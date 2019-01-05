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70’lerin star avcısıydı… Ajda Pekkan’ı da Kayahan’ı da o keşfetti!

70’ler popüler müzik dünyasının star avcısı, yapımcısıydı. Nilüfer’i, Tanju Okan’ı keşfetti. Pek çok isimle çalıştı. Şimdi elini değdirdiği şarkılardan oluşan bir saygı albümü yapıldı

GÖKSAN GÖKTAŞ Cumartesi Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 5.1.2019 10:06 Güncelleme Tarihi: 5.1.2019 10:09
Nino Varon 70’lerin star avcısıydı… Ajda Pekkan’ı da Kayahan’ı da o keşfetti!

70'lik bir delikanlı ... 70'lerin popüler müzik alemini şekillendiren adam... O dönemin star avcısı. Prodüktör, söz yazarı, besteci... Hatta o dönem adı konmamış olsa bile, çalıştığı sanatçısına sahnede nasıl duracağını, elini kolunu nereye yaslayacağını, gitarıyla nasıl poz vereceğini öğreten bir 'imaj meykır'... Nilüfer'i keşfeden o, Tanju Okan'a Hasret plağını hazırlatıp büyük kitlelerle buluşmasına vesile olan o... Juanito gibi Türkiye'nin en farklı seslerinden birini tanıtan da bizzat kendisi... Ajda Pekkan'a, Timur Selçuk'a da yıllarca prodüktörlük yaptı.

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Nino Varon 70’lerin star avcısıydı… Ajda Pekkan’ı da Kayahan’ı da o keşfetti!
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