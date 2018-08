Şehirde sezon bir açılıyor pir açılıyor

BUGÜN NELER OLDU

Yaz tatili bitti, şehre dönüş başladı. Yaprak mı sıkıldı ağaçtan, ağaç mı fırlattı attı yaprağı bilinmez. Zaten bol eğlenceli, partili, renkli bir sonbahar yazısına da edebiyat parçalayarak girilmez. O zaman madem atıfta bulunduk, Necip Fazıl Kısakürek 'i rahmetle analım ve sonbahar dosyamızı açalım. İstanbul 'da sonbahar henüz kendini hissettirmiyor. Beklerken ne mi yapalım? Şehirdeki yeniliklere, aktivitelere göz atalım. Yeni mekanlarda caka satıp, akşamları havuz partilerinde buluşalım. O da olmadı meyhane gecelerine katılalım...Charlie ile tanıştırayım sizleri. Kendisi ekim ayı itibariyle Levent'te, eskiden Cipriani'nin olduğu yerde konuklarını ağırlamaya başlayacak. Duvarını pembe gül ve farklı çiçekler süsleyecek. Tıpkı Londra'daki Elan Cafe'nin duvarı gibi. Ama onun dışındaki her şeyi sadece burada bulacaksınız. Dekorasyon, işletmeci Sarp Yaman'a ait. Menüdeki lezzetlerin de eşi benzeri başka yerde yok. Mesela pizza kasede servis edilecek, kaşıklayarak yiyeceksiniz. Sıcak çikolata ise donmuş şekilde servis edilecek. Bu yemekleri yemek biraz cesaret gerektirebilir ama çok eğlenceli olacağı kesin. Bu arada tavan baştan sona ayna ile kaplanacak, dekorasyonda ise canlı çiçeklerin yanı sıra kristaller önplanda olacak.La Boom, La Boucherie gibi mekanları bünyesinde bulunduran Emirgan Group da bu ayın sonuna doğru Chicki Boom isimli bir mekan açma hazırlığında. Özel bir kokteyl bar olacak mekanın ilham kaynağı 1998 tarihli Great Expectations (Büyük Umutlar) adlı film.5 Eylül'de İstanbul en büyük İtalyan restoranına kavuşacak. Adı Galvin. Nişantaşı Maçka Palas'ta eskiden La Petite Maison'un olduğu yerde açılacak. Tam bin 100 metrekarelik kocaman bir alanda hizmet verecek. Dekorasyonuna ise 16 milyon lira harcandı. Bir avizesi 300 kilo. Üstelik mekanda tam 12 avize var. Yurtdışından 80 adet özel zeytin ağacı getirilip mekana yerleştirilmiş. Şekerliği, tepsisi, aksesuvarları gümüşten. Sadece gümüşlere 290 bin euro harcanmış. Bırakın yemek yemeyi, dekorasyonunu görmek için bile gidilir. Ama menü de iddialı. "Brasserie değil hakiki İtalyan restoranıyız" diyor, Jüpiter Grup Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Topal. Mutfak Asım Yıldız'a emanet.Bebek denilince kimse Lucca'nın eline su dökemez o ayrı. Ama artık Bebek yeni mekanlarla daha da hareketleniyor. Şeyma Subaşı sağlıklı beslenme trendini takip eden Healtyish'i açıyor. Müsli kaseler, sağlıklı yemekler mekanın alametifarikası olacak gibi gözüküyor. Hemen yan kapısında ise Metin Şen, Sophie isimli bir kafe açma hazırlığında. Aslı Şen sosyal medyada "Çok yakında" diye ara ara mekanı paylaşıyor.Yerli kafe zinciri The House Cafe de sezona yeni konseptiyle girdi. Atiye Sokak'taki Nopa kapandı, yerine uygun fiyatlı algısı uyandıran The House Cafe Garden Atiye açıldı. Yine yemyeşil bahçe içerisinde bu kez ahşap masa-sandalye eşliğinde hizmet veriyor. Botanik konseptli bir şehir kafemiz daha oldu anlayacağınız.