En güzel sözleri yazdım ama...

Yüzlerce beste, yüzlerce unutulmaz şarkıda onun imzası var. 44 yıl önce yaptığı bir eseri bugün 18 yaşında bir genç bile ezbere biliyor.

Kendi dönemindeki popülaritesi bir yana, son 10 yıldır konserleri, programları hınca hınç doluyor. Bunda, Selami Şahin markasına gönül vermiş bir ekibin imzası var elbette. Bu ekibin en önemli isimleriyse Şahin'in iki oğlu, Lider ve Emirhan. Bugüne kadar babalarının tüm işleriyle ilgilenen kardeşler Selami Şahin eserlerinden bir müzikal sahneye koydu. Üstelik Lider Şahin de başrolde... Biz de müzikali vesile ederek Selami Şahin ve Lider Şahin'le biraraya geldik:



- Bir evlat sahibi olmak çok özel bir duygu. Siz de epey ilgili bir babasınız. Bu duyguyu nasıl tarif edersiniz?



- Selami Şahin: Sevgiyi kelimelerle anlatan biriyim ama evlatlarıma olan sevgimi anlatmak için kelimeler yetmez. Evlat gibisi var mı? Allah evladın hayırlısını versin. Kız ya da erkek hiç ayırmam. Sizin de evladınız var, nasıl bir aşk?



- İki oğlunuz büyük bir işe kalkıştı ve sizin adınıza bir müzikal sahneye koydu. Projeyi beğendiğiniz için mi, evlatlarınız olduğu için mi onay verdiniz?



- S.Ş: Bu projenin ana fikri ilk etapta Hakan Altıner, Damla Cercisoğlu ve Yavuz Hakan Tok'tan çıktı. Lider ve Emirhan fikri bana açtıklarında "Her zaman yanınızda olacağım" dedim. Çünkü bir ilki gerçekleştiriyorlardı. Bir Türk bestecisinin yani benim eserlerimle müzikal ve tiyatro harmanlanmıştı. Yazılmamışı yazmak, yapılmamışı yapmak benim için mesleğimde hep önemli olmuştur. İlk sahnelendiği gün ilgi çok büyüktü. İzlerken hüngür hüngür ağladım. Çok gurur duydum, mutlu oldum. Şimdi önlerinde bir turne maratonu var. Türkiye'nin birçok şehrini gezecekler, inanıyorum ki bu müzikal ilgiyle karşılanacak.



- Lider Şahin: Seninle Başım Dertte bu topraklarda doğup büyümüş bir bestecinin şarkılarından yola çıkılarak yapılmış Türkiye'deki ilk müzikal. Haliyle iyi tepkiler aldık.