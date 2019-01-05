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'de buralarda tavan yapıyor!

tutkunlarının yeni gözdesi . Raftingten yamaç paraşütüne, dağcılıktan bungee jumping’e kadar heyecan dolu macera sporlarının kalbi burada atıyor. Nokta atışı lokasyonlar arayanlar için işte Türkiye’nin birbirinden güzel köşeleri!

ZEYNEP ACAR Cumartesi Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 5.1.2019 10:45 Güncelleme Tarihi: 5.1.2019 10:56
Türkiye'de adrenalin buralarda tavan yapıyor!

Hız, ve macera tutkumuz geniş spor dünyasını giderek daha yüksek seviyelere itiyor. Dünyada turizm sektörü ortama yüzde dört-yedi oranında büyürken, spor odaklı macera turizmi yüzde 20-30 arasında bir büyüme gösterdi. Ancak bu buzdağının sadece görünen kısmı. Tıpkı dünyada olduğu gibi, macera sporları için 'nin de birçok noktasında harika lokasyonlar var. Macera sporlarına tutkun binlerce sporsever bu yerleri tercih ediyor. Yamaç paraşütü, rafting, balon, jeep safari ve dalış gibi heyecan dolu aktivitelerle turizmi başka boyutlarda yaşıyorlar. Bu sporlara katılım sağlamak için profesyonel bir seviyede olmanız da gerekmiyor. Tek şart bol miktarda adrenalin bağımlısı olmak. Nereye gideceğiz, hangi lokasyon bana uygun derseniz sizler için Türkiye'nin macera haritasını çıkardık!

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Türkiye'de adrenalin buralarda tavan yapıyor!
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