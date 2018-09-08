Modanın kalbi İstanbul'da atacak

Moda dünyasında sonbaharın en önemli etkinliği Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul. Gelecek hafta dört gün boyunca Zorlu Center ve Zorlu PSM moda dünyasının ana oyuncularını ve onları merak edenleri ağırlayacak. Yani gazete ve televizyonlarda defilelere katılan ünlüleri, onları görmeye çalışan hayranlarını, podyumların iddialı kadın ve erkeklerini, cemiyet hayatının ünlü isimlerini takip edeceğiz. Podyumdaki kıyafetleri, defilelere gelirken ünlü isimlerin giydiklerini konuşup, eleştireceğiz. Bunlara çeşitli tasarımcı ve moda dergilerinin düzenlediği partilerde yaşananların dedikoduları eklenecek.

Birçoğumuzun dev bir karnaval izler gibi izlediği Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul bir eğlence ya da şov değil. Tersine tasarımcısından üreticisine, modelinden koreografına sektörün farklı aktörlerinin bir araya geldiği, çok geniş sektörel bir etkinlik.

MBFWI bugün, Türkiye gündeminden bağımsız olarak gündemde ne yaşanırsa yaşansın devamlılığını sürdüren, global moda takviminde yeri sabit bir etkinlik. Bu uluslararası organizasyonun profesyonellik içinde kesintisiz devam etmesi ve gerek bölgesel gerekse global ölçekte endüstrinin tüm paydaşları tarafından her sezon daha da artan bir ilgi görmesi Türkiye için son derece olumlu. Uluslararası basında Türkiye'nin ismini bu tür etkinliklerle bir arada geçmesi ve Türk tasarımının dünyaya duyurulması, İstanbul'un bir alternatif moda şehri olarak konumlandırılması Türkiye'nin güçlü bir tekstil ülkesi olarak sahip olduğu üretim kapasitesini, yetenekli tasarımcıları destekleme ve global moda tasarımcıları yaratma hedefi ile birleştirdiğinin ve doğru adımlar attığının göstergesi.

Moda haftası yurtdışından turist gelmesini, tasarımcılarımınızın tanınmasını, milyonlarca euro'luk ürün satılmasını sağlayan bir etkinlik. Sadece tekstil ve moda değil birçok endüstrinin de atardamarı. 12'nci sezonu gerçekleşecek ve Türkiye'nin gücünü ve gelişimini dünyaya göstermemizi sağlayan bu etkinliği bu defa sayılarla ve önemli oyun kurucularının görüşleriyle sayfalarımıza taşıyalım istedik:

YEDİ TASARIMCILI MODA HAFTASIYLA YOLA ÇIKILDI

BANU BÖLEN/ MBFWI Moda Direktörü - MODA HAFTASI DEV BIR BULUŞMA NOKTASI

Moda haftası bundan 10 yıl önce Bahar Korçan liderliğinde ve İHKİB desteğiyle başladı. Sadece yedi tasarımcının koleksiyonlarını gösterdiği moda haftası, her sezon 30'dan fazla tasarımcının koleksiyonlarını sergilediği dev bir buluşma haline geldi. Bu süreçte yurtdışı basın katılımının yanı sıra Türk medyasının da ciddi desteği ile Türk moda tasarımcısı algısı ve itibarı yükselirken iç ve dış pazarda da çok ciddi bir talep oluşturduk. Geldiğimiz noktada sadece Türk tasarımcı ürünleri satan Giziagate örneğini vermek isterim. İlk başladığımızda tasarımcılarımız satış noktası bulmakta ciddi güçlük çekiyordu. Hatta hiç yoktu denilebilir. Şu an küçük ama emin adımlarla başlayan yolculuğumuz ülkemizin markalı ihracat stratejisinde kritik rolü üstelenen bir ülke projesi haline geldi. Ama halen daha yapacak çok şeyimiz var.

