Genç tasarımcılara yatırım yapma zamanı

Türkiye, bu hafta bir kez daha tüm dünyaya moda dünyasında küresel bir oyuncu olduğunu gösterdi. 11-14 Eylül tarihleri arasında 12'ncisi düzenlenen moda haftasında birçok Türk tasarımcı koleksiyonlarıyla kendilerinden ve moda serüvenlerinden bahsetme olanağı yakaladı.Her yıl kalabalıktan yaşanan kaosun aksine bu sezon etkinliğin düzeni ve işleyiş sistemi dört dörtlüktü. Etkinlik alanı Zorlu Center PSM'de ağırlıklı olarak sektörle ilgili isimler vardı.Daha da önemlisi New York Moda Haftası ile tarihleri çakışmış olmasına rağmen İstanbul'da düzenlenen moda haftasına dünyanın dört bir yanından hem medya mensupları hem de satın almacılar akın etti. Bu sezon Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul'u takip eden yabancı basın mensupları arasında Elle Men China, Forbes USA, Achtung Magazine, Vogue Italia, Collezioni Italia, Icon, global influencer'lar Debora Rosa, Ilenia Toma, Vogue Almanya, Fashion Today, Hunger Magazine, I-D France, Elle Italia gibi yayınlardan isimler bulunuyordu. Defilelerin ardından yabancı medya mensupları gördükleri tasarımlardan ne kadar çok etkilendiklerini anlatıyordu.Vogue dergisinden Alberto Calabrese, "Gerçekten çok başarılı tasarımcılarınız var. Özellikle New Gen defilesinden çok etkilendim, çok iyiydi, el işi detaylar özellikle çok özenliydi. Genç jenerasyon tasarımcılar çok başarılılar, onlara odaklanılmalı, hepsi gelecek vadediyor" diye konuştu.US dergisi fotoğrafçılarından Ed Kavishe ise, "DB Berdan'ın Reebok işbirliğiyle sergilediği koleksiyonu çok genç, taze ve dinamik buldum. Etkinliğin genel anlamda çok güzel bir enerjisi var ama koleksiyon sunumu anlamında daha yaratıcı adımlar her zaman daha ilgi çekici olabilir" diye defile izlenimlerini anlattı.Us and International dergisinden Lee Oliveira daha önce de koleksiyonlarını takip ettiği Mehtap Elaidi defilesi sonrası, "Mehtap Elaidi defilesini çok beğendim, renk patlamaları, güzel kumaşlar, geçen sezondan bu sezona gözle görülür bir ilerleme ve daha modern bir dokunuş var" diyerek izlenimlerini anlattı.Forbes USA adına İstanbul'da bulunan Declan Eytan Echteld, Türk moda sektörünü yakından gözlemlemek için Beymen ve Gizia Gate gibi Türk tasarımcıların en önemli satış noktalarından satın alma sorumluları ile görüşmeler gerçekleştirdi.Tabii ki moda haftalarının esas önemli kısmı tasarımcı ve satın almacıları bir araya getirmektir. Moda haftası süresince etkin olan satın alma platformu The Core yıllardır sayısız işbirliğinin gerçekleşmesini sağlıyor.Her sezon tasarımcılar 300 bin euro'nun üzerinden ürün satışı gerçekleştiriyor. Bu sene de Debenhams, Barney's, Hudson Bay, Saks Fifth Avenue, Bogenie Greider, Lane Crawford ve Joyce gibi dünyanın en prestijli zincir mağazalarının satın alma görevlileri İstanbul'daydı.The Core Istanbul'un küratörü Günei Güner Işık, "Bu yıl The Core'u kurgularken yeni iş birliklerine ortam hazırlamayı amaçladık. İyi bir desen yapan ya da trikotajda iyi olan isimler hem birbirleriyle hem endüstrinin büyük oyuncularıyla hem de satınalmacılarla bu ortamda bir araya gelsin istedik. Moda dünyası artık iş birliklerinden besleniyor. Mesela genç tasarımcılarımızdan Selen Akyüz bir başka tasarımcı, Emre Pakel'in çantalarını taşıdı bu sezon podyuma. Ardından The Core'da yabancı basının ilgisiyle karşılaştılar" diye anlattı yaşadıkları ilgiyi.Ayrıca The Core Istanbul bu defa tasarımcılarla Türk tekstilcileri de bir araya getirdi. Üreticiler modelleri satın alabildi. Her sezon olduğu gibi defileleri Türkiye'nin en ünlü isimleri takip etti. Moda haftasının konukları tabii ki çok konuşuldu. Ancak Raşit Bağzıbağlı'nın defilesine