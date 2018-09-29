7/24 şehirde yaşam

Bale
Don Kişot sahnede
Süreyya Operası 12. sanat yılında perdelerini açtı. Yeni sezon, İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin açılış konseri ile dün başladı. Don Kişot
bale gösterisi ise 4 Ekim, saat 20.00'de sahnelenecek. Miguel de Cervantes'in aynı adlı ölümsüz romanından uyarlanan ve balenin mimarı Marius Petipa'nın koreograflığını yaptığı gösteri iki perdeden oluşuyor. Biletler biletiva.com'da. Festival
Kahve aşkı
Dream ?Sales Machine tarafından düzenlenen Ankara Coffee Festival başladı. Etkinlik yarın akşama kadar Bilkent Station'da devam edecek. Üçüncü nesil kahve akımının önde gelen markaları ve lezzetlerini bir araya getiren festivalde usta baristalar hünerlerini gösterecek. Sergi
50 yılın izleri bu sergide
Ressam Mustafa Ayaz'ın sanat hayatının 50 yıllık izini süren sergi, 3 Kasım'a kadar Levent İş Sanat Kibele Galerisi'nde ziyarete açık olacak. Ayaz sanatı aşk, yaşama sevinci ve geleceğe yönelik istekleri plastik değerlere dönüştürmek olarak tanımlıyor. Sergiyi hafta içi 07.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz. ?Söyleşi
Yaşam koçu köpekler
Her hafta ilgi çekici konu ve uzman konukları ziyaretçileriyle buluşturan Yaşam Akademisi, Akbatı AVM'deki söyleşilerine devam ediyor. Ekim ayının ilk konuğu köpekleri ile katılımcılara liderlik bazında danışmanlık veren Nihan Seçal. 4 Ekim Hayvan Hakları Koruma Günü'nde gerçekleşecek Koç Köpekler ve Dengede Yaşam başlıklı söyleşide Seçal, köpekler aracılığıyla liderliği, sakinliği, kriz yönetim becerilerini, empati kurmayı anlatacak. 14.00'te başlayacak söyleşi sonrasında rehber köpekler Tekila ve Noah ile bir araya gelerek rehberlik deneyimi yaşayabilirsiniz. Tiyatro
Kız kardeşlerin çekişmesi
İki kız kardeşin hesaplaşmasını ve birbirleri arasındaki rekabeti ele alan tiyatro oyunu Evli ve Bekar 1 Ekim'de Beyoğlu Asmalı Bahçe'de sahnelenecek. Cem Kenar'ın yönettiği, Seza Yeğin ve Mine Duman'ın oynadığı Evli ve Bekar 20.30'da başlayacak. Tam bilet 45 TL, öğrenci ise 25 TL. ?Konser
İlk performans Matrixxman'den
Zorlu PSM Studio'da Jeton Records işbirliği ile gerçekleşen gecelerin yeni sezondaki ilk konuğu Matrixxman olacak. DJ, 03.00'te setin başına geçecek. Öncesinde ise Havantepe ve Jeton Records'un kurucusu Ferhat Albayrak
'ın performansları var. Bilet 60 TL. Sevilen sanatçı sevilen şarkılarıyla
Vadistanbul Açıkhava Konserleri kapsamında bugün saat 22.00'de Teoman sahnede olacak. Rock müziğinin başarılı temsilcisi Teoman, Vadistanbul'un açık hava konser alanında geçmişten bugüne en sevilen şarkılarını seslendirecek. Bilet 66 TL.