Nino Varon 70’lerin star avcısıydı… Ajda Pekkan’ı da Kayahan’ı da o keşfetti!

70'lik bir delikanlı Nino Varon... 70'lerin popüler müzik alemini şekillendiren adam... O dönemin star avcısı. Prodüktör, söz yazarı, besteci... Hatta o dönem adı konmamış olsa bile, çalıştığı sanatçısına sahnede nasıl duracağını, elini kolunu nereye yaslayacağını, gitarıyla nasıl poz vereceğini öğreten bir 'imaj meykır'... Nilüfer'i keşfeden o, Tanju Okan'a Hasret plağını hazırlatıp büyük kitlelerle buluşmasına vesile olan o... Juanito gibi Türkiye'nin en farklı seslerinden birini tanıtan da bizzat kendisi... Ajda Pekkan'a, Timur Selçuk'a da yıllarca prodüktörlük yaptı.