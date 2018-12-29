Yeni yıla ister saz ister caz dinleyerek girin

BUGÜN NELER OLDU

2019'a girmemize sayılı günler kaldı. Bu yıl yılbaşı pazartesi gününe denk geliyor. Bu da kimileri için bir tatil fırsatı. Çoktan valizlerini toplayıp yola koyulanlar oldu bile. Üstelik bu yıl sadece Kıbrıs değil Afyonkarahisar, Hatay ve Kapadokya'da da iddialı menüler, sahne performansları ve DJ'ler var. Yeni yıla girmek için Kıbrıs'tan sonra en çok tercih edilen yer Kapadokya olmalı. Neredeyse tüm oteller dolu. Hatta eş, dost arayıp "Tanıdık otel var mı, belki bize oda bulur" diyor ama nafile. Bir de Avrupa'ya uçanlar var. En çok da Prag, Berlin, Viyana bu rotada yeterli nakti ve vakti olanların yılbaşı durakları.... Gelelim şehirde kalanlara... Ev davetlerinde sosyalleşenler de var, ocakbaşında efkar dağıtıp dostlarla iki çift laf edenler de. Bu yılbaşında nerede hangi programlar var ve neler trend bir bakalım...Benim kulağıma oldukça iyi geliyor. Bangır bangır müzik yerine lezzetli et ve dost sohbeti çok daha iyi bir fikir gibi duruyor. Üstelik bu yılın en büyük trendi ocakbaşları. Daha geçen haftalarda kaleme aldım yeni açılanları. Bir tanesini atlamışım. Hem de manzaralı ve yeni nesil olanını. Geçen hafta ilk kez keşfetme fırsatı buldum. Bugüne dek Tuğra, Feriye, Nar ve Surplus gibi restoranların kuruculuğunu yapan, Buckingham Sarayı'ndan tutun da Beyaz Saray'a kadar dünyanın pek çok yerinde protokol yemekleri hazırlamış olan Şef Vedat Başaran bu kez protokolden uzak bir konsept, bir ocakbaşı açmış; Tershane. Karaköy'deki Hotel Momento'nun tepesinde, enfes bir manzarası var üstelik. İçerisi alışık olduğumuz ocakbaşlarından farklı. Biraz daha şık. Yılbaşı akşamı için sekiz çeşit soğuk meze, iki çeşit ara sıcak, ana yemek olarak ayva ya da haşhaş kebabı servis ediyor. Fiks menünün fiyatı kişi başı 450 TL. Bu arada geceye özel bir Türkçe müzik listesi oluşturulmuş. Taksim'de doğan, ünü ülke geneline yayılan Adana İl Sınırı artık Nişantaşı'nda. Benim favori ocakbaşılarımdan biri. Yılbaşına özel en keyifli tarafı herhangi bir fiks menü uygulaması olmaması. O zaman gelsin Adana kebaplar... Ne yerseniz onu ödüyorsunuz.Sanatçıların hepsi farklı illere gitmedi elbette. Örneğin Taksim'deki People'da Mehmet Erdem sahne alıyor. Yemekli menünün kişi başı fiyatı 580 TL. Bu yılın sonlarına doğru başladı ve kısa sürede fenomen oldu Nez'in Frankie performansı. Yılbaşında da sahne yine Nez'e emanet. Sevilen yabancı şarkıları Doğu-Batı sentezi ile harmanlıyor. Sahne kadar mekanın menüsü de iddialı. Kaz ciğeri, deniztarağı plancha, trüflü karnabahar çorbası gibi tatlardan oluşuyor. Kişi başı fiyatı bin 450 TL. Bu yılın en iyi çıkışını yakalayan isimlerinden Hande Subaşı ise Akmerkez AVM'nin içindeki Martinez'de sahne alıyor. Kişi başı fiyat 600 TL. UKA Life'ın