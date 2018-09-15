Haberler Cumartesi Sabah Haberleri Genç tasarımcılara yatırım yapma zamanı

Genç tasarımcılara yatırım yapma zamanı Dört günlük bir moda serüveninin sonuna geldik. Defile ve davetlerle geçen dört gün hepimizin akıllarına kazındı. Ancak daha da önemlisi yabancı satın almacıların ve medya mensuplarının gösterdiği ilgiydi. Her biri genç tasarımcılarımızın performansından övgüyle bahsediyor