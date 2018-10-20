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Türk hazırgiyimciler milli parayla atak yaptı

Cumhurbaşkanı ’ın ticarette milli para kullanılması yönündeki çağrısı doğrultusunda adım atan Türk hazırgiyimciler içlerinde ve ’ın da bulunduğu yabancı markalarla buluştu

İDİL DEMİREL
İDİL DEMİREL Cumartesi Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 20.10.2018
Türk hazırgiyimciler milli parayla atak yaptı
Türk hazırgiyim sektörü dünyanın dört bir yanındaki pazarlarda etkinliğini her geçen gün daha da artırıyor. Bunun son örneğiyse hafta sonu gerçekleşti. Cumhurbaşkanı 'ın bir süredir ticarette milli para kullanılması yönündeki çağrıları üzerine İHKİB İç Giyim Markaları Kümesi'nde yer alan firmalar geçtiğimiz hafta sonu , Gürcistan, Ukrayna, Litvanya ve 'dan 65 şirket ve 95 alıcıyı ağırladı. 750'den fazla ikili iş görüşmesi yapıldı.
Böylece toplam büyüklüğü 3.5 milyar dolar olan Rusya iç çamaşır pazarının yarısını elinde bulunduran şirketlerin katıldığı alım heyetiyle yapılan ikili iş görüşmeleri sonucunda toplam 510 perakende mağazaya ve 30'un üzerinde toptancıya ulaşılmış oldu. Yaklaşık 6.5 milyon ruble yani 560 bin TL sipariş alındı.
Türk firmaların üretimleri beğeni topladı. Daha çok kadın giyim ürünleri sipariş edildi. Pamuklu ev giyim ve yatak kıyafetlerinin yanı sıra gecelik, sabahlık türü saten ürün grupları da alıcılar tarafından beğenildi.
İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, "İki ülke arasında ulusal parayla ticareti yıllardır talep ettik ancak çeşitli nedenlerle bir türlü uygulamaya geçiremedik. Cumhurbaşkanımızın milli para ile ticaret çağrısı doğrultusunda şimdi bir önemli adım daha attık ve komşumuz Rusya'ya ruble ile dönemini iç giyimle başlattık. 2017'de toplam 685 milyon dolarlık iç giyim ihracatımızın 10 milyon dolarlık bölümünü Rusya'ya gerçekleştirdik" diye konuştu. Türkiye'den Rusya'ya 2018'in dokuz ayında 205 milyon doların üzerinde hazırgiyim ihracatı gerçekleştirildi. Rusya'ya hazırgiyim ihracatı 2017 yılında 196 milyon dolardı. 2017 yılında, 2016'ya göre yüzde 60 artış yakalandı.
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Türk hazırgiyimciler milli parayla atak yaptı
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