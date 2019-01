7/24 şehirde yaşam

BUGÜN NELER OLDU

9 Kasım 2018'de dünya prömiyeri gerçekleşen Troya, Ankara Congresium sahnesinde temsillerine devam ediyor. Troya'nın bestesi Türkiye sevdalısı Romanyalı sanatçı Bujor Hoinik'e ait. Başrol oyuncularının kostümlerini ise dünyaca ünlü modacı Atıl Kutoğlu tasarladı. Epik opera olarak tanımlanan gösteride opera ve bale bir arada sunuluyor. Yurt dışı ve yurt içinde birçok sahnede seyirci ile buluşan eser, Berlin ve Moskova'nın ünlü salonlarında da sahneleniyor. Bilet için biletiva'yı ziyaret edebilirsiniz.Troya savaşı ve destansı bir aşkın dramını ele alıyor. Her şey Sparta'da gerçekleşen Thetis ve Peleus'un düğününde başlar. Bütün Yunan kralları, Truva prensleri, Paris ve Hektor da düğüne davetlidir. Bu düğün, Tanrıların buyruğu altında, bir barış çağrısıdır. Ancak bu asil düğünde tüm tarihi değiştirecek bir yasak aşk başlayacaktır. Truva Prensi Paris, Sparta Kralı'nın güzel karısı Helen'i fark eder. Genç prens, Sparta Kraliçesi'nin cazibesine kapılır. Helen de bu hislere karşılık verir.2017'den beri sahnelenen Günün Çorbası müzikali yarın saat 15.00'te Cevahir Salon 1'de izleyicilerle buluşacak. Todd Mueller ve Hank Boland'ın yazdığı müzikalin müziklerini Gregg Opelka, dekor tasarımını ise Behlüldane Tor üstleniyor. Bilet 22.50 TL. OYUNUN KONUSU NEDIR?Günün Çorbası, Amerika'da tiraj kaygısı yaşayan bir gazetenin, Pulitzer ödüllü muhabirinin ünlü bir restorana günün çorbasının sır gibi saklanan tarifini ele geçirmek üzere gönderilmesiyle başlayan romantik hikayeyi anlatıyor. Oyundaki karakterlere Nermin Koçak Tunçay, Onur Ertaman, Ozan Uçar, Selmin Artemiz, Ebru Kaymakçı, Aykan Aydın, Seza Yeğin, Aykut Söyük, Vehbi Akıntürk, Gülçin Arslan, Gizem Aydın Genç ve Orhan Ergiol hayat veriyor.Sanatı dijital ortama taşıyan British Council, Duvarları Olmayan Müze dijital sanat platformunun üçüncü sergisi Cadılarla Dans Etmek'i 16 Ocak itibariyle sanatseverlerle buluşturdu. Türkiye'de ilk defa hayata geçirilen dijital sergi, herkes için sanat ilkesinden yola çıkıyor. Türkiye'den Fatma Bucak, Canan, Nilbar Güreş, Gözde İlkin, İstanbul Queer Art Collective, Erinç Seymen ve Pınar Yolaçan'ın eserlerinin yer aldığı sergide, dört farklı odada cadılığa dair farklı bakış açıları sunuluyor. Mitler ve Hikayeler, Ritüeller ve Semboller, Aşinalar ve Doğa ile Portreler adı altında farklı temalardaki odalar resim, baskı, video ve fotoğraf gibi birçok eseri kapsıyor. Sergiye, https:// exhibitions.britishcouncil.org. tr/dancingwithwitches sitesinden ulaşılabiliyorsunuz.FAUST tiyatro oyunu bugün saat 18.00'de Moda Sahnesi'nde oynanacak. Ünlü Alman ozan, oyun yazarı Johann Wolfgang von Goethe'nin dünya klasikleri arasında önemli bir yer tutan eseri Faust, aynı zamanda Goethe'nin bütün eserlerinin bir birleşimi olarak kabul ediliyor. Bu eseri tiyatroya uyarlayan Uluç Esen'in rol aldığı oyun tek perde olup, yaklaşık 75 dakika sürüyor. Bilet 35 TL.20 yıldan fazla bir süredir İspanya'da yaşayan Şükrü Karakuş içinde kendisinin de bulunduğu Bask, İspanyol ve Fransız sanatçılardan oluşan 15 kişilik bir sanatçı grubunun resim, baskı, fotoğraf, desen ve rölyeflerinden oluşan 30 civarındaki eserini İstanbul'a getirdi. İstpanya Karma Resim başlıklı sergiyi 12 Şubat'a kadar Galeri Ark'ta gezebilirsiniz.Kadıköy'de yolunuz Moda tarafına düşerse Çikolata Dükkanı'nda sıcak bir mola verebilirsiniz. Çikolata ve tatlı çeşitleriyle öne çıkan küçücük bir dükkan burası. İçeride yalnızca dört masa bulunuyor, dışarıda ise iki. Asuman ve Ferhunde isimli tatlıları oldukça ünlü. Canınız tatlı yemek istemiyorsa, güzel bir sıcak çikolatayla da içinizi ısıtabilirsiniz.Mehmet Birkiye'nin yönettiği oyun Senaryo, 29 Ocak Salı günü saat 20.30'da Oyun Atölyesi'nde sahnelenecek. Martin Crimp'in yazdığı, Barış Arman'ın çevirdiği oyun günümüz New York şehrinde geçiyor. Genç bir kadın olan Anne'in, hayat hikayesini bir yapımcı şirketle paylaşmasıyla başlayan olaylar, kadının hikayesinin kontrolü dışında yeniden kurgulanmasıyla devam ediyor. Cem Özeren, Çağrı Şensoy, Güneş Sayın, İmer Özgün, Nişan Şirinyan, Salih Bademci ve Tuğçe Yolcu'nun rol aldığı oyunun biletleri 70 TL.Çağdaş müzik sahnesinin önemli viyola icracılarından Garth Knox, 30 Ocak Çarşamba saat 20.00'de Yapı Kredi Kültür Sanat'ta Ender Sesler serisi kapsamında konser verecek. Knox, barok dönemin ve Ortaçağ'ın müziklerini bugünlere taşıyor. Konser, enstrümantal bir tiyatro olarak tanımlanıyor.Demet Akalın bugün 22.00'de Gece Nakkaştepe'de sahne alacak.Merve Özbey ve Fettah Can yarın 20.30'da Haliç Kongre Merkezi'nde konser verecek.Cafe Aman İstanbul, 28 Ocak saat 20.00'de CRR Konser Salonu'nda olacak.Zorlu PSM 29 Ocak saat 21.00'de Levent Yüksel'i ağırlayacak.Sibel Can 30 Ocak saat 20.30'da Haliç Kongre Merkezi'nde sahne alacak.90'lar Türkçe Pop Partisi 31 Ocak saat 21.00'de Zorlu PSM'de.1-Berkay bu akşam saat 20.00'de Şanlıurfa Urfa City AVM'de konser verecek. 1Bilet 55 TL.2-Tiyatro oyunu Kaç Baba Kaç bugün saat 20.00'de İzmir Sahne Tozu Tiyatrosu'nda sahnelenecek. Bilet 28.50 TL.3-Modern Nakış Atölyesi yarın saat 13.00'te İzmir Masal Ev Bostanlı'da düzenlenecek. Bilet 135 TL.4-Ata Demirer tek kişilik gösterisiyle bugün saat 20.30'da Ankara Congresium'da olacak. Biletler Biletix'te.5-Anadolu Ateşi, 29 Ocak Salı günü saat 20.00'de Mall of Antalya'da olacak. Bilet 120 TL.