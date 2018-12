15 yıldır koşturuyorum

BUGÜN NELER OLDU

Bir ay içinde arka arkaya iki single çıkardı. Biri sözleri Ingilizce olan I Don't Wanna Fall Down, digeri ise 6. Cadde adı altında yayınladıgı Sen de Beni Hatırla. 6. Cadde, aslında Aydın'ın 1999'da kurdugu ilk grubunun adı. Hatta grup 2003'te katıldıgı müzik yarısmasında birinci olmus, her sey de bu birincilikle baslamıstı. Aradan 15 yıl geçti, Aydın Türkiye'nin en sevilen müzisyenlerinden biri oldu. Hem geçen günleri konusmak, hem de gelecege yönelik projelerini dinlemek için bir araya geldik.- 15 yıldır kosturuyorum, üzerimde çok baskı var. Altıncı Cadde'de de noktasına, virgülüne kadar olaya dahilim ama bu sorumlulugu ve yükü paylasıyoruz. Grubun sadece bir elemanıyım.- Sevdigim isi yapabildigim için kendimi sanslı hissediyorum. Çok az insan buna fırsat bulabiliyor. Ama benden götürdükleri de olmustur mutlaka. Çünkü çok stresli bir is. Attıgınız her adımın düzgün olması gerekiyor. 50 kez çaldıgınız bir konser mekanında bile o aksamın nasıl geçecegi tamamen size baglı, bu da omuzlarınızda bir yük. Insanlar zamanlarından ayırıp sizi dinlemeye geliyor, bu çok kıymetli bir sey. Hiç gitar çalmadıgım dönemler oldu. Türkiye'deki herkesin aynı seyleri dinledigine iliskin bir fikre kaptırmıstım kendimi. Sonra böyle olmadıgını gördüm.- Gitarınızı alıp, 20-30 kisi toplanıp bir yere gidip, çalmak, dönmek çok zevkli ama çok zor. Geçen yıl Avustralya'ya gittik, iki konser verdik. 50 yasımdan sonra müzikle ilgili bir sey yapmak istiyorsam en azından Avustralya'ya gidebilecegimi sanmıyorum. 26 yasımdaki enerjimle, su anki enerjim aynı degil. 38 yasımdayım, bunu hissediyorum. Müzigin prodüksiyon, kesif tarafını da seviyorum.- Tembel insanlarla sözlesme yapmak istemiyorum.- Çalısmak. Tabii çok yeteneksiz birinin de çok çalısmasına gerek yok.- Çok. Hâlâ da çalısıyorum.- Destekliyor. Biliyorsunuz, bütün müzik videolarımın sanat yönetmenligini yapıyor. Müzigime dahil olmak istedigi her asamada elinden gelenin en iyisini yapıyor. Iç mimar aynı zamanda. Ama ben ona meslegi ile ilgili o kadar yardımcı olamıyorum.- Evlilik çok güzelmis. Dogru insanla hayatı paylasmak denir ya, belki çok klise bir cümle ama hakikaten öyleymis.- Bire bir aynı zevklerimiz yok. Mesela Eda müzikte daha caza yakın, bossa nova, Latin tarzları tercih eder. Ben hiçbirinden anlamam. Diger sanat dallarına ve ise bakıs açımız da farklı. Ama karsılıklı birbirimizi dinlemeyi çok iyi biliyoruz. Hatta o benden daha iyi biliyor. Benim "Neden böyle düsündü, niye böyle söyledi?" diye önce bir tereddüt ettigim oluyor. Sonuç olarak orta yolu bulma niyeti, dogru yönlendirme önemli.- Çocukları çok seviyoruz. Ama insanın kendi çocugunun olmasını istemesinin biyolojik, içgüdüsel olarak zamanı var sanırım. Tecrübesine güvendigim arkadaslarım böyle diyor. "O his geldi mi zaten engelleyemiyorsun" diyorlar.- Orada acayip büyük bir zenginlik var. Geçen hafta oturdum Neşet Ertaş'ın kullandığı akort dizilimine, kabaca nota dizilimine baktım. Acayip enteresan bir durum var orada. Benzeri yok. Makamın biraz daha sofistike hali. Zaten o yüzden türkü çalmaya başladığı anda ona ait olduğunu biliyorsunuz. Ama her şey Anadolu'ya inmekten ibaret değil. Bugün tırnak içinde en şehirli müziği yapan grupların konserleri Trabzon'da, Adana'da ve Kastamonu'da da büyük ilgi görüyor.