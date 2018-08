Buika: İstanbul’a her gelişimde kalbim çarpıyor

BUGÜN NELER OLDU

Onu dinlemek başka hiçbir şeye benzemiyor.Eşsiz sesi ve yaşadığı hayattan süzülen deneyimlerin şekillendirdiği yorumu karşısında soluksuz kalıyorsunuz. Konser bittiğinde zaman nasıl akıp geçmiş şaşırıyorsunuz...Baladlar, bolerolar, Flamenko şarkılar... Başka dilde söylediği şarkılarla dinleyicisini tam da kalbinden vuruyor, bu yüzden de çok seviliyor.Ekvator Ginesi'nde doğdu, Mallorca'da büyüdü şimdi Miami'de yaşıyor. Anneliği hayattaki en değerli rolü olarak görüyor.NPR tarafından Dünyanın En Büyük 50 Sesi'nden biri olarak seçilen Buika bakın hayat ve müzik hakkında neler diyor?- Net bir zaman ya da an olmasa da annemin Palma de Mallorca'da dinlediği İspanyolca şarkıları, boleroları anımsıyorum.O zaman radyo çok önemliydi ve müzik dünyasında olan bitene karşı bir iştah ve merak uyandırıyordu.Sanırım müziğe dair hatıramda kalan ilk izler bunlar...- Hayattaki en temel motivasyonum her sabaha sağlıkla uyanabilmek.Müzik de beni çok mutlu ediyor kuşkusuz. Seyahat etmek, enstrümanımın yani sesimin gücü elverdikçe duygularımı diğer insanlara aktarabilmek de beni besliyor.- Müzik, bence barışın dili.Müziğin sesini ne kadar çok açarsak barışı o kadar büyütürüz. Ben de savaşı, savaşanları susturmak için kendi müzik dünyamda naçizane şarkılar söylüyorum. Çünkü hayallerimden biri de oğlumun insanlığa güven duyarak yaşayabilmesini sağlamak.- Özgürlüğün çok değerli ve vazgeçilmez olduğunu düşünüyorum.Benim için özgürlük, neresi olduğu fark etmeksizin dünyanın her yerinde kendini iyi hissedebilmek demek. Özgürlük, hayatın her alanında gerekli... Bu biraz ütopik gelebilir ama bunu sağlayabilmek için elimizden geleni yapmalıyız.- Her ne kadar birbirine zıt gibi görünseler de, acının ve mutluluğun birbirini tamamladığına ve her ikisinin de önemli ölçüde etkili olduğuna inanıyorum. Eğer ikisini bir arada yaşamasaydık hayatımız bu kadar anlamlı olmazdı.Her ikisi arasında bir denge olduğunu düşünüyorum.Tabii ki hepimiz mutlu olmayı dileriz. Ama yaşadığımız acılarla mutluluğumuz daha anlamlı ve değerli oluyor.- Çocukların ölmesi ve adaletsizlik.- Elbette oğlum ve ailem.- Ben aslında kendimi yarı yabani, çok biçimli, mutant kapasitesi olan bir varlık gibi tanımlıyorum. Ben böyleyim, ne bir eksik ne de bir fazla. İstanbul mükemmel bir şehir, her gelişimde kalbim çarpıyor. Yaşadığımı hissediyorum.Bence dünyanın en canlı, en yaşayan şehirlerinden.İnsanların sıcaklığı bana kendimi evimde hissettiriyor.-Müzik sektöründe kadın olmanın zorlukları ile karşılaştınız mı?-Müzik dünyası yıllar içinde çok değişti. Kadınlar bir şekilde hep var olsa da, izledikleri yol şimdiki gibi değildi, daha büyük mücadeleler gerektiriyordu.Şimdi baktığınızda kadınlar, rock da dahil diledikleri her türde şarkılar söyleyebiliyorlar, istedikleri enstrümanları çalabiliyorlar. Ben de siyahi ve İspanyol bir kadın sanatçı olarak, baladlar, bolerolar, Flamenko şarkılar gibi dans etmeye çok da müsait olmayan şarkılarla uluslararası müzik piyasasında var olabildiğim için kendimi şanslı hissediyorum.