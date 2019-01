Kapıyı çalmadan evlere girdik

BUGÜN NELER OLDU

Son dönemde sohbet ettiğim gençlerin çoğu favori grupları arasında onların adını sayıyor. Dizi tutkunlarının da şarkılarını yakından bildikleri bir grup, Pera. Kariyerlerinin ilk gününden bu yana Medcezir'den Kara Sevda'ya 30'un üzerinde dizide şarkılarıyla yer aldılar. En son atv dizisi Şahin Tepesi'nde Belki de Aşık Oldun adlı yeni şarkıları çaldı.Yılda ortalama 100 konser veren ve kısa bir süre önce dördüncü stüdyo albümleri Mutlu Ol'u yayınlayan grubun üyeleri Gökhan Mandır, Hakan Ünalan, Kaya Sevinç ve Barış Ceylan sorularımızı yanıtladı.- Birçok dönüm noktamız oldu elbette ama en önemlisi yönetmen Hilal Saral ve akabinde müzisyen Toygar Işıklı ile yollarımızın kesişmesi olabilir. Daha ilk albümünü yapmış bir grupken şarkımızın Kuzey Güney dizisinde yer almasıyla bir gecede yüz binlere ulaştık. Sonrasında da birçok dizide yer aldık. Bu sayede ailemiz -ki biz onlara PerAilesi diyoruz- daha da büyüdü.- Gizli başroller belki biraz iddialı bir söylem olabilir ama hem diziye hem de şarkının bilinirliğine çok büyük katkı sağladığını söyleyebiliriz. Hayatında hiç Pera dinlememiş biri, dizi sayesinde müziğimizi dinliyor. Sevip de tekrar dinlemek isteyenlerin sayısı oldukça fazla oluyor. Bir dizide yer almak kapıyı çalmadan eve girmek gibi. Zaten dizinin karakterleriyle kendini özdeşleştiren seyirci onun hikayesine eşlik eden müziği de çabuk benimsiyor.- Eğer böyle bir profil çizdiysek bunun için ailelerimize ve öğretmenlerimize teşekkür etmemiz gerekir. Onun dışında Ankara'yı tabii ki çok seviyoruz. Özellikle bir müzisyen için çok güzel bir şehir. Diğer büyük şehirlere göre daha sakin olan tavrı ve gri yapısı yeni müzikler yapma isteği uyandırıyor.- Sevgi zaten özünde naif bir duygu. Bu naiflik yoksa ona sevgi demek doğru olmaz. Çıkar çatışması içeren bir ilişki bittiğinde güzel anılar bırakmaz insanda. Arkasından güzel sözler de söyletmez. Şarkılarımızın sözlerinde her zaman onurlu bir hissiyatla yaşanan aşklardan söz ediyoruz. Bazı günümüz şarkılarındaki "Sen gittin şimdi çok mutluyum, hayat bana güzel" yaklaşımı bize göre değil. Bitse bile her ilişki saygıyla anılmayı hak eder.- Arkadaştan öte kardeş gibiyiz. Özel sorunlarımızı da sık sık konuşuyoruz. Birbirimize tavsiyeler veriyoruz. Birbirimizin omzunda ağlıyoruz. Fırtınalar durulunca yine birlikteyiz, birlikte tadını çıkarıyoruz. Grup olmak bunu gerektiriyor. Sahnede sırt sırta durabilmek için dışarıda da öyle olmalıyız. Bunu yapamayan gruplar dağılıyor.- Konserler sebebiyle çok uzun süre yollarda beraberiz. Evlerimize döndüğümüzde de fazla dayanamayıp bir araya geliyoruz. Sosyal medya hikayelerimizden de bunu görebilirsiniz. Her birimiz farklı karakterlere sahip olsak da genelde aynı şeylere gülüyoruz. Bilim hakkında konuşmayı seviyoruz. Birbirimize filmler, şarkılar ve bilgisayar oyunları tavsiye ediyoruz. Farklılıklarımız olsa da en önemli ortak noktamız aynı yolda gitmek istememiz.- Aksine çok ilgimizi çekiyor. Kendi müziğimizde de dijital öğeler kullanmayı seviyoruz. Teknoloji her geçen gün kartopu etkisiyle gelişmeye devam ediyor. Reddedip eski kafalı davranmaya gerek yok. Elbette klasik formda birçok parça üretmeye de devam ediyoruz. Popüler müziğin bilgisayar üzerinde üretildiği zamanlardayız ama rock müzik, hâlâ rock müzik. Rock dinleyicisinin bizden vazgeçmeyeceğine inancımız tam. Bilgisayar da bir enstrüman. Onun da verdiği hisler var. Sert bir gitar tonunun verdiği isyan hissini başka bir enstrümanla yakalamak zor. Bizi de rock müziğe bağlayan şey verdiği bu his.Pop müziğin yeni sesi Gökçe Güzel, ilk single'ı Kafam Bozuk'u yayınladı. Güzel, izlediği yolu melodi ağırlıklı Türkçe sözlü akustik orkestral pop müzik olarak özetliyor. Ortada böyle bir iddia olunca Güzel daha ilk çalışmasında işi sıkı tutmuş ve önemli müzisyenlerle çalışmış. Serkan Ölçer (akustik gitar) ve Feryin Kaya (bas gitar) gibi usta isimlerin yanı sıra Borusan Filarmoni Orkestrası'nın değerli müzisyenleri de kendisine destek verenler arasında.Eski One Direction üyesi Zayn Malik'in yeni albümü Icarus Falls'un dakika olarak süresi. Albüm 27 şarkıdan oluşuyor.