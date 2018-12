2019 yeni trendlerle kapımızda

RENGİMİZ SARI

İlkbahar-yaz aylarından itibaren 2019 yılı içimizi ısıtacak sarı tonlarını moda dünyasına yeniden katıyor. Elbiseler, aksesuvarlar, ceketler... Yani aklınıza gelebilecek her yerde sarı rengi göreceğiz.







BİSİKLETÇİ TAYTI MI?

2019 ilkbahar-yaz koleksiyonlarında en çok gördüğümüz şeylerden biri bisikletçi taytlarıydı. Fendi'den Chanel'e Jaquemus'ten Yeezy'ye kadar farklı tarzlarıyla dikkat çeken tüm markalar koleksiyonlarında bu tarz bir parçaya yer verdiyse dolaplarımızda bu kısa taytlara yer açma vakti geldi demek.







HASIR ÇILGIN ŞAPKALAR

2019'da şapkaların özellikle de hasır ve çılgın şapkaların yükselişine şahit olacağız. Günlük kombinlerinizi dev, hasır ve büyüleyici şapkalarla tamamlayacağınız bir döneme hazır olun.







2000'LER HER DETAYIYLA ARAMIZDA

2000'leri yaşamamış olanlar bile 2019'da tüm moda trendlerine hakim olacak.

Yüksel bel pantalonlar, bandana üstler, parmak arası terlikler, mini mini jean etekler, omuz dekoltesinin her türlüsü, saten elbiseler yeniden hayatımıza giriyor. 2019'da çekilen fotoğraflarla 2000'lerin başında çekilenler arasında stil yönünden pek fark olmayacak.







DR. MARTENS GERİ DÖNDÜ

1990'lara damga vuran Dr. Martens botlar gelecek yılın en popüler giyim öğelerinden biri. Zaten aralarında Hadid kardeşlerin de bulunduğu birçok ünlü isim bir süredir bu markayı ayaklarından çıkarmamaya başladı.







TEVA STİLLİ TERLİKLERE MERHABA

Sokak stilinde göremeye alışık olduğumuz ayakkabı ve terlik markalarının yükselişe geçmesine alıştık. Şimdi de moda arenasında Teva'ların yükseliş vakti. Kopenhag Moda Haftası'nda mankenlerin ayaklarında gördüğümüz Teva tarzı modellerin ardından Prada ve Off White da benzer modelleri piyasaya çıkarmaya hazırlanıyorsa Teva vakti geldi demek.







TRİKO VE TIĞ İŞİ ZİRVEDE

Büyükannenize önümüzdeki sezonlar için hırkalar ördürmeye başlayın derim. Trikolar son bir yıldır yavaş yavaş yükselişte, önümüzdeki bahar sezonundan itibaren buna tığ işleri de ekleniyor.







PULLAR PAYETLER HER YERDE

İpek ya da saten bluzların ya da incecik derilerin üzerine pulların işlendiği zarif ve sofistike tasarımlar göreceğiz yeni sezonda. Daha iddialı tasarımları da görmemiz çok yakın.







DEV CEPLER

Görünmez hayalet cepler yerine olabildiğince "Ben buradayım" diyen cepler moda. Hatta bel çantalarının dev cep şeklinde olanları çok ama çok popüler olacak.





***

IRKÇILIĞA KARŞI KONSEY KURUYOR



Bu haftanın moda dünyasında en çok konuşulan konusu Prada'nın anahtarlıklarıydı. Pradamia isimli iri kırmızı dudaklı siyah tenli figürleri görenler Prada'yı ırkçılıkla suçladı. Markanın 1800'lerde popüler olan siyahi karakterleri örnek alarak bu anahtarlıkları tasarladığını iddia edenler markayı özür dilemeye çağırdı. Bunun ardından İtalyan modaevi konu hakkında özür diledi, anahtarlıkları geri çektiğini ve satılan anahtarlıklardan elde edilen tüm gelirin ırkçılık karşıtı çalışan derneklere bağışlanacağını açıkladı. Ancak bununla da herkesi yeterince ikna edemeyince şirket bünyesinde ırkçılığa karşı çalışan bir danışma konseyi kurduklarını açıkladı.







