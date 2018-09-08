Rock müziğin geleceği Anadolu'da

Rock müziğin geleceği ile ilgili tartışmaların alevlendiği bir dönemdeyiz. Herkes "Rock müzik düşüşe mi geçti?" diye soruyor. Bu soruyu muhataplarına yani müzisyenlere yönelttik. Gördük ki onların rock müziğin geleceği ile ilgili kaygıları yok. Hatta umut dolular. Özellikle yeni kuşağın bu topraklarda üretilen müziğe sahip çıkmalarını heyecanla karşılıyorlar. Rock müzisyenlerinin de kadrosunda yer aldığı, müzikle ilgili hafızamızı tazeleyecek Rock Müzikaller gecesi 24 Eylül'de Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilecek.

Özge Fışkın - Gençler bu toprakların müziğine sahip çıkıyor

Türkçe sözlü rock müzik denince ilk akla gelen kadın vokallerden Özge Fışkın. Yakın geçmişe tanık olan, bugünü yaşayan... Bugünden umutlu: "Yeni dönem müzisyenlerde hoşuma giden bu topraklarda üretilmiş her türlü müziğe sahip çıkmaları, kendi ürettikleri müziklere yansıtmak için çaba harcamaları... Ben de şahsen köşelerden kurtulup artık bunu yapmaya çalışıyorum." Peki nasıl? Anlatmaya devam ediyor: "Biz daha batı ekolüyle yetişmiş bir jenerasyon olduğumuz için gözden kaçırdığım, es geçtiğim çok şey varmış. Mesela ben Türk Sanat Müziği dinlenen bir aile ortamında büyüdüm ama ilk albüm yapmaya çalıştığım dönemde o müzikten etkilenerek bir şeyler üretme cesaretini gösteremedim. Kulağımda var olan o aralıkları artık daha rahat alıyorum." Bu arada Fışkın dördüncü solo albümü için çalışmaya başlamış.

Ferman Akgül - 2019 rock yılı olacak



Hiç boş durmuyor Manga'nın solisti Ferman Akgül. Ne zaman sohbet etsek kafasında projeler oluyor. Çoğunu da hayata geçiriyor. Solo albümler, akustik festivaller... Şimdi de müzikalle karşımızda... Onu daha önce de Küçük Prens müzikalinde izlemiştik. "Müzikalleri seviyorum. Küçük Prens ile kanıma girdi ilk kez. Şimdi daha fazla dansın, dekorun olduğu bir müzikaldeyim. Harbiye Açıkhava gibi bir sahnede üstelik. Hepsi biraz gerginliğe de neden oluyor." Müzikalin konseptinin rock olmasını da "Tam da doğru zamanda" diyerek değerlendiriyor Akgül. "Rock müziğe bakışı tazeleyecek. İnsanlar bu şarkılar neydi deyip geriye bakacak. Tam doğru bir noktada, festivaller de artmışken rock müzik de ivme kazanacak. Ama özgünleşmesi, buraya daha çok ait olması gerekiyor. Belki buradan dünyaya açılması gerekiyor. O yolu da yeni nesil bulacaktır." 2019'da rock'ta ciddi bir çıkış yaşanacağına inanıyor Manga'nın solisti: "Zor zamanlardan geçiyor dünya. Kavga, dövüş arttı. Buna tepki olarak da rock sanatçıları daha fazla yazmaya başlayacak." Manga cephesinde de işler yolunda gidiyormuş. Son dönemde verdikleri konserler hepsine çok iyi gelmiş: "Sahne, hayatımızın çok önemli bir parçası. Azaldığı zaman hayatımızı etkilemeye başlıyor, mutsuz oluyoruz. Bu ailelerimize de yansıyor. Ne kadar çok çalarsak o kadar da çok üretmeye başlıyoruz. Seyirciyle iletişimimiz yeniden güçlendirdik. Yakında Türkçe ve İngilizce albüm için stüdyoya da gireceğiz." Solo olarak da kafasında heyecan verici projeler var: "Üsküdar Musiki Cemiyeti ile tekrar görüşüp bir şeyler yapmak istiyorum. Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği ile ilgili çalışmalar var aklımda."

Fatma Turgut - Türk Sanat Müziği de işin içine girecek

Bir gün önce döndüğü Zeytinli Rock Festivali'nin yorgunluğundan eser yok Fatma Turgut'ta. Cıvıl cıvıl, mutlu. "Zeytinli muhteşemdi" diyor heyecanla. "Merak etmeyin, rock müzik kesinlikle ölmüyor" diye de ekliyor. "Rock müzik ölmez" derken yaşanan değişimi göz ardı etmiyor Turgut: "Müzik akımları rock çatısı altında, o iskeletin üzerinde yön değiştiriyor. Dallanıp budaklanıyor, çeşitleri çıkıyor. Ama kesinlikle ölmüyor. Yeni akım müziklerle birlikte belki içine Türk Sanat Müziği öğeleri girecek... Halk müziği zaten işin içinde..." İlk solo albüm için stüdyoya girmiş. Tarkan Gözübüyük başta olmak üzere iki yıldır kendisine sahnede eşlik eden müzisyenler albümde de yer alıyor. "Birbirimizin gözlerine bakarak ne istediğimizi anlıyoruz" diyor. Peki nasıl bir tarzı olacak albümün? Eski grubu Model'in devamı niteliğinde mi olacak? "Model, dört kişinin yaptığı bir müzikti, kimyaydı. Benim de payım vardı. Ondan farklı bir şey yapmayacağım ama tutup da aynısı da yapmayacağım." Albümden birkaç sürprizi de şimdiden söyleyelim. Can Bonomo ve Emre Aydın'ın şarkıları olacak albümde. Stüdyoya Şebnem Ferah da uğrayacak.

Evrencan Gündüz - Organiklik ihtiyacı beni sevdirdi

Son dönemin yükselen isimleri arasında Evrencan Gündüz. Müzikle nefes alıp veren bir müzisyen. Yeni projeleri arasında Anadolu funk türünde parçalar yapmak var. Elektronik değil, canlı enstrümanlarla ama... "Benim beslendiğim yer Jimi Hendrix" diyor. Rock müziğin günümüzde sıkıntıda olduğunun farkında, "Acı çekiyor" deyip sözlerine devam ediyor: "Rock müzik Anadolu müziği ile tekrar birleşmeli. Ama klişelerden kurtularak... Cem Karaca gibi söyleyerek, ona benzemeye çalışarak değil. Ya da Anadolu müziği yapacağım diye bozlak okumanız da gerekmiyor. Ben de araştırıyorum, plaklar alıp dinliyorum." Son olarak kendisine yönelik sevginin kaynağını soruyorum. Kısa ama anlamlı bir yanıt veriyor: "Organiklik ihtiyacı beni sevdirdi. Orası boştu, orayı doldurdum."