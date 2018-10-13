Ayakkabı üzerinden kişilik analizi bile yaparsın

Ayakkabı deyip de geçmemek lazım... Ayakkabı biz kadınlar için aşk, erkekler için statü sembolü... Kime sorsanız giyim bütçesinin en büyük kısmını ayakkabılara ayırır. Rahat etsin, şık görünsün, hava koşullarından korusun kısaca kendisini layıkıyla taşısın ister. Peki nereden mi çıktı bu ayakkabı güzellemesi? Bu hafta Raffles Istanbul, 3. Uluslararası Ayakkabı Tasarım Yarışması'na ev sahipliği yaptı. İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin (İDMİB) düzenlediği yarışmanın kreatif direktörlüğünü ise Hakan Yıldırım
üstlendi. Jüri üyeleri arasında Gülşen
ve Edis de yer alınca iş daha da heyecanlı bir hal aldı. Biz de yarışmadan hemen önce bu üçlüyle biraz moda biraz da ayakkabı üzerine sohbet etme şansı yakaladık. GÜLŞEN /MÜZİSYEN
STİLİN EN ÖNEMLİ PARÇASI - Heyecanlı bir oylama süreci sonunda en iyi ayakkabı tasarımlarını seçtiniz. Kadın ve erkek kategorilerindeki notlamalarınızı neye göre yaptınız?
- Önümüzde bazı çizimler vardı. Onları ne kadar hayata geçirebildiklerine baktık. Hayal dünyaları ile gerçeğe dönüşmüş durumları arasında ne kadar doğru orantı var ona baktık aslında. Hem görsel hem yaratıcılık anlamında değerlendirdik. Bize heyecan verenlere de en yüksek puanı ben verdim açıkçası. - Nedir sizin için ayakkabının anlamı? iyi bir ayakkabının tarifi sizce nedir?
- Stilin en önemli parçası. Karakter analizi bile yapılır üzerinden. - Bir müzisyen olarak böyle bir yarışmanın jürisi olmak için teklif geldiğinde neler hissettiniz?
- Müzisyen olarak müziğimi yansıtırken görsel dünyasını da içine alan bir kurgu sunabilmek, renkleri, hissi ve fikriyle bir bütünün parçalarını oluşturmanın gücüne inanmak benim doğru bildiğim şey. Bu yapıda düşünebilmenin ve hayal ettiğim şeyleri gerçekleştirme noktasında ise farklılaşma ve ayrışma süreci başlıyor bence. Teklif edildiğinde bilir kişi olmasam da doğru yolda gittiğimi ve vizyonumun başkalarının yolunu etkileyecek bir noktaya geldiğini hissetmenin hazzını yaşadım. HAKAN YILDIRIM /MODA TASARIMCISI
İYİ AYAKKABI HER ŞEYİ KURTARIR
- Üstadını bulmuşken konuya girelim, bir ayakkabıyı nedir başarılı yapan?
- Ayakkabıda hem tasarımının güçlü hem konforlu olması lazım. - "Dost başa düşman ayağa bakar" derler, kadın ve erkekte ayakkabıya dikkat eder misiniz?
- Aslında çok dikkat ederim. Ayakkabınız iyiyse üstüne basic bir parçayla tüm stilinizi oluşturabilirsiniz. Yani iyi ayakkabı her şeyi kurtarır. - Türk tasarımcılarını en çok desteklememiz gereken dönemlerden birindeyiz...
- Türk tasarımcısının ciddi bir çaba içerisinde olduğunu düşünüyorum. Bir tasarımcı akımı var, herkes tasarımcı olmak istiyor. Bunun nasıl devam ettiği, tüketicisi ve tüketiciyle nasıl buluştuğu önemli. Endüstri ile tasarımcı arasında çok ciddi bir bağ olması gerekiyor. - İddialı bir ayakkabı tasarım yarışması, yarışmacıları oylarken kadın ve erkek kategorisinde notlarınızı neye göre verdiniz?
- Adayların üretim aşamasındaki sorunlara çözümler bulmalarına ve bunun için ne kadar çok mücadele ettiklerine baktım. Kişilikleri ve bu işi gelecekte yapıp yapmayacakları da seçimimde etkili oldu. EDİS /MÜZİSYEN
MÜZİK VE MODA HER ZAMAN FLÖRT HALİNDEDİR - Türk tasarımını, Türk tasarımcılarını ve Türk üreticilerini en çok desteklememiz gereken dönemlerden birindeyiz... Nasıl görüyorsunuz Türk modasını bu anlamda?
- Erkek giyimi adına daha çok tasarımcı görmek istiyorum. Çok yetenekli arkadaşlarımız var ama sayıca azlar. Onun dışında Türk moda anlayışı ve camiası dünyada önde gelen bir kulvarda. Ülkemizde eşsiz yetenekler var. - Nedir sizin için ayakkabının anlamı?
- Ayakkabılar insanların, tarih boyunca hem karakteristik özelliğine hem de sosyal statüsüne vurgu yapabilmiş en önemli aksesuvarlarından biri olmuştur. Kendi hayatımda da en çok dikkat ettiğim parça ayakkabıdır. - İyi bir ayakkabının tarifi sizin için nedir?
- Rahat, uyumlu ve göz dolduran. Duruma göre değişiyor beğenilerim. Gereğinden fazla alacalı parçalar sevmiyorum sadece. Benim için rahatlık öncelik. - Gelelim yarışmaya... Siz kadın ve erkek kategorilerindeki notlamalarınızı neye göre yaptınız?
- Ödül alacak kişilerin uluslararası eğitim alacağını ve herkesin aynı şartlarda üretim yapamayacağını göz önünde bulundurarak, uygulamasıyla değil, daha çok düşünce ve hikayesiyle icrada bulunan tasarımcılar benim için ön plandaydı. - Bir müzisyen olarak böyle bir yarışmanın jüri üyesi olmanız için size teklif geldiğinde şaşırdınız mı?
- Hayır şaşırmadım, müzik ve moda birbiriyle flört halindedir.