Modaevlerinin dünyanın dört bir yanında etkili olmasıyla birlikte çıktıkları kültür ve coğrafya dışında da bilmedikleri birçok değer ve kültürel gönderme üzerinde çalışmaları gerekiyor. İngiliz BBC televizyonu Marc Jacobs'ın sarışın mankenleri rastalı, Gucci'nin beyaz tenli mankenleri Sih'lere özgü türbanlar içinde podyuma çıkarmasını hatırlatıp, "Kimse kültürünün para için modaevleri tarafından sömürülmesini istemiyor. Hele kültürel ya da ırksal bir ayrılıkçı tavra kimsenin tahamülü yok. Modaevleri reklam ve pazarlama stratejilerine çalıştıkları kadar ırk ve kültür konusunda da çalışmalar yapmak zorunda ve kendilerine danışmanlar bulmak zorunda" yorumunda bulundu.

***

MODA KAZANI



AZALT VE GERİ DÖNÜŞTÜR







Tüm dünyada moda ve trendleri takip etme algısı bambaşka bir yöne doğru evriliyor. Artık kullan at mantığındaki kıyafetlerden hepimiz yılmış durumdayız. Markalar da bunun yerine yeniden yapılan, geri dönüştürülen ve az malzemeyle üretilmiş tasarımların peşinden gidiyor. Bunun son dönemdeki örneklerinden biri de Timberland markası. Marka bu konudaki çalışmalarıyla tanınan İngiliz tasarımcı Christopher Raeburn'ü kreatif direktör olarak atadı.



ERKEKSİ KOMBİNLER







Erkeksi tasarımların geride kaldığını düşünenler çok yanılıyor. Fendi'nin başını çektiği birçok modaevi bu sezon ve önümüzdeki sezon erkek takım elbiselerinde görmeye alışık olduğumuz detayları koleksiyonlarına taşıdı. Geçitiğimiz gün Fendi tasarımı kıyafetiyle Londra'da görüntülenen Rita Ora da bu stilin takipçisi.



BECKHAM SOYADI YETMEDİ





1990'lara yer aldığı Spice Girls grubuyla damga vurdu. Ardından yeşil sahaların en popüler ismi olan David Beckham ile evlendi. Ve bu popülaritesini bir moda markasına çevirdi. Ancak Victoria Beckham için işler moda arenasında pek de iyi gitmemişe benziyor. 44 yaşındaki Beckham, markasının geçtiğimiz yıl 10.5 milyon sterlin kaybettiği açıklandı. Beckham'ın markası geçtiğimiz yıl da 8.5 milyon sterlin kaybetmişti.

***

HAFTANIN KONUĞU



MİLKA KARAAĞAÇLI'NIN TERCİHLERİ

Bu hafta yeni mağazasının açılışı ve yeni koleksiyonu çok konuşulan Kısmet by Milka markasının kurucusu Milka Karaağaçlı ile sezon trendlerini, moda ve alışveriş alışkanlıklarını konuştuk:

Stilimi üç kelimeyle ifade etmem gerekse sade, minimal ve güncel derdim.

Yeni sezon için ilk Louis Vuitton'dan bir bot ve Louis Vuitton Mykonos yazılı limited edition bir çanta aldım.

Her sezon dolabıma yeni parçalar eklerim, zaten trendleri takip etmek benim işim.

Dolabımda en çok ayakkabı vardır.

Dolabımdaki en eski parça vintage Chanel bir parça.

Asla desenli ve çok renkli kıyafetler giymeyi tercih etmiyorum.

Bu sezon en çok bizim koleksiyonumuzda da yer alan piercing trendini sevdim.

Bu kış kurtarıcı deri pantolon, siyah tişört ve Balenciaga sneaker.