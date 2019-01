7/24 şehirde yaşam

BUGÜN NELER OLDU

Sertab'ın Müzikali 24 Ocak Perşembe günü saat 20.30'da UNIQ Hall'da gerçekleşecek. Müzikalin koreografisi ve sahne yönetimi Beyhan Murphy, kostüm tasarımları ise Belma Özdemir'e ait. Kostüm ve kareografiler her şarkı için özel olarak hazırlandı. 120 dakika süren gösteride 30 şarkı seslendiriliyor.Swissotel The Bosphorus'ta, İstanbul'un modern Resto-Bar'ı GABBRO canlı müzik performansları, kendine özgün dekorasyonu ve zengin menüsüyle bir lezzet ve müzik deneyimi sunuyor. Salıdan cumartesiye her gün sahne performanslarına ev sahipliği yapan GABBRO'da salı akşamları Ömür Gedik ve Ferda Anıl Yarkın, çarşamba akşamları İskender Paydaş ve Orkestrası konser veriyor.House, funk ve disco müziği harmanlayan Fransız DJ ve prodüktör Jeremy Underground bu akşam İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak. Kerri Chandler ve Motor City Drum Ensemble gibi isimlerle gerçekleştirdiği setlerle adından söz ettiren Jeremy Underground Red Bull Music işbirliğiyle Minimüzikhol'de sahne alacak.Multiplayer'ın gelenekselleşen Espor ve Oyun Festivali Chapter serisi, 7. ayağıyla 26 Ocak'ta Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde oyun hayranlarıyla buluşacak. 10 binden fazla ziyaretçi beklenen festivalde katılımcılar teknoloji, espor ve oyun dünyasının ünlü isimleriyle buluşma ve turnuvalara katılma fırsatı bulacak. Chapter VII etkinliğinin kapı açılış saati 11.00.Klasik dönemin ünlü bestecisi Mozart'ın, opera repertuvarlarında en beğenilen eserlerinden Sihirli Flüt, yarın İstanbullu operaseverler ile buluşuyor. New York Metropolitan Opera'nın sahneye koyduğu Mozart bestesi, hem yarın hem de 27 Ocak'ta Türkiye saatiyle 13.00'te bant yayınıyla Akmerkez CinemaPink salonlarında izleyici karşısına çıkacak. Minik misafirler için de uygun olan etkinliğin bileti 32 TL.1791 yılında yaşamını yitirmeden birkaç hafta önce Mozart'ın şefliğinde gösterilen Sihirli Flüt'ün libertosu, çağının usta tiyatro adamı Emmanuel Schikaneder'a ait. Almanca yazılan ve orijinal adı Die Zauberflöte olan iki perdelik eser, İngilizce olarak seslendirilecek. Sihirli Flüt, âşık olduğu kızı büyücünün elinden kurtarmak için yola çıkan prensin hikâyesini anlatıyor.SAMI Berat Marçalı'nın yazıp yönettiği Yalnızlar Kulübü bugün saat 20.30'da Toy İstanbul'da seyircisi ile buluşacak. Oyun, bir kişisel gelişim kursunun 10 haftalık serüvenini mercek altına alıyor. Oyuncular ve izleyiciler hep birlikte sıfır noktasından başlıyor ve bu deneyimi birlikte yaşıyorlar. Bilet 67 TL.İngiltere'de Oliver Ödülleri ve Türkiye'de Afife Jale Ödülleri'nde yılın komedisi ödülünü alan Yoldan Çıkan Oyun'un yazarlarının kaleminden çıkan Bir Banka Soygunu Komedisi bugün saat 21.00'de Zorlu PSM'de sahnelenecek. Oyun, bankaya emanet edilen paha biçilemez bir elmasın yol açtığı karmaşayı ve ortaya çıkan aşk hikayelerini anlatıyor. Başrollerinde Serhat Tutumluer, Seren Şirince ve Bora Akkaş'ın da olduğu bu müzikli oyunun biletleri Biletix'te.Afife yarın saat 20.00'de Salon İKSV'de sahnelenecek. Bilet 50 TL.Süper İyi Günler 23 Ocak saat 20.30'da Mecidiyeköy Artısahne'de oynanacak. Biletler Biletix'te.Moda Sahnesi'ndeki tiyatro oyunu Hamlet bugün saat 20.30'da. Bilet 35 TL.Tiyatro Ak'la Kara yeni sezona Radyotra oyunu ile başladı. Jules Verne'nin Seksen Günde Devr-i Alem'inden yola çıkan oyun bir radyo tiyatrosunun sahnelenişini anlatıyor. Oyunda ütü, balon, ızgara teli, kibrit kutusu gibi nesnelerden hiç bilinmeyen sesleri çıkarıp seyirciye çeşitli efekt sesleri sunuluyor. Pelin Turancı, Savaş Özdural, Özdemir Çiftçioğlu, Fatih Gülnar ve Fatih Özacun tarafından sergilenen oyunun biletleri Biletix'te.LE Cordon Bleu Master Şefleri ile ekler yapımı atölyesi bugün Le Cordon Bleu İstanbul'da saat 10.30'da başlıyor. Derste çikolatalı, Antep fıstıklı, çilekli ve Paris-Brest ekler yapımını öğreneceksiniz. Aynı zamanda şefler size hamur ve kremaları hazırlamada da yol gösterecekler. Atölye yaklaşık yedi saat sürecek ve giriş 500 TL.Kullandığı farklı malzemeler ve tekniklerle oluşturduğu özgün tarzıyla Ardan Özmenoğlu'nun Bu İşin Sonu Yok başlıklı kişisel sergisi Anna Laudel'de açıldı. Galerinin üç katında yer alacak olan sergide, Özmenoğlu'nun mekanın sunduğu mimari özellikleri ve binanın tarihi dokusunu dikkate alarak ürettiği, imzası haline gelen yeni post-it çalışmalarının yanı sıra cam heykelleri ve neon işleri yer alıyor. Sergiyi 7 Mart'a kadar görebilirsiniz.Bu hafta sonunu Karaköy'ün nostaljik ve dar sokaklarını keşfederek geçirebilirsiniz. Soğuk kendini hissettirdiği an "Kendimizi nereye atacağız?" derseniz, Dem Karaköy güzel bir seçenek olacaktır. Hem konforlu hem de samimi ortamıyla Dem'de, 60 çeşit çay bulunuyor. Özgün tatlılar, atıştırmalıklar ve kahvaltı seçenekleri de cabası.İki kız kardeşin hikayesini anlatan Hizmetçiler tiyatro oyununu Karaköy İkincikat Sahne'de 25 Şubat'a kadar devam edecek. Jean Genet'nin yazdığı, Salah Birsel'in çevirdiği oyunda Çiğdem Yıldız, Saliha Cansu Saka ve Can Ali Çalışandemir rol alıyor. Bilet 50 TL.Zerrin Özer bugün saat 22.00'de 6:45 KK Adana'da sahne alacak. Bilet 67 TL.Popart resim atölyesi yarın saat 14.00'te İzmir Artimprojects'te düzenlenecek. Bilet 68 TL.Eskişehir Belediye Sanat ve Kültür Sarayı yarın saat 18.00'de Scapin'in Dolapları oyununa ev sahipliği yapacak. Bilet 7.50 TL.İlyas Yalçıntaş Türkiye turnesi kapsamında 21 Ocak saat 20.00'de Nevşehir Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde konser verecek. Bilet 50 TL.Güliz Ayla 25 Ocak Cuma günü saat 22.30'da İzmir 6:45 KK Bornova'da sahne alacak. Bilet 45 TL.