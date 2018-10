Tasarımın yerlisi pek havalı

BUGÜN NELER OLDU

Şu sıra yeni trend yerli kıyafetler giyinmek. Pek çok kişi sosyal medya hesaplarında kullandıkları yerli tasarımcıları etiketliyor. Hatta sadece modada değil gastronomide de 'yerli malı, yurdun malı' salgını devam ediyor. Kinoa 'out', siyez bulguru 'in' anlayacağınız. Hem dünyaca ünlü modacıları bile yerli tasarımcılarımız giydiriyor. O halde biz niye geri kalacağız ki! Hem bu tasarımlar şahane. Moda editörü arkadaşım İdil Demirel ile birlikte çıktık sokaklara, mağazaları tek tek dolaştık. Bu arada birçok Türk tasarımcının ürünlerini bir araya getiren Gizia Gate'i ve kısa süre içinde kapılarını açmaya hazırlanan Open House'u listenin en başına yazmak lazım... Bu iki büyük oluşum dışında bakın Nişantaşı-Karaköy hattında nelerle karşılaştık... İsterseniz yerli tasarımlar hangi butiklerde satılıyor bir göz atalım.Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi üzerindeki 2wins mağazası oyuncaklı tasarımlarıyla dikkat çekiyor. İsmini ikiz kardeşler Duygu ve Hande'den alan mağazanın Dubai, Kuveyt, Katar'da şubeleri var. Milano'da ise showroom'ları bulunuyor. Mağazada ikiz kardeşlerin tasarımları dışında Secdus markası imzalı tabaklar da satılıyor. Her gün 10.00-20.00 arası açık 2wins'te kıyafetlerin fiyatları 700 TL ile 2 bin TL arasında değişiyor. Mağazanın arka tarafındaki odada ise indirim bölümü var. Burada satılan kıyafetlerden her bedende sadece üç tane üretiliyor. Bu yüzden pişti olma şansınız çok az. Abdi İpekçi Caddesi No : 38 Nişantaşı Ahmet Fetgari Sokak 'taki mağazanın logosunda 62 rakamları Kanji alfabesinde 'alışveriş' anlamına gelen Japonca harflerle yazılı. İçeri adım atar atmaz sadece satışı yapılan ürünler değil dükkanın tasarımı da dikkat çekiyor. Buradaki ürünleri online olarak da satın alabiliyorsunuz. Madonna'nın da tercih ettiği Dilara Fındıkoğlu'nun tasarımlarını yalnızca burada bulabilirsiniz. Hande Yener dahil pek çok sanatçı bunun için Shopi Go No: 62'ye geliyor. Butikte ayrıca Les Benjamin, Aslı Filinta gibi tasarımcıların da ürünleri yer alıyor. Ahmet Fetgari Sokak No: 62 NişantaşıBaşak Dizer Tatlıtuğ ve Deniz Marşan tarafından kurulan Room&Rumors alt kattaki kafesiyle de çok konuşulmuştu. Kafe önümüzdeki hafta itibariyle açılacak. Mağazanın içinde ikilinin kendi tasarımları dışında Meltem Özbek Hakan Yıldırım , Raissa&Vanessa gibi tasarımcıların ürünlerini de bulabilirsiniz. Tabii hepsi ay sonu gerçekleşecek garage sale'dan (indirimli satış) sonra... Valikonağı Caddesi No:6/A NişantaşıAdından da anlaşıldığı üzere sadece erkeklere özel bir mağaza Bey Karaköy. Yerli ve yabancı tasarımcılara ait eşyalar satılıyor. Kıyafet dışında defter, cüzdan, ayakkabı, bilgisayar kılıfları, atkı gibi aksesuvarlar da var. Organik renk renk tişörtleri çok seviliyor. Karaköy Mumhane Caddesi No: 54A Karaköy İstinye Park , Kanyon AVM ve Suadiye'de de mağazaları bulunan Casette yabancı tasarımcıların yanı sıra Sevgi Doğrusöz, Murat Kaynun tasarımlarını da bulabileceğiniz bir dükkan. Ayrıca Farbag markası çantalar da satıyor. Güneş gözlüğü, aksesuvar, takı ve kırtasiye ürünlerinin hepsi birbirinden iddialı. Saat 10.00'da açılan butik 21.00'e kadar hizmet veriyor. Ihlamur Yolu Sokak No: 15-5A Nişantaşı