129 yıllık şıklık

Kordonciyan Ailesi, dört kuşaktır smokin dikiyor. Ve Levon Kordonciyan'ın adım attığı bu işi kendisiyle aynı ismi taşıyan küçük torunu Levon Kordonciyan devam ettiriyor. Nesiller boyunca siyasilere, iş adamlarına, cemiyet hayatına ve ünlü isimlere terzilik yapan Kordonciyan ailesinin genç temsilcisi ile yeni kurdukları internet sitesini konuşmak üzere bir araya geldik Geçtiğimiz hafta cuma günü açılan ve Kordonciyan Vitrini ismini taşıyan internet sitesinde bir erkek için aradığınız tüm şık hediyeler mevcut. Hem de Kordonciyan'ın deyimiyle hepsi işin üstatları tarafından ve sınırlı sayıda üretilmiş halde. Kordonciyan'ın dünyanın dört bir yanında çektiği fotoğrafların basılmasıyla hazırlanan ipek mendil koleksiyonu ise görülmeye değer. Yılbaşı üstü alışverişten başladığımız sohbetimiz, tabii ki şöhretelere ve erkekler için stil tüyorlarına kadar ulaştı. İşte size erkekleri 129 yıldır en şık ve en iddialı günleri için hazırlayan bir ailenin veliahtından tüyolar:- Dördüncü kuşağım ben. 2019'da 129'unucu yılımıza giriyoruz. Büyük dedem Levon Kordonciyan, Cumhuriyet'in kurulduğu dönemlerde modanın kalbi olan Sultanhamam'da kalfalık yapıyordu. Sonra kılık kıyafet devrimiyle Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle Paris'e gönderildi. Altı yıl boyunca Fransa'da kaldı. Sonrasında burada kendi atölyesini kuran büyük dedem, Atatürk'ün yanı sıra paşaları ve devlet adamlarını giydirdi.- Daniel Craig Casino Royal filminde, Brad Pitt Soysuzlar Çetesi'nde bizim gönderdiğimiz smokinleri giydi. Daha sonra Oscar törenlerinde Samuel Jackson, Hugh Jackman, Russell Crowe gibi birçok Hollywood yıldızı bizim smokinlerimizi tercih etti. Zaten biliyorsunuz ailemizde ünlü isimler için smokin diken ilk isim ben değilim zaten. Marlon Brando'nun Baba filminde giydiği hepimizin hafızalarına kazınan smokin de bizim elimizden çıktı.- Bizim yanımızdan çıkan ve Hollywood'da çalışanlar var artık. Daha iyi ve daha özel bir iş istendiği zaman bizimle iletişime geçiyorlar. ABD'ye sık sık gidiyorum zaten. Orada tanınıyor, biliniyoruz. Zaten oradaki etkinlikler için sürekli smokinlere ihtiyaç oluyor. Bizim için önemli bir müşteri portföyü Hollywood.- Talep onlardan geldi. Ölçüler geldi bana yurtdışından ve o doğrultuda hazırladım smokini ve Beyaz Saray'a gitti. Bir hafta sonra Obama benim yaptığım şal yaka smokini giydi. Ben kendisine kol düğmelerinden çorabına, ayakkabısına kadar yolladım.Yıllar öncesinden çalışırız Tolga Çevik ile. Televizyon programı için çalışmaya başladık. O zaman yıllarca onu hiç görmeden ölçüleri üzerinden çalışmalar yaptık. Sen Kimsin? filmine kadar böyle devam etti. O filmle tanıştık yüzyüze. Smokinlerimin uğurlu geldiğini söyledi. Murat Yıldırım'ın düğünündeki smokini biz tasarladık. Serdar Ortaç'ın kına gecesinde bordo smokini, Fettah Can'ın düğünü için mavi bir smokin dikmiştim. Ayrıca büyük bir zevkle tiyatro oyunlarına sponsor oluyorum. Çok büyük bir keyif sahnelerde kendi smokin tasarımlarınızı görmek.- Onunla Hokkabaz filminden beri çalışıyoruz. Filmleri ve galalarında bizden giyindi. Cem Yılmaz filmleri için smokin kiralar bizden. Kendisi hep satın almak istedi. Ama ben "Bir kez alırsanız tekrar tekrar gelmezsiniz, bu vesileyle daha çok geliyorsunuz atölyemize" derim mesela. Oğlu Kemal için de smokin diktirdi bize. Sosyal medya hesabında da o anları paylaşmıştı samimi bir notla.