bir başka mekanı Akasya AVM'deki Louie'de ise saat 22.00'de Gökçe Türk misafirleri eğlendirecek. Louie'deki fiyat ise kişi başı 375 TL.Neden olmasın! Gönlünüz ne çekiyorsa onu yapın. Kimi balık lokantalarında sanatçılar da sahne alacak. Örneğin Yeşilköy'deki Meos. Aqua Florya'da hizmet veren Meos Balık, yılbaşı gecesi Grek müziğinin temsilcilerinden Cefi'yi ağırlıyor. Sekiz çeşit soğuk, dört çeşit ara sıcak mezeden oluşan ve ana yemek olarak levrek ya da çipura sunan mekanda kişi başı fiyat 280 TL. Ataşehir'deki Seaspice son yıllarda keşfettiğim en iyi balıkçı. Dekorasyonu, Watergarden'ın havuzlarına bakan konumu ve yemekleriyle keşfedilmesi gereken yerlerden biri. Yılbaşı gecesi DJ kabininde Burkay Bahadır olacak. Kalamar tava, Rum böreği, karides güveç gibi lezzetlerden oluşan menünün fiyatı 200-300 TL arasında değişiyor. Son günlerde kulaktan kulağa yayılan bir marka oldu Azur. Yeniköy'deki restoranda pek çok tanıdık simaya rastlamak da mümkün. 31 Aralık için çok özel bir menü hazırlamışlar. DJ kabininde David Şaboy var desem bu bile yeter sanırım. Menüde ise ıstakoz, bademli zaho, körpe kalamar, lüfer ızgara ya da dil tava gibi lezzetler yer alıyor. Kişi başı fiyatı 800 TL.Etiler'deki Miyabi yılbaşı için sadece özel roll'ler hazırlamakla kalmamış bir de hediye çeki hazırlamış. 31 Aralık gecesi gerçekleştireceği çekilişle beş kişiyi 2019'da ağırlayacak. Bu arada bu yıl beşinci yılını kutlayan mekanın menüsünde sashimi tabakları, tepenyaki, noodle'lar ve çok daha fazlası var. Ulus, İstinye ve Kandilli de şubeleri olan Ioki ise Nikkei lezzetlerini catering servisiyle eve taşıyor. Kısacası şubelerden birine yemeğe gitmeseniz bile ev davetinizde Perulu Şef Holguer Ponenza'ya ait menüden enfes yemekler tadabilirsiniz.Maslak'ta Hilton Oteli'nin içine açılan Zaxi özellikle plaza insanı için öğlen yemeklerinin önemli bir buluşma noktas ı oldu. 31 Aralık yılbaşı gecesinde Bestem ve Grubu sahne alıyo.r Ardından da set DJ Cem Çatık'a emanet. Beş aşamalı olarak servis edilecek zengin menüde yok yok. Mantarlı ve bıldırcın etli kızarmış brioche, fesleğenli nar sorbe ile devam ediyor. 6-12 yaş arası çocuklar için de pek çok etkinlik olacak mekanda. Sahne önü 470, bar önü masalar ise kişi başı 400T L.Gümüşsuyu'ndaki Topaz'ın yerine açılan Rana'da yılbaşı menüsü soğuk mezelerden lahana dolması, karidesli füme somonla başlıyor kuzu yaprak ciğerle devam ediyo.r Kuzu tandır, dana bonfile ve levrek gibi ana yemek seçeneklerinin de bulunduğu fiks menünün fiyatı 380 TL.Biraz da Anadolu yakasından adreslerle devam edelim. Fransız brasserie ruhunu Caddebostan'a taşıyan Neni Brasserie'nin yılbaşı menüsünde köz patlıcan havyarı, Rum ezmesi, soslu sığır filetosu, kuru incirli Kandıra hindi rulosu gibi lezzetler var. Yemeğe canlı Latin orkestrası eşlik ediyor. Ardından DJ Arda Atagül setin başına geçiyor. İçecek hariç fiyatı kişi başı 325 TL.