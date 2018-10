Yeni yılda neon renkli yemeklere ve ekşiye alışmalıyız!

BUGÜN NELER OLDU

2019 yemek trendlerine dair raporlar açıklanmaya başlandı. Çok renkli ve gastronomi açısından değişik bir yıl olacak gibi. İsraf konusu hâlâ ilk madde, israfa karşıyız. Bu arada ne mutlu ki artık şekere de karşıyız. Ekşiye alışmaya başlamalıyız. Kimçi, turşu, fermante yemekler yeni yıl ın gözdeleri. Bir de çay barlarına dikkat etmeli. Zira kokteyllerde bile havalı olanlar içinde çay barındıranlar. O halde 2019 yeme-içme trendlerinde neler var göz atalım!Bu yıl modada neon renklerin yılı! Peki modaya sıçrar da yemeklere sıçramaz mı! Fuşyalar, turkuvazlar, fosforlu sarılar... Biraz gıda boyaları kullanıyor olabiliriz! Ama onlar da organik olanlardan.... Jöleler, kekler ve yemekler 2019'da neon renklerde olacak ve parıl parıl parlayacak. Artık yemeye kıyabilirseniz...Sağlıklı yaşam, besin değerleri gibi lar kapıda! konular önem kazandıkça şef kavramımız da değişmeye başlıyor. Artık diyetisyenler ve beslenme uzmanları da 'şef' kimlikleriyle karşımıza çıkmaya başlıyor. Ünlü şefler diyetisyenlerle ortak çalışmalar yapmaya başlıyor. En iyi restoranlar da sağlıklı ve fit menüleriyle her zamankinden daha çok dikkat çekecek gibi görünüyor. ABD'de zincir restoranlar birçok eyalette yemeğin kalorisini menülerine yazmak zorunda. Bu trend de tüm dünyaya yayılmaya başladı. Obezitenin önüne geçmek için alınan önlemler yemek trendlerini de yakından ilgilendiriyor.Son 10 yılın tadı acıydı. Bitter çikolata hatta acı tada sahip Brüksel lahanası, kahve ve brokoli gibi tatların yükselişi vardı. Bu yıl acı tahtını ekşiye kaptırıyor. Ağız buruşturan ekşiler 2019'un en iddialı lezzetleri. Kore, Filipin ve Fars mutfağındaki ekşi lezzetleri menülerde ve sofralarda daha çok görmeye hazırlıklı olun. Mayalanmış kırmızıbiber ve sebzelerden oluşan Çin lahanası kimçi'nin Amerikan yemeklerine karıştığını hayal edin. Ya da kebapla servis edildiğini. Çok uzak değil. Geçen hafta kalamar tavayı Boston'da kimçi sosla yedim. Singapur'da kimçili, aşırı ekşi dondurma satan mekan bile açıldı. Fars mutfağı sunan mekanlar Londra, New York gibi metropollerde açılmaya başlandı.Avustralya'da başladı 'protein için böcek yiyin' trendi. Çikolatalara kadar sıçradı. 2019 yılında menülerde daha çok görmeye başlayacağız. Et fiyatları yükseldikçe şefler de yeni protein kaynakları arayışına girdi. Hem ucuz, hem çok kolay bulunuyor hem de az yağlı olması bakımından tercih edilmesi bekleniyor. Tamam kabul edelim Türkiye'ye gelmesi uzun sürebilir ama böcek yeme alışkanlığı git gide yayılıyor.Yakında tüm dünyadaki süper marketlerde plastik torba yasaklanacak. Çevre dostu dönüşümlü kağıt torbalarla tanışmaya hazırlıklı olun. Üstelik taşıması çok daha havalı."Yüzde 100 sağlıklı et yer misiniz?" desem muhtemelen çoğunuz "Elbette" dersiniz. Peki bu etin laboratuvar ortamında üretildiğini söylesem. Kulağa garip mi geldi. Gelmesin zira 2019 yılı 'annesiz et' yılı. Yani dana hücresinden üretilen laboratuvar ortamında üretilen etlerle tanışacağımız yıl. Durun, hemen masalarda yerini almayacak. Ama yavaş yavaş aşina olacağımız zamanlar kapıda!Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan, Azerbaycan... Orta Asya mutfağına sofranızda yer açın. Bu mutfakların belki de dünyadaki en büyük atağı 2019 yılında olacak. Özbek pilavı, mantısı dışında kebaplar da revaçta olacak. Osmanlı tatları, et ve meyve karışımı yemekler Michelin yıldızlı şeflerin menülerine girerse şaşırmayın. Yeni yılda "Daha çok kebap" diyoruz anlayacağınız. Ama hakkını veren, gerçek kebaplar.Dünyada bir fincan kahveye karşı üç fincan çay tüketildiğini biliyor muydunuz! Kısacası çay trendi yeni değil. Hatta çayevleri de bundan beş yıl önce yükselişe geçmişti. Ama 2019 'çay barları'nın yılı. Üçüncü nesil kahve dükkanlarının yanına çay barlarının açılmasını izleyeceğimiz bir yıl olacak. Farklı demlenme tekniklerinin dışında, faydalarıyla da öne çıkacak çaylar. Bir de çaylı kokteyller atak yapıyor. Kahvenin pabucu dama atılmıyor ama çay içmek çok daha havalı oluyor. O halde şimdi tam da şu anda tavşan kanı bir çay demlesek mi dersiniz!"Ukulele de ne mi?" Hawaii dilinde 'zıplayan kene' demekmiş. Aslında dört telli bir enstrüman. Renk renk satılıyor. Pembesi, yeşili, mavisi var. Çalması oldukça kolay. Hatta YouTube üzerinden bile öğrenebilirsiniz. Elbette yeni değil ukulele trendi. Ama şimdi sosyal medya grupları bile var. Toplaşıp Bozcaada hatta Barcelona'ya bile gidiyorlar. Hep beraber çalıp söylüyorlar. Kimse alınmasın ama çalmak için üstün yetenek gerekmiyor. Eğlenmek, çalıp dans etmek istiyorsanız kaçırmayın bu trendi derim. Üstelik yaş sınırı da yok.Kanyon Avm'de Toi'den aşina olduğumuz şef İsmet Saz yeni bir mekan açtı. Adı The Steeve by İsmet Saz. 'Steeve' Saz'ın ABD'deki takma adıymış meğer. Fiyatlar oldukça makul. Menüde enginar ve ıspanak bandırma tortilla, patates gnocchi, spagetti karides, organik kornişon tavuğu gibi lezzetler var. Yalnız mutfak 22.00'de kapanıyor.Öğlen ya da akşam üstü için ise kesinlikle keşfedilmesi gereken bir yer. Hem İntema Yaşam'ın içinde yer alıyor.