ünlü tasarımcı Kenzo Takada'danın katılması ünlü davetli çıtasını bir hayli yükseltti. Sonuç olarak partileri, etkinlikleri, konferasları ile İstanbul dört günlük bir moda etkinliğine daha ev sahipliği yaptı.DB Berdan defilesi en çok konuşulan defilelerdendi. Defilede aksesuvarlarda hapishanelerdeki mahkumların işlediği boncuk işleme ve muskalar kullanıldı.Tuğçe Özocak'ın kurduğu Third ve Hadid kardeşlerin tasarımlarını giydiği Şebnem Günay'ın defilelerine yoğun ilgi vardı. Erkek tasarımcı Gökhan Yavaş'ın koleksiyon sunumu da ilgi gören etkinliklerden biri oldu.Moda haftasının ana destekçileri arasında bulunan İstanbul Moda Akademisi'nin moda tasarım programından mezun olan 12 öğrencinin koleksiyon tanıttığı New Gen defilesi de sektörden isimlerin büyük ilgisini çekti.İkinci günün en merak edilen defilelerinden biri Moda Tasarımcıları Derneği eski Başkanı Mehtap Elaidi'nin defilesiydi. Binbir Gece Masalları'ndan ve Şehrazat'tan ilham alan koleksiyon büyük beğeni topladı.Futbolcu Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk'un markası St Nian'ın defilesine yine şov ve spor dünyasının ünlüleri akın etti.Üçüncü gün sanatla modayı bir araya getiren Başak Cankeş'in Nişantaşı'ndaki mağaza açılışı ve retrospektif çalışma sunumuyla sona erdi.Dört gün boyunca sadece tasarımcılar değil moda dergileri de arka arkaya davetler verdi. Cemiyet ve iş hayatının en yoğu katılım gösterdiği davet ise Morini'de yapılan Harper's Bazaar daveti oldu.Biletlerin alındığı desk ile ilgili şikayetler yıllardır aynı. Arka arkaya defileleri takip etmek istiyorsanız girişte LCV yaptırdığınız bileti almak için uzun kuyruklar beklemeniz ve ardından da alt kattaki defile alanına gitmeniz ne yazık ki kolay değil. Bileti teslim alana kadar defileleri kaçıranlar hala fazlaydı.Moda haftası tam bir ön sıra savaş alanı. Ön iki sırada sponsorlara ayrılan yerler çoğu zaman tasarımcının elini kolunu bağlıyor. Çoğu defilede ön sıralarda tasarımcının bir bağı olmayan insanlar da oturuyor.Tüm dünyada son dönemde popüler olan 'defilede gördüğünü şimdi alabilirsin' trendi Türkiye'de de son iki sezondur etkin. Özlem Süer 'in koleksiyonunu, isteyenler defilenin hemen ardından Gizia Gate'ten satın alabildi.atv ekranlarının sevilen dizisi Aşk ve Mavi dizisinin başrol oyuncusu Burcu Kıratlı Deniz Berdan ve kızı Begüm Berdan'ın markası DB Berdan'ın defilesi için podyuma çıktı. Kıratlı, "Bu benim ilk podyum deneyimim değildi. Ama podyuma her çıkışımda da aynı yüksek enerjiyi ve heyecanı hissediyorum" dedi. Deniz Berdan'ın tasarım anlayışını çok beğendiğini ve kızıyla kurduğu markayı takip ettiğini söyleyen oyuncu, "İnsanın takip ettiği bir tasarımcı için podyuma çıkması tabii ki daha da büyük bir heyecan. Bu çok enerjik koleksiyondan bir parça taşımak çok eğlenceliydi" diye konuştu.Moda haftasının açılış defilesi deneyimli tasarımcı Özlem Süer'inkiydi. Oyuncu Begüm Kütük ise defilenin en dikkat çeken ismiydi. 8 yıl önce bir kez Yıldırım Mayruk defilesinde yer alan Kütük, o podyum deneyiminden sonra ilk kez podyumdaydı. "Çok heyecanlandım. Podyuma çıkmadan önce kuliste dizlerim titriyordu" diyen Kütük moda haftası öncesi yaklaşık bir hafta boyunca beslenmesine ayrı bir özen göstermiş: "Bir hafta boyunca çok dikkatli ve sağlıklı beslendim. Cilt bakımı yaptırdım. Büyüleyici bir atmosferdi. Podyuma çıktığım an o ışıl ışıl ve aydınlık atmosfer beni çok etkiledi."Moda haftasının ülke tanıtımı için çok önemli olduğunu söyleyen Kütük, "Moda haftamız, tasarım alanında uluslarası platformda en kapsamlı ve güncel etkinlik olduğu için ülkemizi ve tasarımcılarımızı tanıtmakta önemli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.