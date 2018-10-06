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İşe gitme anne Çalışan anneler “İşe gitme anne” cümlesini sıkça duyuyor. Bu onları üzse de uzmanlar annenin iş yaşamından kopmasının doğru olmadığını söyleyerek uyarıyor: “Evden kaçar gibi çıkmayın, çocuğunuzla konuşun, onu dinleyin”