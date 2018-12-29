Yeni yıla ister saz ister caz dinleyerek girin

2019'a girmemize sayılı günler kaldı. Bu yıl yılbaşı pazartesi gününe denk geliyor. Bu da kimileri için bir tatil fırsatı. Çoktan valizlerini toplayıp yola koyulanlar oldu bile. Üstelik bu yıl sadece Kıbrıs değil Afyonkarahisar, Hatay ve Kapadokya'da da iddialı menüler, sahne performansları ve DJ'ler var. Yeni yıla girmek için Kıbrıs'tan sonra en çok tercih edilen yer Kapadokya olmalı. Neredeyse tüm oteller dolu. Hatta eş, dost arayıp "Tanıdık otel var mı, belki bize oda bulur" diyor ama nafile. Bir de Avrupa'ya uçanlar var. En çok da Prag, Berlin, Viyana bu rotada yeterli nakti ve vakti olanların yılbaşı durakları.... Gelelim şehirde kalanlara... Ev davetlerinde sosyalleşenler de var, ocakbaşında efkar dağıtıp dostlarla iki çift laf edenler de. Bu yılbaşında nerede hangi programlar var ve neler trend bir bakalım...



