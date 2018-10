Mickey Mouse’a Türk eli değdi

BUGÜN NELER OLDU

Çocukluk anılarınızı gözlerinizin önüne bir getirin. Eminim 18 Kasım 1928 yılında Disney'in ilk sesli animasyon filmi Steamboat Willie ile hayatımıza giren Mickey'nin bu anılarda yeri vardır. Ve hepimizin hafızasında yer edinen Mickey'nin hayatımıza girmesinin 90'ıncı yıldönümü dünyanın dört bir yanındaki farklı etkinlik ve renkli çalışmalarla kutlanıyor.Bu kutlamalar çerçevesinde birbirinden ünlü marka ve tasarımcı da Mickey temalı koleksiyonlar hazırladı. Kimler yok ki bu işbirlikleri arasında... Marc Jacobs, Dolce&Gabbana, Comme des Garçons, Anya Hindmarch, Coach, Opening Ceremony ve Iceberg gibi ünlü moda markaları... "Bu kadar ünlü ismin arasında bir de Türk moda tasarımcısı olsaymış" dediğinizi duyar gibiyim... Bu isteğiniz de gerçekleşti. Disney Türkiye, çocuktan yetişkine her yaştan çok geniş bir hayran kitlesi bulunan ve dünya çapında bir kültür ikonu kabul edilen Mickey'nin yıldönümü kutlamaları kapsamında Gamze Saraçoğlu ile çok özel bir işbirliğine imza attı. Ve Saraçoğlu Mickey'den aldığı ilhamla Inspired by Mickey adlı özel bir kapsül koleksiyon hazırladı.Kasım ayı itibarıyla hayranlarıyla buluşmaya başlayacak olan bu kutlama koleksiyonu ile dört bir yanınız Mickey ile sarılacak. Penti için spor kıyafetler ve pijamalar tasarlayan tasarımcı Zorlu için tekstil ve ev ürünleri ile Hayat Su için de su şişesi tasarladı.Saraçoğlu, "Dünyaca ünlü ve bu denli eğlenceli bir marka için böyle bir çalışmada yer alabilmek çok gurur verici. Disney yetkilileri benimle iletişime geçtiğinde bu denli büyük bir proje içinde yer alacağımı tahmin etmiştim doğrusu. Teklif resmen geldiği anda çok ama çok heyecanlandım. Sonra da altı aya yayılan bir çalışma süreci içine girdim.Gözümün önünde pijamalarınız üzerinizde, yatağınıza uzandığınız, yastığa gömülmeden önce kitabınızı okurken bir yandan da suyunuzu yudumladığınız bir sahne vardı. Küçük bir dünya kurdum Mickey'den ilham alarak. Ve bu tasarımların her yaştan insan tarafından rahatlıkla kullanılabilir olmasına özellikle özen gösterdim. Kutlama teması içinde yıldızlar, kırmızı renkler, parlak baskılara çok yer verdik" dedi.