7/24 şehirde yaşam

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Büyükşehir Belediyeşi Şehir Tiyatroları'nın 3 Ocak'ta prömiyer yapan Felatun Bey ile Rakım Efendi oyunu bugün saat 15.00'te Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde görülebilir. Selçuk Soğukçay'ın yönettiği, Ahmet Mithad Efendi'nin aynı adlı romanından uyarlanan oyun, Osmanlı'daki Batılılaşma sürecini ironik bir yaklaşımla ele alıyor. İki perdelik oyunda Arda Aydın, Aslı Aybars ve Ayşegül İşsever'in de aralarında olduğu birçok oyuncu yer alıyor. Bilet 27 TL.Mark Haddon'un çok satan romanından uyarlanan Süper İyi Günler oyunu seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Koreografi ve teknolojinin harmanlanarak üç boyutlu animasyonlar eşliğinde tamamı 80 metrekare LED ekranlardan oluşan özel dekorla oynanan ve Tohum Otizm Vakfı işbirliği ile büyük bir farkındalık projesi olarak hayata geçirilen oyun ilk perdesini Mecidiyeköy ArtıSahne'de açacak. Başrollerini Emir Özden ile Ayça Erturan, Korel Cezayirli, Didem İnselel ve Celile Toyon'un paylaştığı oyunun yönetmen koltuğunda Nedim Saban oturuyor. Oyun bugün saat 20.30'da. Biletler Biletix'te.Tiyatro Pera'nın yeni oyunu Herkes Tek Başına Ölür bugün 20.30'da sahnelenecek. Bilet 45 TL.Kerem Alışık'ın başrolü üstelendiği Esaretin Bedeli bugün 20.30'da Zorlu PSM Sahnesi'nde olacak.Manik Atak oyunu bugün saat 20.30'da Mall of İstanbul MOİ Sahne'de oynanacak. Bilet 66 TL.Sevilen sanatçılara ev sahipliği yapan Sanat Performance haftanın yedi günü canlı müziğiyle misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. 90'lar Türkçe Pop Partisi her salı ve her perşembe saat 21.00'de müzikseverler için düzenleniyor. Sanat Karaoke bölümünde ise bireysel veya arkadaş grubunuzla birlikte sevdiğiniz şarkıları seslendirebiliyorsunuz.Yıldız Tilbe 9 Ocak Çarşamba saat 21.00'de Vadistanbul Jolly Joker'de sahne alacak. 11 Ocak'ta ise Merve Özbey saat 22.00'de sevilen şarkılarını seslendirecek. Biletler Biletix'te.Bestem Yuvarlak Quintet yarın saat 14.00'te yeni yılın ilk Morning Jazz Sessions'ında Tamirane Uniq İstanbul sahnesinde olacak. Etkinlik ücretsiz.Sertab Erener 11 Ocak Cuma saat 22.30'da DorockXL Beşiktaş'ta sahne alacak. Bilet 90 TL.Kendine Has Demonation Festivali'nin ikinci gününde, yerli bağımsız müzik sahnesinin heyecan verici isimleri bugün Babylon'da olacak. Tükçe rap sahnesinin yükselen isimlerinden Şam sahne alacak. Kaan Düzarat, Ali Güçlü Şimşek ve Barlas Tan Özemek'in bu yılki yeni sürpriz projesi Lalalar performansının ardından, geçtiğimiz aylarda yayımladıkları son albümleri Karar ile beğeni toplayan Gözyaşı Çetesi gecenin kapanışını yapacak. Biletler Mobilet'te.Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi yetişkin eğitimlerine 12 Usta Yönetmen: Bir Sanat Olarak Sinema başlıklı programla devam ediyor. Türk Sinematek Derneği'nin ilk üyesi Jak Şalom'un anlatımıyla 10 Ocak Perşembe günü başlayacak eğitim, filmleri sinema tarihinin dönüm noktalarından olan Sergey Ayzenştayn, John Ford, Akira Kurosawa gibi farklı ülkelerin temsilcisi 12 yönetmeni konu alacak. Yönetmenlerin başyapıtları karşıtlıklar üzerinden analiz edilecek. Ocak ayında başlayıp marta kadar sürecek program, perşembe günleri 18.30-20.30 saatleri arasında katılımcılarla buluşacak.J. D. Salinger'ın 100. doğum yıl dönümü, 11 Ocak Cuma günü saat 18.30'da Yapı Kredi Kültür Sanat'ta yapılacak bir söyleşiyle kutlanacak. Akademisyen, yazar Erkan Irmak'ın moderatörlüğünü üstleneceği Salinger 100 Yaşında başlıklı söyleşiye, Salinger'ın YKY'deki ilk editörlerinden İshak Reyna, çevirmenleri Sevin Okyay ve Ömer Madra konuşmacı olarak katılacak.Jerome David Salinger ya da J. D. Salinger, 1951 tarihli Gönülçelen romanıyla ve münzevi yaşam tarzıyla tanınan Amerikalı yazar. Ardından Franny ve Zooney, Dokuz Öykü ve Yükseltinin Tavşan Kirişini Kıranlar adlı kitapları yayınlandı.Nişantaşı F Sanat Galeri'de Türk resim sanatının önemli sanatçılarının yapıtları 9 Ocak'tan itibaren sergilenecek. Ressam Halil Akdeniz, Özdemir Altan, Devrim Erbil, Balkan Naci İslimyeli, Hüsamettin Koçan, Tülin Onat, Süleyman Saim Tekcan ve heykeltıraş Meriç Hızal eserleriyle birlikte Temsil başlıklı sergide bir araya geliyor. Sergi 2 Şubat'a kadar görülebilir.İş Sanat Kibele Galerisi, heykeltıraş sanatçısı Maria Kılıçlıoğlu'nun Evrenin Nabzı isimli retrospektif sergisine ev sahipliği yapacak. Sergi 8 Ocak'ta açılıyor.Damla Yalçın'ın solo sergisi Hatırlanamaz Olanın Hafızası 9 Ocak'da KRANK Art Gallery'nin Le Meridien Etiler'deki yeni mekanında açılıyor. Sergide sanatçının çocukluk evinin büyülü kozmozu ile düşsel mekanları bir araya getirerek işlediği kasnakları sergilenecek.Bu hafta sonu Beşiktaş'ı yeniden keşfetmeye ne dersiniz? Bugün atölyeler, konserler ve renkli mekanlarla dolu renkli bir Beşiktaş turuna çıkıyoruz!İtalyan mutfağının sırlarını, geleneksel tatlarını ve en otantik pişirme tekniklerini öğrenmek için İtalyan Gibi Pişir atölyesine katılabilirsiniz. Eataly Mutfak Atöyesi'nin düzenlediği etkinlik bugün 19.00'da başlayacak. Atölye yaklaşık üç saat sürecek ve sonunda sıcacık ikramlar sizleri bekliyor olacak.Yerli alternatif sahnenin sevilen gruplarından Yüzyüzeyken Konuşuruz, bugün IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde sevenleriyle buluşacak. Sandal, Ne Farkeder ve Boş Gemiler şarkılarıyla büyük çıkış yakalayan grup bugün saat 21.00'de şarkılarını seslendirmeye başlayacak. Bilet 45 TL.Beşiktaş Çarşı'dan içeriye doğru ilerlediğinizde hemen gözünüze çarpacak mekanlardan biri Valonia Chocolate. Çikolatalı ıslak keki öylesine meşhur ki, bir gelen bir daha geliyor. Kekin üzerine istediğiniz çeşitte sıcak çikolata dökülerek servis ediliyor. Siz de etkinlik öncesi enerji depolamak isterseniz Valonia'ya uğrayabilirsiniz.Yeni Yıla Merhaba Dört El Piyano Resitali, bugün saat 20.00'de Ankara Mozarthaus'ta düzenlenecek. Bilet 56.50 TL.Gökhan Türkmen bugün saat 22.00'de Jolly Joker Bursa'da sahne alacak. Bilet 56.50 TL.Kaç Baba Kaç tiyatro oyunu yarın saat 14.00'te Sahne Tozu Tiyatrosu'nda perde açacak. Bilet 28.50 TL.Suluboya illüstrasyon atölyesi 9 Ocak saat 19.00'da İzmir Artimprojects'te düzenlenecek. Bilet 68 TL.Grup Seksendört 11 Ocak saat 19.30'da Sivas Qubbe Palas'da konser verecek. Bilet 68 TL.