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Hem kilo verdiriyor hem de kansere karşı koruyor!

Soya, soya sütü derken yulaf, badem, gibi besinlerin de içecek halleri hayatımıza girdi. Peki ama nereden çıktı bu içecekler, söylendiği gibi sağlığa faydası var mı? Bu gıdalara süt mü diyeceğiz içecek mi? İşte Sabah gazetesi yazarı Selahattin Dönmez'in yazısı...

SELAHATTİN DÖNMEZ Cumartesi Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 25.8.2018 10:03 Güncelleme Tarihi: 25.8.2018 10:06
Hem kilo verdiriyor hem de kansere karşı koruyor!

İlk olarak, vejateryenler için soya fasulyesi haşlanıp, mutfak robotundan geçirilip, çıkan suya soya sütü denilmesiyle tanıştık bu tür içeceklerle. Amaç süt içmek istemeyen vejetaryenlere süt kıvamında bir içecek alternatifi ortaya çıkarlaktı. Sonrasında süt ürünleri yemeyen vejetaryenlerde ortaya çıkan kemik sağlığı ve bilişsel gelişim riskleri ortadan kalkın diye soya içeceğine vanilya, çilek, muz, çikolata aromaları, kalsiyum ve B 12 vitamini eklendi. Bu hem kıvam olarak lezzetli hem de sağlık açısından yararlı soya sütü olarak akıllarımıza kazındı.

Bugün artık sadece soya sütü değil badem, , yulaf ve pirincin de aynı yöntemle suyu çıkarılarak süt algısı ile marketlerde farklı aromalarla lezzetlendirilerek tüketiciye sunuluyor. Çoğu zaman tesadüfen raflarda gördüğümüz bu içecekleri kimin tükettiğini merak ederiz. Bu tür sütler belki de en çok sosyol medyada karşımıza çıkıyor. Laktoz intoleransı olanlardan vejetaryenlere, zayıflamak isteyenlerden detoks yapanlara kadar birçok kişi sosyal medya aracılığıyla badem sütlü kaseler, soya sütlü kahveler, fındık sütlü smoothiler hazırlayarak sıkça karşımıza çıkıyorlar. Peki gerçekten bu içecekler nedir? Süt mü ya da nasıl adlandırılmalı? İçelim mi içmeyelim mi?

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Hem kilo verdiriyor hem de kansere karşı koruyor!
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