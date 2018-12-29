Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Cumartesi Sabah Haberleri > Yeni yıla ister saz ister caz dinleyerek girin

Yeni yıla ister saz ister caz dinleyerek girin

31 Aralık gecesi için hâlâ program yapmadıysanız yalnız değilsiniz. Süslenmek istemeyenler ocakbaşı muhabbetine eklenebilir. Canlı müzik içinse masalar çoktan dolmaya başladı. Balık, kebap ya da hindi. Yemeğinizi de dilediğinizce seçin diyelim ve herkese iyi yıllar dileyelim. Bakalım İstanbul yeni yıla nasıl girecek...

BURCU ALDİNÇ Cumartesi Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 29.12.2018 11:56
Yeni yıla ister saz ister caz dinleyerek girin

2019'a girmemize sayılı günler kaldı. Bu yıl yılbaşı pazartesi gününe denk geliyor. Bu da kimileri için bir tatil fırsatı. Çoktan valizlerini toplayıp yola koyulanlar oldu bile. Üstelik bu yıl sadece Kıbrıs değil Afyonkarahisar, Hatay ve Kapadokya'da da iddialı menüler, sahne performansları ve DJ'ler var. Yeni yıla girmek için Kıbrıs'tan sonra en çok tercih edilen yer Kapadokya olmalı. Neredeyse tüm oteller dolu. Hatta eş, dost arayıp "Tanıdık otel var mı, belki bize oda bulur" diyor ama nafile. Bir de Avrupa'ya uçanlar var. En çok da Prag, Berlin, Viyana bu rotada yeterli nakti ve vakti olanların yılbaşı durakları.... Gelelim şehirde kalanlara... Ev davetlerinde sosyalleşenler de var, ocakbaşında efkar dağıtıp dostlarla iki çift laf edenler de. Bu yılbaşında nerede hangi programlar var ve neler trend bir bakalım...

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yeni yıla ister saz ister caz dinleyerek girin
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN