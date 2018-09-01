Haberler Cumartesi Sabah Haberleri İnternette hayvan pazarı 100 bin dolara böcek 8 bin liraya kuğu

İnternette hayvan pazarı 100 bin dolara böcek 8 bin liraya kuğu Hayvanseverler petshop’lara dikkat çekmek isterken, artık hayvanlar internet üzerinden alınıp satılmaya başlandı. İguana’dan kuğuya kadar çok farklı türler internette satılıyor