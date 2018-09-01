İnternette hayvan pazarı 100 bin dolara böcek 8 bin liraya kuğu

Bütün dünya hayvanlarla iç içe yaşıyoruz.
Yeri geliyor biz onların ortamına giriyoruz, yeri geliyor onlar bizim. Hayvan hakları için mücadele edenlerin, onların petshoplarda alınıp satılmasına karşı çıkanların ilgilenmesi gereken bir alan daha var artık... Şimdi internet üzerinden bazı mecralarda hayvanlar satılıyor ya da yine para karşılığında sahiplendiriliyor. Hayvan haklarına dair yasalar çıkaran ülkelere, onca kavgaya, mücadeleye rağmen internet üzerinden hayvan satışları devam ediyor.
Aynı zamanda elektrikli süpürge ya da araba satılan bazı platformların içinde tüm hayvan türlerini görmeniz de mümkün. Büyükbaş, küçükbaş, sürüngen, deniz canlıları gibi kategorilere bile ayrılıyorlar. Öyle ki böcekten solucana, köpekten iguanaya kadar birçok tür internet üzerinden takas ediliyor, alınıp satılıyor.
Solucan çiftlikleri kendi aralarında takaslar gerçekleştiriyor, minik köpek yavruları ise satılmıyor fakat sahiplendiriliyor. Ama bilesiniz, bu sahiplendirme ücretsiz gerçekleşmiyor.
Eğer köpek bir yaşındaysa ona bugüne kadar yapılmış masraflar da sahiplendirmenin yanında ücrete tabii tutuluyor.
Biz de durum nasıl diye merak ettik, ilan sitelerine bir göz attık. Gördük ki aklınıza bile gelmeyecek hayvanlar, inanılmaz fiyatlarla alınıp, satılıyor... OĞLUMUZUN FIYATI 3 BİN TL
Ziyaret ettiğimiz bir sitede bir iguana dikkatimizi çekiyor. Sürüngenler kategorisinde yer alan iguana beş yaşında ve İstanbul
'da yaşıyor. Açıklamasında ise "Beş yıldır özenle baktığımız evladımızı sahiplendiriyoruz" yazıyor. Fakat mevzu sadece sahiplendirmek değil. Bugüne kadar o iguanaya yapılmış bir masraf söz konusu. Hal böyle olunca bu minik iguana 3 bin TL'den alıcı buluyor. KRALİÇE Mİ İSTERSİNİZ İŞÇİ Mİ?
Etrafta sürekli gördüğümüz, belki de en iç içe yaşadığımız hayvan karınca. Yanlış duymadınız, karınca bile satılıyor bu sitelerde.
Hem de işçi mi kraliçe mi olduğunu belirtmeniz gerekiyor. Larvalı kraliçe karıncalar ortalama 50 TL'den satılıyor. BİR HOBİ OLARAK DEVE BESLEMEK
Mesela evinizin bahçesinde develer gezse, her sabah uyandığınızda camdan kafasını uzatsa... Ağzında ağaç yaprakları ve o gıyış gıyış sesleri çıkarsa mutlu olmaz mısınız?
Öyle bakmayın, ülkemizde hobi amaçlı deve besleyenler var. Haliyle deve piyasası oldukça hareketli. İki yetişkin ve bir yavru deve 42 bin TL'den alıcı buluyor. ZARİF AMA PAHALI
En büyük su kuşu olarak biline kuğuları da internette görmeniz mümkün. Çifti 8 bin TL'den satılan kuğular aynı zamanda sürüye uyum sağlama yetenekleriyle önplana çıkıyor.
Ördekgiller familyasına mensup olan kuğular dört yaşına geldiklerinde erişkinliğe ulaşıyor. Tek ve ya çift olarak alıcı buluyorlar. SABAH ALARMLARI
Horozların birçok türü var, geniş bir aile onlar. Bizim karşımıza ise Onagadori adlı tür çıktı. Bu horoz Japonya
'da bin yıldır yetiştiriliyor. Uzun kuyruğuyla dikkat çeken bu hayvan için temiz ve titiz bir bakım şart. 6-12 aylık Onagadori horozu 3 bin 500 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. 100 BİN DOLARA GERGEDAN BÖCEĞİ
Gergedan böceği dünyada nadir bulunan bir tür. Bir dönem Amasya
'da bir vatandaş bulduğu gergedan böceği sayesinde haberlere konu olmuş, böceğin fiyatının 100 bin dolar olduğunun altı çizilmişti. Çıkan haberlerden sonra gergedan böceğini 90 bin dolara alanlar ucuz aldıklarını belirtmişlerdi. Fakat bu böceğin piyasası öyle karmaşık ki, uzmanları bu böceğe 4 dolar fiyat biçiyor.