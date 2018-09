7/24 şehirde yaşam

BUGÜN NELER OLDU

Boğazda balığa çıkmak isteyenler için yarın bol deniz havası vaat eden bir tur düzenlenecek. Eminönü İskelesi'nden saat 08.00'de tekneyle açılacak ve dört saatinizi boğazda geçireceksiniz.Tur sırasında danışmanlar boğazdaki balık türlerini ve hangi oltayla avlanabileceklerini anlatırken, siz de balık ekmeğinizi yiyeceksiniz. Olta malzemeleri ve kullanım teknikleri öğretilirken ikramlar gün boyu sürecek. Yetişkin 150 TL, çocuk 175 TL.Türkiye'nin en yeni festivallerinden Enerji Fest yarın binlerce müzikseveri ODTÜ Mezunlar Derneği Vişnelik Tesisi'ne toplayacak. Disko Partizani şarkısıyla ünlü Shantel ve sahne şovlarıyla meşhur The Madcap festivalde yer alacak ünlü isimlerden. Enerji Fest 15.00'te başlayacak. Bilet 59 TL.İki gün 34 performansChill-Out Festival İstanbul bugün başlıyor. Sarıyer Garden Fiesta'da düzenlenen festival yarın akşama kadar devam edecek. Abstraxion, El Mundo, Stavroz gibi 34 önemli DJ ve müzisyen iki gün boyunca festivalde sahne alacak. Etkinlik saat 12.00'de başlayacak. İki gün için bilet fiyatı 270 TL.13 Eylül'de başlayan açık hava festivali Milyonfest yarın akşama kadar devam edecek. Üç büyük sahnede farklı türlerde birçok müzisyenin sahne alacağı festival Milyon Beach Kilyos'ta düzenleniyor. Fatma Turgut, Özge Fışkın, Hayko Cepkin festivalde konser verecek isimler arasında. Blur grubunun davulcusu Dave Rowntree (DJ set), ska-metal grubu Russkaja gibi sürpriz isimler de var. Günlük giriş bileti 60 TL.sinemaYeşilçam'ın ustalarıUNIQ Açık Hava Film Festivali kapsamında 18 Eylül Salı günü Kırık Bir Aşk Hikayesi gösterilecek. Kadir İnanır ve Hümeyra'nın başrolleri paylaştığı film 20.45'te Uniq Açıkhava Sahnesi'nde olacak. Bilet 27.50 TL.Dünyanın en çok ilgi gören animasyon çizgi filmlerinden Buz Devri eğlence ve macera dolu etkinlikleriyle Vadistanbul'da tekrar canlanıyor. Çizgi filmin kahramanları Sid ve Scrat'ın da katılacağı festival tadındaki etkinliklerde çocuklar birbirinden renkli atölyelerde vakit geçirecek. Küçükler, Buz Devri labirentinde zorlu parkurlardan geçecek ve Buz Devri'nin kahramanlarıyla oyunlar oynayacak. Buz Devri etkinlikleri yarın sona eriyor. Etkinlik 13.00-20.00 saatleri arasında 4-12 yaş arasındaki tüm çocuklara açık.Kebaba Dair Her Şey atölyesi bugün saat 14.00'te Elite World Europe Hotel'de yapılacak. Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerine odaklanan atölyede şişe kebap saplama, et soslama, çiğ köfte ve içli köfte yapmayı öğreneceksiniz. Atölye sonunda şefler size sertifikanızı da teslim edecek. Bilet 59 TL.Eataly Şef Gibi-Balık atölyesinde lezzetli balık pişirme teknikleri öğretilecek. Atölyede kabak ve taze baharat yatağında ��ipura, ızgara ahtapot ve ananaslı çıtır sebze salatası yapımlarını göreceksiniz. Atölye 20 Eylül Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak. Bilet 225 TL.Tiyatronun büyük ustalarından Haldun Dormen Kibarlık Budalası adlı oyunuyla tekrar seyirci karşısında. 17. Yüzyıl Fransası'nda yaşayan cahil ama zengin bir adamı konu alan oyun Moliere'in ölümsüz eserlerinden biri. Oyun bu akşam 20.30'da Kadıköy Halk Eğitim Merkezi 'nde sahnelenecek. Biletler Biletix'te.Birkan Uz'un yönettiği tiyatro oyunu Pencere 17 Eylül'de ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde sahnelenecek. Üç yıl sonra yolları kesişen Tom ve Kyra'nın hayat hikayesini ele alan oyun 20.30'da başlayacak. Bilet 78.50 TL.Zeynep Akgün'ün üçüncü kişisel sergisi Neredeyse, Galeri 77'nin Karaköy'deki yeni mekanında açıldı. Sergide sanatçı, kendilerine tanımlanan alanda yaşamanın zoraki kabullenişinden neredeyse çıkıp kurtulacak kadınların hikayelerini resmediyor. Akgün'ün eserlerini 4 Kasım'a kadar görebilirsiniz.Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi, Murat Germen'i Fotoğrafın Türlü Halleri-Murat Germen: Kesit Retrospektif sergisiyle ağırlıyor. Sanatında aşırı kentleşmenin etkileri ve insanın doğada neden olduğu tahribat temalarına odaklanan Germen'in 52 eserini 31 Mart'a kadar Sakıp Sabancı Kent Müzesi'nin Dilek Sabancı Sanat Galerisi'nde ziyaret edebilirsiniz. Sergi alanı, pazartesi dışında her gün 08.30-17.30 arası açık.Denizbank Açıkhava Konserleri müzikseverlerle buluşmaya devam ediyor. 19 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde Sertab Erener rüzgarı esecek. Sertab'ın Müzikali ile sanatseverler unutulmaz anlar yaşayacak. Edip Akbayram da 21 Eylül'de sevenleriyle bir araya gelecek. Konserler saat 21.00'de başlayacak. Biletler Biletix'te.Melek? Mosso 21 Eylül Cuma akşamı Dorock XL Beşiktaş'ta konser verecek. Dorock XL'in yeni açılan şubesine özel sınırlı sayıdaki '1 bilet alana 1 bilet bedava' kampanyasından faydalanabilirsiniz. Şarkıcı 22.30'da sahneye çıkacak. Bilet 40 TL.Babylon'un yeni sezonu bugün başlıyor. Açılış etkinliği bomontiada Avlu'da saat 18.00'de Radyo Babylon DJ set ile başlayacak ve ücretsiz gerçekleşecek. Babylon ve bomontiada Avlu'da March Live, Akın Sevgör, Rain Lab (İdil Meşe&Da Poet), Kerem Akdağ ve Nusaibin sahne alacak.İspanyol şarkıcı Buika, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 7. Uluslararası Klarnet Festivali kapsamında yarın akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alacak. Şarkıcı sahneye saat 21.00'de çıkacak. Bilet 105 TL.