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Ayakkabı üzerinden kişilik analizi bile yaparsın Tasarım dendiğinde sadece kıyafetler gelmesin aklınıza. Bu hafta Türkiye’nin en iyi genç ayakkabı tasarımcıları ödül aldı