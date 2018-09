Sakızdan ayakkabı pet şişeden forma

Yapılan araştırmalar ortada, rakamlar ürkütücü! Her yıl milyonlarca atık çöpe gidiyor. Yılda 2.5 milyon plastik şişe çöpe atılıyor. Üstelik bu plastik şişeler 500 yıl dünya üzerinde kalıyor ve ayrışmıyor. Her yıl okyanuslara altı milyar kilogram çöp atılıyor. Doğanın dengesini bozan koşullar yüzünden pek çok canlının soylarının tükenmesi ve iklim değişikliği tehlikesi nedeniyle son yılda geri dönüşüme daha çok önem verilmeye başlandı. Tabii bunda teknolojinin gelişmesinin de önemi büyük... Artık başta moda olmak üzere tüm sektörler geri dönüşümle hayatımıza yeni ürünler kazandırıyor. İşte onlardan bazıları:

Şekerli sakızdan ayakkabı

Bir sakızın doğadan kaybolması 25 yıl sürüyor... Sakız sorununa sokaklarına yılda bin 500 ton sakız atılan Amsterdam'da çok yaratıcı bir çözüm bulundu. Yere atılan sakızlar toplandı, geri dönüştürüldü ve ortaya son moda bir spor ayakkabısı çıktı. Gumshoe adı verilen ayakkabı Türkçe 'sakız ayakkabı' demek. Hollanda hükümeti halkı bilinçlendirmek için kalkıştığı bu işi, ayakkabının tabanına Amsterdam şehir haritasını çizerek tamamladı. Gumshoe dünyanın sakızdan yapılan ilk spor ayakkabısı. Ayakkabı 200 euro. İçeriğinin yüzde 20'si yani taban kısmı tamamen sakızdan oluşacak şekilde tasarlandı. Amsterdam sokaklarından kazınan bu sakızların iki kilogramı dört çift ayakkabı yapmaya yetiyor. Gumdrop tasarımcısı Anna Bullus sakızın sentetik kauçuktan yapıldığını ve üzerinde yapılan uzun çalışmalar sonucu yeni tür bir kauçuk ortaya çıkardıklarını söylüyor.

15 milyon pet şişe dönüştürüldü

Geri dönüşüm moda kadar beyaz eşya sektörünü de etkiledi. Son dönemde balıkların midesinden çıkan plastik parçacıklarına dikkat çeken Grundig yetkilileri, mikrofiber filtrenin çevreye ve canlılara sağlayacağı faydaya dikkat çekiyor. Grundig, geri dönüşümlü naylon ile naylon bazlı atıkları dönüştürerek dayanıklı malzemeler üretiyor. Bu malzemeler bu ay itibarıyla fırın üretiminde kullanılacak. Grundig, üretiminde geri dönüştürülmüş pet şişeler kullanılan çamaşır makinesi kazanıyla son 1 yılda 15 milyondan fazla pet şişenin geri dönüşümünü sağladı. Geri dönüştürülmüş elektrik süpürgesi ise Avrupa'da 'Yılın Geri Dönüşüm Tüketici Yaşam Tarzı Ürünü Ödülü'ne layık görüldü.

Okyanus plastiklerinden forma

Dünyanın en ünlü futbol kulüplerinden Real Madrid ve Juventus'un yeni formaları okyanus plastikleri kullanılarak üretildi. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid'in yeni sezon öncesi formalarını tanıttığı etkinlikte, tüm formaların okyanuslardan toplanan plastikler ile üretildiği açıklandı. Plastik kirliliğinin tehditi altında olan okyanus mercanlarının rengini sembolize eden pembe şeritler aynı zamanda Adidas ile olan işbirliğinin de işareti. Parley for the Oceans adlı sivil toplum örgütü ile beraber çalışan Adidas, okyanus plastiklerinden üretilen ilk ayakkabıyı 2015 yılında tanıtmıştı. Yüzde 95 oranında plastik olan her ayakkabı 11 adet plastik şişeden yapılıyor. 2016 yılında ise bu ayakkabılar bir milyon adetten fazla satıldı. Şimdi ise Adidas, Real Madrid gibi spor ikonları ile beraber çalışarak okyanustaki plastik kirliliğine daha fazla dikkat çekmeye çalışıyor. Real Madrid'in çevre dostu formaları Marcelo, Gareth Bale, and Karim Benzema gibi yıldız oyuncuların olduğu bir etkinlik ile New York'da tanıtıldı. Etkinlikte aynı zamanda okyanustaki plastiğin nasıl azaltılacağına dair eğitimler de düzenlendi.

Atma yeniden yapalım

Geri dönüşümün modadaki yansımasına en güzel örneklerinden birine H&M markası geçtiğimiz yıl imza atmıştı. Marka, dünya çapında yürüttüğü Close The Loop (Döngüyü Kapat) kampanyası ile eski kıyafetleri dönüştürüp, geri kazandırmak üzere geri alıyor. İyi durumdaki ürünler ikinci el kullanıma sokuluyor, yıpranmış olanlar başka tekstil ürünleri olarak yeniden hayat buluyor.