bana bunu öğretti. Gençken, çok hızlı ve hırslıydım ama çocuklarım dünyaya gelince hız ve hırsımı daha kontrollü kullanmayı öğrendim. Bu da beni istikrarlı sporculardan biri yaptı. Formula 1'de de böyledir. Hızlı olabilirsiniz ancak istikrarı yakalayamazsanız başarılı olamazsınız. Gençken hayallerinizin peşinde koşarken gaza basmak mantıklı gibi görünür. Ama bugün için öyle düşünmüyorum. Frene basmak en önemlisi. Fren, sizi yavaşlatmaz, aksine ileride daha hızlanmanızı sağlar. Biz drift'te de önemli bir engelle karşılaşmadan önce frene basar, yavaşlarız. Vites ise size her konuda denge kurmayı öğretir. Rahatlatır. Bir şeyleri başaramayacağınızı düşündüğünüz anlar olur. Vites değiştirmek, farklı bir modda ilerlemek, sizi diğer saydığım etkenlerle birlikte başarıyla götürür...