MUSTAFA GÜLTEPE /İHKİB Başkanı - TASARIM ODAKLI İHRACATI ARTIRACAĞIZ

Türkiye dünyanın beşinci büyük hazırgiyim tedarikçisi. Hazırgiyimde markalı ihracatı yüzde 10 civarında. Tasarım odaklı ihracatta ise yüzde 1'in altındayız. Dört yılda markalı ihracatımızı yüzde 25'e, tasarım odaklı ihracatımızı ise yüzde 5'e çıkarmayı hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmada MBFWI ve etkinlik özelinde ticari satış fuarı The Core büyük rol üstlendi. Öte yandan, İHKİB olarak sanayici ve tasarımcı işbirliğine de büyük önem veriyoruz. The Core İstanbul'u bu sezondan itibaren tasarımcılarımızla markalarımızın bir araya gelip yeni işbirliklerine imza atacakları bir organizasyona dönüştürdük. Bu platformda Türk üreticiler, tasarımcılardan sadece koleksiyon değil aynı zamanda model de satın alabilecek.

Tamer Yılmaz/Fotoğrafçı - 50'DEN FAZLA MODA FOTOĞRAFÇIMIZ VAR?

1988 yılında Türkiye'de yayınlanmaya başlayan ilk uluslararası moda dergisi Marie Claire ile moda fotoğrafçılığı bir meslek olarak rağbet görmeye başladı. Bugün Türkiye'de yaklaşık 20 üniversitede fotoğrafçılık tahsili görmek mümkün. Dört yıllık lisans programından mezun olan her sene yüzlerce genç var. Sadece şirketimiz Fabrika'da staj yapan veya tam zamanlı çalışan ve sektöre giren 20'ye yakın moda fotoğrafçısı bulunuyor. Toplamda bugün sadece moda çeken moda fotoğrafçısı 50'den fazla.

HAKAN ÖZTÜRK/ MODA EDİTÖRÜ - SADECE ÜÇ MODA EDİTÖRÜ VARDI ŞİMDİ SAYI 80'İN ÜZERİNDE

1991'de mesleğe başladığımda moda editörlüğü yapan üç kişi vardı. Kendimden örnek verecek olursam; benim yanımda yetişen sekiz kişi bugün moda editörü olarak çalışıyor. Bugün moda editörlüğü arzu uyandıran bir meslek. Moda ve tekstil tasarım bölümünden mezun olan binlerce genç bu mesleği yapmanın hayalini kuruyor. Şimdi bu alanda tam zamanlı çalışan yaklaşık 80 moda editörü var.?

ERKAN ULUÇ/ NARS TÜRKİYE KREATİF MAKYAJ DİREKTÖRÜ - YENİ MAKYAJ ARTİSTLERİ YETİŞİYOR

2013'den bu yana gelişen Türk moda sektörünün etkilerini kozmetik sektöründe de görüyoruz. Moda sektöründe makyaj sanatçılarının önemi artık kabul edildi, bugün gerek defilelerin, gerek moda çekimlerinin vazgeçilmez bir parçası da makyaj demoları ve makyaj tasarımları. MBFWI'nin sektörün büyümesine, genç makyaj sanatçıların önünü açmasına etkisi yadsınamaz.

SEDA LAFÇI/ IMA DİREKTÖRÜ - 10 BİNDEN FAZLA MEZUN VERDİK

Türkiye'de geçen 10 yılda moda tasarım anlamında önemli aşamalar kaydedildi. Bunda elbette ki moda haftasının da büyük payı var. En önemli sonucu, artık metodolojiye dayalı, araştırmaya yönlendiren ve derinliği olan koleksiyonlar çıkaran bir tasarım eğitimi kalitesi oluştu. Biz İstanbul Moda Akademisi olarak geçen 10 yılda 10 binin üzerinde mezunumuzla sektöre insan kaynağı kazandırdık.

MEHTAP ELAİDİ / MTD ESKİ BAŞKANI/ TASARIMCI - ULUSLARARASI TAKVİME ALIŞTIK

MBFWI Türk tasarımcılara, özellikle tasarım yolculuğunun başında olan isimlere daha en baştan uluslararası bir vizyonla düşünmeyi öğretti. Her şeyden önce uluslararası moda takvimine paralel koleksiyon hazırlama disiplininin kazanılmasında MBFWI'nin katkısı büyük. Bunu Türk tasarımcılarla dirsek dirseğe çalışan, uzun yıllar Moda Tasarımcıları Derneği'nin başkanlığını üstlenmiş biri olarak söyleyebilirim.