İstanbullu mekanların Ege'ye inmesine alışmıştık. Yeni sezon da ise Ege'den İstanbul'a transfer mekanlar var. Bodrum Bitez'in klasik balıkçılarından Arşipel örneğin. Eylül sonu Cihangir'de La Scala Palas'ın terasına açılıyor. Yarımada manzarasına karşı Ege lezzetleri ve balıklar olacak menüde. Yazın en çok konuşulan mekanlarındandı Bedevi Alaçatı. O da yeni sezonda İstanbul'da mekan açma hazırlığında. Burası gece 01.00'den sonra açılan bir 'after' (kulüp sonrası) mekanı. Elektronik müzik çalıyor ve eğlenmekten hızını almayanlar soluğu burada alıyor. İki hafta sonra Alaçatı şubesi kapanıyor. Henüz İstanbul'daki adresi belli değil. Ama kısa süre sonra şehirde müdavimlerini eğlendirmeye devam edecek. Alaçatı'nın en popüler mekanı Momo da bu yıl İstanbul'a taşınıyor. Şu ara işletmeci ortaklardan Turgay Yıldız harıl harıl İstanbul'da mekan arıyor. Etiler-Ulus ya da Bebek hattında açılacağı kesin. İddialı İtalyan menüsü kadar yemek sonrası eğlencesiyle de şehir hayatına iddialı giriş yapacak gibi duruyor.Yüzerek sosyalleşmeye son sürat devam ediyoruz. Kulaçları beş yıldızlı otellerin havuzlarında eğlenmek ve sosyalleşmek için atıyoruz. Eylül ayı boyunca Hilton Bomonti'nin gece yüzmeleri devam ediyor. DJ müziği ile coşup, atıştırmalık menüsünden dilediğinizi söylüyorsunuz. Hem bir türlü soğumayan havalarda bu parti konsepti epey tuttu. Bu yüzden gitmeden rezervasyon yaptırmak şart. Fairmont Quasar'ın içindeki sonsuzluk havuzu Ukiyo'da çarşamba akşamları düzenlenen Sunset Splash partileri ise havuzda serinlerken eğlenebileceğiniz bir başka alternatif.Simi Adası'nın kendi küçük hesapları ve eğlencesi büyük mekanı Manos da yeni sezonda Ortaköy 'de Ruby'nin yanına şube açıyor. Manos'un işletmede başarılı oğlu Yiannis Magkos şu sıra Gökçe Bahadır ile olan aşkıyla magazin sayfalarını süslese de çok yakında Ortaköy'deki mekanıyla da adından söz ettirebilir. "Türkiye'de tutmaz" diyenlerin aksine Marmaris'teki şubesi, yazın en eğlenceli mekanları arasındaydı. Şimdi herkes Manos'a gidip, tabak kırıp stres atmayı bekliyor.Canlı müzikte usta isimleri her akşam sahnesine taşıyan People, 12 Eylül 'de İstanbul'da kapılarını Deniz Seki ile açıyor. Şimdiden rezervasyon almaya başladı bile.Hazine, 14 Eylül'de Yol Project'in canlı performansı ile İstanbul gecelerine yeniden "Merhaba" diyecek. Zorlu Center 'daki Tom's Kitchen maalesef bir süre önce kapılarını kapadı.Yerine açılan mekan, çok yakında İspanyol tapasları ile donatılmış yeni mutfağı ve konsepti ile servis vermeye başlayacak.Henüz ismi sır gibi saklanıyor.UKA Life'ın Anadolu yakasını canlandıran mekanı Loui'de her cumartesi Metin Arolat sahne almaya başlıyor."Anadolu yakasında eğlence yok" diyenlere inat hem canlı müzik hem iyi yemek sunmaya hazırlanıyor.Ankara'da devlet erbabının da gittiği en iyi balıkçıdır Süreyya Üzmez'in Trilye'si.Yıllardır Bebek'te "Açıldı, açılacak" diye konuşulurken yeni sezonda iki katlı 950 metrekarelik yeriyle hizmete giriyor.Çok şık dekorasyonu ve İstanbul'a özel lezzetleriyle merak uyandırıyor.Etiler'in canlı müzikle yemeği birleştiren en popüler mekanı La Boucherie, 12 Eylül'de Murat Dalkılıç ile açılışını yapacak.Mekanda çıkacak diğer isimler ise Ayta Sözeri ve Meltem Cumbul.İstinye Park'taki La Petite Maison'da 17-20 Eylül tarihleri arasında bir klasik haline gelen The Jukes çıkacak.İstanbul'un en şık mekanı Sunset ise sonbahara özel Lunchfest düzenliyor.12.00-15.00 arasında sunulacak özel menünün fiyatı kişi başı 149 lira.Müzeyyen Senar'lı, Zeki Müren'li meyhane konseptleri başlattı Hilton Bosphorus. Beş yıldızlı otellerde bu konsept devam edecek. Emre Çapa, Duble Meze'yi Pera'dan Karaköy'e taşıdı. Bol mezeli, bol müzikli adreslerden biri de Karaköy'deki Sofitel M Gallery The Galata İstanbul Oteli'ndeki Civarda Peran.