Büyük pop buluşması

Ülkemizde caz, rock ve klasik müzik festivalleri sıklıkla düzenlense de iş pop müziğe gelince etkinlikler konserlerle sınırlı kalır. Pop müziğin ustaları ile genç yeteneklerini, birbirlerinin konserlerine konuk olmadıkları sürece, bir arada izlemek çok da mümkün değildir.
18-23 Eylül tarihleri arasında Zorlu PSM mekanlarında gerçekleşecek Fizy İstanbul Müzik Haftası
, bu açıdan müzikseverlere bir ilki yaşatmaya hazırlanıyor. Türkiye'nin ilk popüler kültür festivalinde Kenan Doğulu
, MFÖ, Bülent Ortaçgil
de konser verecek, Edis, Simge, Ece Seçkin
ve Kalben de... Üstelik sadece bu isimlerle de sınırlı kalmayacak. Katılımcılar, tek bileklikle 30'a yakın konseri izleyebilecek. Hafta boyunca paneller, söyleşiler, imza günleri de gerçekleşecek.
Müzik haftasının arkasındaki isimlerden, Atlantis Yapım'ın sahibi Erdal Bozkuş'un hayali bu buluşmayı, ileride yurtdışında düzenlenen MIDEM, Popkomm gibi müzik sektörünü bir araya getiren ve tüm şehre yayılan bir fuar haline getirmek.
Popüler kültürün sesini duyuracağı bir platformun bugüne kadar bulunmadığını anlatan Bozkuş, "Sektör kendi içinde bir araya gelemiyordu. Amacımız sektör profesyonellerini, sanatçıları ve dinleyicileri buluşturmak. Sanatçı gelsin, albümünü nasıl hazırladığını anlatsın. Telif hakları açık oturumlarda tartışılsın. Herkes derdini anlatacak muhatap bulsun."
Bozkuş, programdaki grupları ve müzisyenleri de özenle belirlediklerini söylüyor: "Sevilen, değer verilen isimleri seçmeye özen gösterdik. Etkinlik, genç müzisyenlere rüştünü ispat etme fırsatı tanıyacak. Usta isimlerle aynı sahneye çıkacaklar."
Zorlu PSM Genel Müdürü Murat Abbas ise hafta boyunca hem sektör adına hem de müzik dinleyicileri adına keyifli ve bilgilendirici içerikte buluşmaların gerçekleşeceğine dikkat çekti.
Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu
da etkinliğin İstanbul'un sembolü olarak gelecek yıllarda da büyüyerek sürmesini hedeflediklerini anlattı. Terzioğlu "Toplumun, evrensel dil olarak kabul edilen müzikle daha fazla yakınlaşacağı önemli bir etkinliği ilk kez deneyimleyeceğiz" dedi. ECE SEÇKİN:
"Türkiye'deki pop kültürünün içinde birisi olarak, o sahnede kendimi yansıtabileceğim için çok mutluyum. Bol Afrika ritimli ve danslı bir şov hazırlıyoruz." BARAN BAYRAKTAR:
"Böyle güzel sahnelerde, bu kadar önemli isimlerle sahne almak her zaman mümkün olmuyor. Umarım herkese büyük sahnede neler yapabileceğimi gösterebilirim." SİMGE:
"Dinleyicilerimle buluşup şarkılarımı birlikte söyleyecek olmanın heyecanı içindeyim. Müziği böylesine içten kucaklayabilen organizasyonların çoğalmasını diliyorum." SİA'NIN YAMAN ÇELİŞKİSİ
Şöhreti, canavar olarak tanımlayan şarkıcısöz yazarı Sia, yüzünü dev peruğunun altına gizlerken 15 yaşındaki Maddie Ziegler'i spot ışıklarının altına sürmeye devam ediyor. Pop müzik
te pek de rastlanmayan bir kariyere sahip Sia. Beyonce'den Rihanna
'ya birçok ünlü isim için 100'ün üzerinde şarkı yazan yıldız, aynı zamanda şarkıcı olarak da popülerliğin zirvesine ulaştı. Ama şöhretle arası hiçbir zaman iyi olmadı. DJ David Guetta'yla birlikte yaptığı Titanium'la dünya çapında tanındıktan sonra, yüzünü de kapatacak şekilde dev bir peruk takmaya başladı. Bir yandan da alkol ve ilaç bağımlılığı ile mücadele ediyordu.
İşte tam da bu dönemde Sia hayranları belki de adını ilk kez duydukları bir dansçı ile tanıştı. Maddie Ziegler... Sia'nın hit şarkısı Chandelier'nin klibinde dans ederken sadece sergilediği figürlerle değil, yüz mimikleri ile de kalpleri fethetti. Klip 1.7 milyar kez izlendi. İkilinin işbirliği kliple de sınırlı kalmadı. Sia, Maddie'yi adeta kendisinin küçük versiyonuna, avatarına dönüştürdü. Kafasına benzer bir peruk taktı ve onu sahneye sürdü. Yetenekli dansçı, şarkıcının altı video klibinde oynadı, dünya turnesine katıldı ve TV performanslarında da yanındaydı.
Şöhretten nefret eden şarkıcı, gencecik bir kızı tam da şöhretin kucağına bırakmıştı. Kendisi karanlıktayken Maddie'nin üzerine dönen spot ışıklarının sayısı çoğalıyordu.
Geçen Aralık ayında Guardin'da çıkan bir yazı tam da bu konuyu gündeme getirip Sia'ya şu soruyu yöneltti: "Eğer şöhret zarar veriyorsa, bir çocuğun üzerine yıkmak neden?" Sia'nın yanıtı gecikmedi: "Bu, benim de kendime sıklıkla sorduğum bir soru. Maddie'yi her hafta kontrol edip, bunu isteyip istemediğini soruyorum. Ve bitmesini istediği anda biteceğinden emin olmasını sağlıyorum..."
Sia geçen pazartesi günü sekiz yıldır ayık olduğunu bir Twitter mesajıyla sevenlerine duyurdu. 30 Eylül'de 16 yaşına basacak olan Maddie ise Sia'nın Diplo ve Labrinth ile birlikte oluşturduğu LSD adlı süper grubun ilk single'ı Thunderclouds'un klibinde yine küçük Sia olarak karşımıza çıktı.
Bakalım ikilinin işbirliği nasıl ilerleyecek? Maddie, 42 yaşındaki Sia'nın yıllardır mücadele ettiği şöhret canavarına karşı güçlü kalmayı başarabilecek mi?