- Faruk Süren. Her röportajda hep aynı şeyi söylüyorum. Ama ondan iyi taşıyanı henüz çıkmadı.- Kadınlar da iyi terziliğimizden dolayı bizimle çalışmak istiyor. Tabii ki biz tuvalet değil onlara smokinler, fraklar hazırlıyoruz. Erkek için dikiş yapmak zordur. O yüzden de bir kadına daha rahat kıyafet hazırlar bir erkek terzisi. Sıla'nın konserdeki kıyafetlerinin tamamını şapkasından çorabına hazırladık. Çok da güzel taşıdı. İki kez prova yaptık. Son halini görmeden güvendiği için aldı kıyafetleri. Çok uyumlu ve rahat çalışılan bir sanatçı. Annesi, "O tasarımları bambaşka bir yerde saklıyoruz çok özeller" demişti bana. Gerçekten de çok özel tasarımlar oldu. Ezgi Mola da bir ödül gecesinde benim bir frakımı giydi. Çok beğenmiş tasarımımı. Hatta "Erkek olsam tüm kıyafetlerimi o diksin isterdim" demiş, gurur duydum.- Ne doğru söylediniz. En son model arabayı alıyorlar, en lüks evde oturuyorlar, binlerce dolarlık saatler takıyorlar ancak doğru düzgün bir takım elbiseye, bir smokine para vermek istemiyorlar. Bu düşünce yapısını değiştimeleri gerekiyor.Yeni bir yıla giriyoruz. Heyecan dorukta. Henüz ne hediye alacağınıza karar veremediyseniz Swatch markasının yılbaşı için hazırladığı koleksiyona bir göz atın. Markanın yılbaşı özel saati Shinebright, sınırlı sayıda ve numaralı olarak üretildi. Swarovski taşlarla süslü olan bu saatten tüm dünyada sadece 5 bin 5 adet bulunuyor. Markanın Deep Wonder ismini verdiği koleksiyonunda ise güçlü renkler ve ışıltılar gece karanlığında daha iddialı bir götünüye kavuşmanızı sağlıyorKışın insanın içinden giyinmek özellikle de rengarenk tercihler yapmak gelmiyor. Oysa Cambridge Düşesi Catherine ve Sussex Düşesi Meghane'ın bordo ve lacivert kombinini görünce insanın bir silkelenesi ve kışın da renklere yatırım yapası geliyor.2019 mücevher trendlerini açıklayan Forbes dergisi, 2018 yılında başlayan uğurlu mücevher trendinin daha da popülerleşerek büyüyeceğini açıkladı. Uğur getiren semboller, uğur sayıları, şans, bereket ve koruma getirdiğine inanan her türlü tasarım gelecek yıl inanılmaz popüler olacakYıllarca mücevher sektöründe farklı firmalarda üst düzey yöneticilik ve mücevher konusunda danışmanlık yapan Şebnem Balkan, yeni yıla bir mücevher firmasıyla adım atıyor. Shebo ismini verdiği markasında mine, inci, renkli taş ve pırlantalar kullanan Balkan ile stili ve alışveriş alışkanlıkları üzerine konuştuk:Stil kendine has olma halidir bence. Trendleri sıkı sıkıya takip ederek stil sahibi olmak imkansız. Benim stilim zamansız, zarif ama detaylarda ve aksesuvarlarda çarpıcı.Her çeşit aksesuvara bayılıyorum ve onları farklı kombinlerle yeniden canlandırmak benim için keyifli bir oyun.Küpesiz, kolyesiz olma halini düşünemiyorum. Vintage takılara tutkunum.Max Mara ve Stella Mc- Cartney'nin tarzını seviyorum. Bu sezon ilk çıktığım alışverişte bu iki markadan hayat kurtarıcı birer elbise aldım. Ayrıca Massimo Dutti şifon uzun gündüzden geceye kullanılabilcek elbise ve kar botları satın aldım.Her kadın gibi çanta, ayakkabı dolabımda geniş yer tutuyor. Ayrıca çeşit çeşit beyaz gömlekler, jean ve uzun etekler ve siyah elbiseler dolabımın olmazsa olmazları.Dolabımdaki en eski parçalar annemin ve kayınvalidemin brokar parçaları ve maalesef giyemesem de kürkleri.Asla çok yüksek platformlu ayakkabılar ve çok dar elbiseler giymem.Bu sezon en çok her an her yerde sneaker giyilmesi hoşuma gidiyor.